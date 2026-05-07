James Cameron, acusado de robar la cara de una actriz adolescente para un personaje de 'Avatar'. La denuncia tiene fundamento y puede meterle en un buen lío

Podemos decir muchas cosas sobre 'Avatar' e imaginar mil situaciones posibles en las que la saga de James Cameron acabe como titular, pero ninguna como esta. Y es que, aparentemente, el director ha copiado y pegado algo más que, según sus detractores, la trama de 'Pocahontas': también ha digitalizado la cara de una actriz poco conocida y la ha convertido en la protagonista de su película sin permiso. Sí, tal y como suena.

Tu cara me suena

Q'orianka Kilcher ha demandado a James Cameron y a Disney por el uso no autorizado de su cara. Tal y como revela Variety, la actriz apareció a los 14 años como Pocahontas (precisamente) en 'El nuevo mundo' y el director aprovechó para extraer sus características faciales de una fotografía promocional, dirigiendo a su equipo de diseño para utilizarlo como base para Neytiri, una de las protagonistas de 'Avatar'. Suena a triple desde fuera del campo, pero tiene sentido: según la demanda, Kilcher "nunca consintió el uso de su semejanza, ni en 'Avatar' ni en ningún producto o promoción".

Según la demanda, Kilcher fue replicada en diseños de producción, esculpida en maquetas tridimensionales, escaneada en modelos digitales y distribuida a posteriori, además de, caro, aparecer en películas, pósters y merchandising. Su abogado, Arnold P. Peter, ha afirmado que "lo que Cameron hizo no fue inspiración, fue extracción. Cogió las características faciales biométricas únicas de una niña indígena de 14 años, los llevó por un proceso de producción industrial y generó miles de millones de dólares de beneficio sin pedirle siquiera su permiso. Eso no es hacer cine. Eso es robo".

Puede parecer descabellado, pero no lo es tanto: en 2009, Cameron la invitó a visitar su oficina y un miembro de su equipo le dio un dibujo enmarcado del propio Cameron, con el texto "Tu belleza fue mi inspiración para Neytiri. Fue una pena que estuvieras rodando otra película. La próxima vez". Kilcher creyó que era un gesto de amabilidad, pero el año pasado descubrió la verdad al ver un vídeo con Cameron en redes sociales. En el vídeo, el director está enfrente de ese dibujo de Neytiri y afirma "La fuente real de esta foto en el L.A. Times fue una joven actriz llamada Q'rianka Kilcher. Esta es ella... Tiene una cara muy interesante".

Millones de personas abrieron sus corazones a 'Avatar' porque creyeron en su mensaje y yo fui una de ellas. Nunca imaginé que alguien en quien creía utilizara mi cara sistemáticamente como parte de un elaborado proceso de diseño y la integraría en una producción sin mi conocimiento ni consentimiento. Cruza una línea roja. Este acto está profundamente mal.

Un nuevo culebrón judicial acaba de empezar en Hollywood, y este es de los gordos, aunque la defensa, previsiblemente, se basará en que su cara se usó solo para el sketch inicial y después varió en la película para parecerse más a Zoe Saldaña. ¡Habrá que quedarse a ver cómo termina!

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