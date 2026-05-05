Christopher Nolan no hace de menos a Marvel o DC con 'La Odisea', y recuerda que "los dioses griegos eran los superhéroes originales"

Cuando Marvel empezó a publicarse en los años 60 con una narrativa más alejada de la que por aquel entonces utilizaba DC (más centrada en cómics exclusivamente para niños sin continuidad, con el status quo del personaje siempre intacto tras cada aventura), los sociólogos de la época la empezaron a comparar con el panteón de dioses de la era griega y romana, como si fuera una especie de versión moderna de los mitos. Con los años, estos mismos panteones de deidades clásicos acabarían formando parte también de los cómics, y, sin duda, su influencia se ha entremezclado.

Make Mine Greek

De hecho, no deja de ser curioso que las dos películas más esperadas del año adapten superhéroes ('Vengadores: Doomsday') y mitos de la cultura clásica ('La Odisea'). Christopher Nolan, que fue al programa de Stephen Colbert a hablar sobre su nueva película, de hecho, no ha podido evitar compararlos y afirmar que "los dioses griegos eran los superhéroes originales".

Incluso mucha de la cultura de los cómics, ya sea Marvel, DC o el resto, viene directamente de las epopeyas homéricas. Lo curioso de Homero es que nadie sabe si fue una persona real, o si era más de una. De alguna manera, Homero es como el George Lucas de su época.

De hecho, Nolan ha afirmado que "Homero es el Marvel de su época. Es precisamente este deseo que tenemos de sentir o creer que los dioses podrían caminar entre nosotros, y creo que el cómic moderno es, en cierto modo, nuestra forma de expresar eso". El director es muy consciente que hace tres años de su última película, 'Oppenheimer', que todos los ojos están puestos en él, y que va a aprovecharlo todo lo que pueda. El 17 de julio saldremos de dudas.

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