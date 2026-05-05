La directora de 'Half Man' explica cómo fue rodar la escena más impactante de la serie: "Me quedé sin aliento"

'Half Man' construye sus giros para dejarte descolocado mucho después de que acabe el episodio. La miniserie de seis capítulos creada por Richard Gadd —responsable también del fenómeno 'Mi reno de peluche' ha vuelto a colocar al espectador en un terreno incómodo donde las emociones van por delante de cualquier previsibilidad narrativa.

Concretamente, en el episodio 2, la historia de Niall, Ruben y Alby escala hacia un punto de violencia que será difícil de olvidar. Aunque no parece suficiente, porque la serie decide ir más allá con una revelación posterior que reconfigura por completo lo que hemos visto hasta ahora en la serie.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de la serie

¿Felices para siempre?

En el capítulo se muestra la llegada de Niall (Mitchell Robertson) a la universidad, que intenta empezar de cero. En este contexto aparece Alby (Bilal Hasna), un compañero que se convierte en una figura clave para que Niall empiece a aceptar su sexualidad. Al menos hasta que le interrumpe Ruben (Stuart Campbell), que aparece de nuevo.

La tensión estalla cuando Ruben, consumido por la ira, agrede brutalmente a Alby hasta dejarlo irreconocible. Una escena que marca un punto de no retorno en la historia y que también cambiará la dinámica entre los personajes.

Justo después, la serie introduce un salto temporal que cambia por completo la lectura de lo ocurrido: en el presente, Niall (Jamie Bell) se está casando con Alby (Charlie de Melo), ahora adulto y con cicatrices visibles de aquella agresión. Ese contraste convierte la aparición de Ruben (Richard Gadd) en la boda en un elemento todavía más inquietante.

Sobre esto, la directora Alexandra Brodski, encargada de los tres primeros episodios, admitió en Entertainment Weekly que "cuando leí el guion, me quedé sin aliento. Para ser sincera, hice todo lo posible por transmitir esa sensación porque creo que es realmente impactante".

De hecho, Brodski explica que la puesta en escena fue especialmente compleja:

"La sesión de fotos de la boda fue bastante complicada, porque lo que parece una sola locación en realidad son unas cinco. Están bastante dispersas. Buscábamos un tipo de piedra y en muchos lugares solo había un edificio así, y todo a su alrededor era moderno. Básicamente, combinamos cinco localizaciones diferentes".

La revelación de Alby en la capilla se reservó para el final del rodaje y también se trabajó buscando un equilibrio entre la planificación y sorpresa. "Algunas cosas ya las sabíamos cuando estábamos rodando y otras surgieron después", dice el director, que también destaca el uso de la canción Only You de Yazoo en la escena. "Fue una buena combinación entre planificarlo todo y que fuera algo orgánico... Lo que queremos es sorprender al público, pero también intrigarlo para que siga viendo la serie y descubra cómo surgió todo esto".

Está disponible en HBO Max.

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