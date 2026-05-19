La excelente miniserie de Netflix elogiada por psicólogos: "Un importante documento cultural para comprender y abordar la salud mental"

Algunas series sólo tienen éxito de audiencia, mientras que otras se contentan con el apoyo de la crítica, pero hay una cantidad muy reducida de títulos que logran ambas cosas. A ese grupo pertenece 'Gambito de dama', una excelente miniserie de Netflix que se llegó a convertirse en la más vista de la plataforma al sumar 112,8 millones de visualizaciones. Todo un fenómeno de apenas 7 episodios que encima también fue elogiado por los psicólogos.

La historia sigue a Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) dejó una huella imborrable en millones de espectadores, pero lo que realmente nos interesa ahora es que también es una obra muy precisa desde el punto de vista psicológico. De hecho, en Psychology's Today recibió un gran aplauso porque "retrata con meticulosidad su lucha contra la adicción, así como los efectos aislantes de su genialidad".

"Se ajusta a patrones de la vida real"

El artículo firmado por Mark Travers recuerda que "los dramas suelen sensacionalizar la depresión y la adicción en personas exitosas para crear narrativas más atractivas. Con frecuencia, enfatizan aspectos sexuales, violentos o impactantes para realzar la trama y el dramatismo, y a menudo simplifican el proceso de recuperación para mostrar cómo el genio finalmente triunfa. Este enfoque puede resultar en una representación distorsionada que pasa por alto la complejidad y la lucha constante inherentes a estos problemas, reduciéndolos a meros elementos dramáticos en lugar de experiencias reales y vividas".

Sin embargo, la miniserie creada por Scott Frank y Allan Scott esquiva ese problema y "subvierte con éxito estos estereotipos al mostrar con crudeza lo aislantes e implacables que pueden ser estas luchas para las personas exitosas. La serie ofrece una visión transparente de la adicción de Beth, ilustrando cómo sus recaídas se desencadenan constantemente por un trauma no resuelto".

Para reforzar ese enfoque se hace mención a un estudio publicado por The British Journal of Psychiatry para contrarrestar las críticas hacia el hecho de que la recuperación de sus adicciones no es realista por parte de Beth Harmon: "Estas críticas no reconocen la presentación detallada de los factores que la llevaron al consumo de sustancias y a su posterior sobriedad. En lugar de sensacionalizar o trivializar sus problemas, la serie muestra con precisión cómo el consumo de sustancias de Beth se desencadena constantemente por la vergüenza , la ansiedad y el aislamiento, detallando cuidadosamente los factores que contribuyen a su adicción y a su posterior sobriedad".

La conclusión que se ofrece allí es clara y elocuente: "Esta representación se ajusta a patrones de la vida real, donde resolver los problemas subyacentes es fundamental para recuperarse de la adicción". Por ello, 'Gambito de dama' es una obra muy valiosa en este aspecto.

Para el final dejan una última alabanza para destacar una vez que esta miniserie de Netflix es realmente imprescindible: "Esta extensa y difícil de ver, pero veraz, representación del trauma y la adicción convierte a Gambito de Dama en un importante documento cultural para comprender y abordar la salud mental".

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