La nueva película de James Cameron se pega un batacazo y hace añicos un record negativo de taquilla

James Cameron sorprendió con la decisión de que su primer trabajo alejado del universo 'Avatar' en muchos años fuera ‘Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft - The Tour (Live in 3D)’. A priori, una película concierto no es algo que encaje demasiado en lo que uno esperaría por su parte y el bajón de récord que ha sufrido durante su segundo fin de semana confirma que el público tampoco ha quedado demasiado entusiasmado con el resultado.

Lo cierto es que los datos en taquilla del primer fin de semana en Estados Unidos fueron más que correctos, ya que sumó algo más de 7 millones de dólares. El problema ha llegado el segundo, ya que sufrido una catastrófica caída del 88,6%, convirtiéndose en la mayor bajada porcentual de la historia para una película estrenada en más de 2000 salas.

Los precedentes

El récord hasta ahora lo tenía el relanzamiento de 'Tiburón' ('Jaws') en 2025 con una caída del 88,3%, mientras que el récord para un estreno normal en cines lo tenía 'One Piece Film Red' desde 2022 con una bajada del 84,4% durante su segundo fin de semana.

De hecho, el hundimiento de ‘Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft - The Tour (Live in 3D)’ es tan acentuado que solamente hay dos películas en toda la historia estrenadas en al menos 600 cines que tengan peores datos: 'Stray Kids: The dominATE Experience', lanzada en 856 cines y cuya recaudación bajó un 94,9% durante su segundo fin de semana, y 'Christy', que se estrenó en 817 salas y los ingresos en su segundo fin de semana se hundieron un 91,7%.

La primera consecuencia de todo esto es que ‘Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft - The Tour (Live in 3D)’ va a desaparecer rápidamente de los cines. La segunda que con su paso por cines no va a ser rentable, ya que la película dirigida por James Cameron costó 20 millones de dólares y actualmente suma unos ingresos mundiales de 25.

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