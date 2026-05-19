"Quiero hacerlas en la mitad de tiempo por dos tercios del coste". James Cameron tirará de "nuevas tecnologías" para abaratar las nuevas 'Avatar'

Es difícil decir con cara seria que una película que ha recaudado 1486 millones de dólares en todo el mundo ha sido una decepción, pero lo cierto es que se esperaba más de 'Avatar: Fuego y ceniza'. James Cameron sabe que en Fox querían mucho más de él, que las críticas no han sido muy buenas y que hay más proyectos que ahora llaman su atención, así que se está planteando que la franquicia, a partir de ahora, sea mucho más sencilla de hacer. ¿Cómo conseguirlo? Eso está por ver.

A abaratar Avatar

El director se acercó al podcast de Empire para hablar del futuro de la franquicia, y afirmó que quería hacerlas más baratas y en menos tiempo. Sin nombrar la IA, pero con la IA sobrevolando toda la conversación, claro: "Estaré escribiendo un poco. Tengo unos cuantos proyectos en los que estoy trabajando, y 'Avatar 4' y '5' aún están flotando por ahí. Vamos a mirar nuevas tecnologías para intentar hacerlas de manera más eficiente".

Son increíblemente caras y tardamos mucho en terminarlas. Quiero hacerlas en la mitad de tiempo por dos tercios del coste. Esa es mi métrica. Y vamos a tardar un año o así en averiguar cómo hacerlo.

¿Está hablando Cameron de algún tipo de nuevo artilugio mágico o, simplemente, de una IA avanzada? Lo sabremos dentro de un tiempo. De momento, el director parece querer alejarse de Pandora para hacer proyectos como 'The last train from Hiroshima', y, de hecho, en la última campaña promocional ya parecía dar los primeros pasos para hacer más cosas aparte de secuelas y secuelas. Honestamente, cruzo los dedos: más James Cameron fuera de 'Avatar' siempre son buenas noticias.

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