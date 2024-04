El reciente éxito de Netflix 'Mi reno de peluche' está basado en hechos reales. Y esta es la historia del cómico y su acosadora

Que no os engañe su título o su chunga portada a lo 'Cariño he encogido a los niños', 'Mi reno de peluche' ha pasado de la noche a la mañana a ser una de las series más espeluznantes que puedes ver en Netflix, y clara contendiente a entrar en el top de las mejores series el año.

Esta comedia dramática sobre un cómico fracasado y la mujer que lo acosa es sorprendente, rompedora… y lo más inesperado: real. Su creador y quien en algún momento fue la propia víctima Richard Gadd, ha hecho un gran esfuerzo por preservar los eventos reales que ocurrieron en su vida.

Enfrentándose a los demonios

A lo largo de sus siete episodios, 'Mi reno de peluche' presenta la historia de Donny, un camarero que trata de introducirse en el mundo de la comedia y que tiene la mala suerte de toparse en el bar en el que trabaja con una mujer que, tras mostrarle un poco de amabilidad e invitarle a una taza de té, se obsesiona de él. Lo que sigue es un descenso a la locura que le irá afectando a él y a toda la gente en su vida, en un relato que es a ratos escalofriante y a ratos tan inverosímil que entra en el terreno de reír por no llorar.

¿Pero qué exactamente de todo esto es real? Bueno… aunque cueste creerlo, todo. Desde la violación de un mentor que le llevó a procesar su trauma de forma muy concreta, hasta conocer a esta mujer que le acosó y las otras relaciones que tuvo entre medio, Gadd ha tenido años para procesar esta dura etapa de su vida y convertirla en parte de su arte. Inicialmente lo hizo en un "one man show" teatral: él mismo hacía todas las voces y contaba toda la historia en el escenario con ayuda de muy poco atrezo. Es en una de esas actuaciones donde fue contactado por Netflix para convertir la historia en una serie.

Desde que los eventos que se muestran en la serie tuvieran lugar han pasado unos diez años (el creador admite que ocurrió en sus veinte y actualmente tiene 34). Y en ese tiempo Gadd ha aprendido a distanciarse de la historia. Es por eso que ninguno de los personajes que aparecen en la serie mantienen su identidad real. Es el caso por ejemplo de Teri. Su relación en la serie y la personalidad de ella están basadas en una relación real que tuvo Gadd con una mujer trans, pero su nombre y ocupación son diferentes para preservar su intimidad.

En ningún caso es esto tan evidente como en el caso de Martha, la acosadora en la serie. Tanto Gadd como Netflix han sido especialmente cuidadosos en ocultar su identidad y cambiar su aspecto para la serie, con intención de no dañar a la persona que hay detrás. Y es que en la vida real esta situación está "resuelta" según Gadd, y prefiere no demonizar a una persona que, aunque hizo actos terribles, él no considera que fuera necesariamente una mala persona.

“Honestamente no sabría decir si ella vería esta serie. Sus reacciones a cualquier cosa variaban tanto que no podía predecir cómo reaccionaría a nada. Era una persona muy idiosincrática. Hemos hecho un gran esfuerzo para disfrazarla hasta el punto de que no creo que fuera capaz de reconocerse a sí misma. Lo que he tomado prestado ha sido una verdad emocional, no un perfil de alguien punto por punto”.

Pero si hay alguien que a veces se acerque al temor que causan los acosadores son los detectives de internet. Algunos dicen haber encontrado tanto perfiles antiguos de redes sociales que podrían pertenecer a la acosadora como imágenes de las actuaciones de Gadd de hace años donde puede escucharse la risa de la verdadera "Martha". De ellos ya se hará otra serie en otro momento.

En Espinof: