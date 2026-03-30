Jackie Chan, actor, sobre la dictadura en China: "La gente necesita que la controlen. Si hay demasiada libertad, es muy caótico "

Jackie Chan es una de las mayores leyendas de la historia del cine de acción. A lo largo de los años le hemos podido ver en varias películas inolvidables como 'Hora punta' o 'Los Supercamorristas', lo que le ha convertido en un actor muy querido. Sin embargo, Chan no ha estado exento de polémicas, y un comentario suyo sobre la dictadura china ha dado mucho de lo que hablar.

Jackie Chan: "No estoy seguro de si es bueno tener libertad o no"

Lo cierto es que Chan se ha mostrado durante los últimos años muy cercano al régimen liderado actualmente por Xi Jinping pese a haber nacido en Hong Kong, un territorio con bastante autonomía con respecto a China. Eso es algo que el propio actor criticó en el Boao Economic Forum, donde afirmó que "no estoy seguro de si es bueno tener libertad o no".

Preguntado sobre cuál era su opinión con respecto a los fuertes controles de China hacia los medios de comunicación y las restricciones a los cineastas, el veterano intérprete que el próximo 7 de abril cumplirá 72 años "ahora estoy realmente confundido. Si hay demasiada libertad, uno se parece a cómo está Hong Kong ahora. Es muy caótico. Taiwán también es caótico".

La conclusión a la que llegó Chan fue algo perturbadora: "Poco a poco empiezo a sentir que en China la gente necesita que la controlen. Si no nos controlan, haremos lo que queramos". Obviamente, las autoridades del país recibieron con agrado las declaraciones del actor, pero la respuesta desde Hong Kong y Taiwán fue muy diferente.

Por un lado, Huang Wei-cher, legislador de Taiwán, se quejaba de que "él mismo ha disfrutado de la libertad y la democracia, y ha cosechado los beneficios económicos del capitalismo. Pero aún no ha comprendido el verdadero significado de la libertad y la democracia", mientras que Leung Kwok-hung, de Hong Kong, se mostraba rotundo: "Ha insultado al pueblo chino. Los chinos no son mascotas".

Sin embargo, Chan no solamente no cambió de postura, pues incluso la redobló: "Hong Kong se ha convertido en una ciudad de marchas de protesta; eso es lo que dice el mundo. Antes era Corea, ahora es Hong Kong. Los manifestantes criticaban a China, a sus líderes, a todo. Deberíamos tener normas que dicten por qué temas se puede manifestar la gente y por cuáles no".

No me quiero imaginar lo que sucedería en España si cualquier partido intenta hacer algo así, pero para Chan era el camino a seguir en China. Y así acabó siendo, pues en junio de 2020 se aprobó la Ley de Seguridad Nacional que endurecía el control sobre Hong Kong.

¿Qué hizo Chan entonces? Mostrar su respaldo absoluto diciendo además que quería pasar a formar parte del partido comunista chino. Lejos quedaba ya 1989, cuando incluso participó en un concierto como parte de un evento benéfico que apoyaba las protestas prodemocráticas de la Plaza de Tiananmen.

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