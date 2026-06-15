Jackie Chan, sobre Estados Unidos: "Es el país más corrupto del mundo. Frente a los países extranjeros, China es el mejor"

El actor Jackie Chan es una de las mayores estrellas del cine de acción de todos los tiempos. En su momento también fue extraordinariamente popular en Hollywood, donde hizo varias películas, pero finalmente decidió dejar de lado el sueño americano por varios motivos. Uno de ellos fue que considera que Estados Unidos "es el país más corrupto del mundo".

Chan hizo esa dura afirmación en un programa de televisión chino, donde comentaba que "hablas de corrupción. El mundo entero… ¿Existe la corrupción en Estados Unidos? Es el país más corrupto del mundo. ¿De dónde surgió este gran colapso? Del resto del mundo, de Estados Unidos…", dejando así muy clara su opinión al respecto.

"Sabemos que nuestro país tiene muchos problemas"

Eso sí, la estrella de 'Hora punta' ('Rush Hour') también reconoce que hay problemas en China, pero dejando claro que eso no impide que dicho país sea innegablemente superior al resto de territorio del mundo: "Sabemos que nuestro país tiene muchos problemas. Deberíamos discutirlos solo entre nosotros. Frente a los países extranjeros, China es el mejor".

Como era de esperar, Chan recibió duras críticas por hacer estas declaraciones, llegando a ser tildado de antiamericano, pero él no se arrugó en ningún momento. De hecho, el actor fue nombrado poco después como miembro del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el principal órgano asesor político de dicho país.

Recordemos también que Chan se mostró al menos parcialmente defensor de la dictadura como régimen político, por lo que estas otras declaraciones tampoco resultan tan sorprendentes si tenemos eso en cuenta.

Con 72 años ya cumplidos, sigue en el aire la posibilidad de que Chan regrese una vez más a Hollywood con 'Hora punta 4', pues tampoco dejemos de lado que ya pudimos verle en 2025 retomando el personaje de Mr. Han en 'Karate Kid: Legends'.

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