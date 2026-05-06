La secuela de 'Jujutsu Kaisen' tardó lo suyo en recuperar a los protagonistas del anime original por la inseguridad de su creador: "Nos daba miedo"

Tras cerrar el manga principal de 'Jujutsu Kaisen', Gege Akutami aún no tenía suficiente y no estaba listo para despedirse de sus hechiceros... Así que en 2025 dimos la bienvenida a 'Jujutsu Kaisen: Modulo', un manga secuela ambientado varias décadas en el futuro y con un nuevo toque de ciencia ficción.

Uno de los puntos fuertes del nuevo manga es el cambio de protagonistas, con el foco yendo a Yuka y Tsurugi Okkotsu, pero Akutami tenía una buena razón para no recuperar demasiado rápido a los personajes de siempre.

¿Nos la jugamos?

En realidad tiene bastante sentido que Yuji Itadori y el resto de protagonistas de la 'Jujutsu Kaisen' no pintasen demasiado, porque la secuela se desarrolla 80 años después. Aunque realmente el propio Akutami admite que le preocupaba las reacciones de los fans, porque 'Jujutsu Kaisen: Modulo' cuenta con un nuevo dibujante, Yuji Iwasaki.

Para la secuela, Akutami tan solo se encarga de la historia mientras que el arte corre a cuenta de Iwasaki, y el creador de 'Jujutsu Kaisen' no estaba muy seguro de si a los lectores les gustaría ver a Itadori y el resto de personajes de siempre en este nuevo estilo.

"Al principio, por temor a que los lectores de la obra anterior reaccionaran negativamente, planeamos evitar mostrar los rostros de personajes ya existentes en la medida de lo posible", admitió Akutami. "Sin embargo, finalmente vimos que la versión de 'Jujutsu Kaisen' que estaba creando el maestro Iwasaki estaba siendo bien recibida, por lo que decidimos desvelarlos en el capítulo final. Fue una agradable sorpresa".

Y es que, aunque Iwasaki tiene un nivel artístico muy alto, su estilo es muy diferente al de Akutami, por lo que podía chocar a los fans. Aunque rápidamente el arte de Iwasaki se convirtió en uno de los puntos más fuertes de 'Jujutsu Kaisen: Modulo', por lo que poco a poco se fueron quitando los miedos.

Quizás por eso Yuji Itadori cobra más protagonismo hacia la trama final de 'Jujutsu Kaisen: Modulo' y al final hemos podido ver a Nobara Kugisaki e incluso a Aoi Todo. Tardaron lo suyo, pero al final Iwasaki tuvo su oportunidad para darles su propio toque.

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