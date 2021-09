"Jackie Chan creía que las mujeres pertenecían a la cocina, hasta que le pateé el culo". Michelle Yeoh habla de los prejuicios en el cine de acción

La actriz Michelle Yeoh vuelve a acaparar titulares gracias a su participación en 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', la nueva aventura de Marvel que ya está haciendo historia en taquilla. Sin embargo, su carrera comenzó hace ya casi cuarenta años en Asia, donde tuvo que acabar con varios prejuicios contra la mujer en el cine de acción, incluyendo los del mismísimo Jackie Chan.

Yeoh ha recordado en una charla con The Guardian que "cuando empecé en Hong Kong, no tenías la ayuda del CGI. Tú ibas y hacías lo que tenías que hacer", lo cual incluye una escena en motocicleta de 'Supercop' que la hizo sentir invencible, siendo probable uno de los motivos por los que Chan quiso que no hiciera más secuencias de riesgo:

Eso sí, todo apunta a que eso sucedió después de que Yeoh lograse desterrar una idea muy machista de la cabeza del protagonista de 'Los supercamorristas':

Además, tiene mérito doble hacer algo así, ya que 'Supercop' fue su primera película tras cuatro años alejada de las pantallas. El motivo fue su matrimonio con el multimillonario Dickson Poon, de quien se divorció en 1992.

Michelle Yeoh is in “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” and I just wanted to share some footage of her kicking ass 36 years ago in “Yes, Madam!” She’s an absolute legend and has a thousand rings as far as I’m concerned. pic.twitter.com/K5z6N1Wd7d