24 películas y series de zombies imprescindibles para ver en streaming antes de 'Ejército de los muertos'

La esperada vuelta de Zack Snyder a los zombies se ha hecho posible gracias a Netflix. El 21 de mayo se estrena 'Ejército de los muertos' (Army of the Dead, 2019). Queda por ver si es capaz de igualar lo que consiguió en 2004 con el remake del clásico de George A. Romero, pero la ausencia de James Gunn en el guion es un desafío difícil de superar. De todas formas, siempre puedes recuperar algunos de estos 24 clásicos de cine y televisión con el subgénero de los muertos vivientes desde sus inicios a sus últimas variaciones.

La legion de los hombres sin alma (White Zombie, 1932)

Una de las primeras apariciones de muertos vivientes en el cine, con Bela Lugosi como maestro vudú, recoge la tradición haitiana del reviniente, dándole una poética de clase dentro del mundo de los monstruos que les convierte en seres patéticos al mismo tiempo que terroríficos, un horror que se revela casi como el miedo a vernos reflejados en su condena, vagar y ser explotados. George Romero redefinió totalmente al mito, pero, pese a lo que pueda parecer, siguió la tradición del zombie como "la clase obrera de los monstruos".

La noche de los muertos vivientes (Night of the Living Dead, 1968)

No solo una revolución para el cine de zombies sino el auténtico punto de partida del cine de terror moderno, y punta de lanza para la consagración del cine independiente de los Estados Unidos. Romero definió a sus cadáveres reanimados con las reglas que se perpetuarán en el género para siempre. No hay razón aparente para su creación, si te muerden te mueres y te levantas, comen carne humana, y solo pueden matarse acabando con su cerebro.

No profanar el sueño de los muertos (1974)

Una de las primeras imitaciones del clásico de Romero, se ajustaba a todas las bases descritas, pero le aplicaba un carácter de ecoterror que luego tendría su paralelo en la saga de 'El regreso de los muertos vivientes'. Tras 'La noche del terror ciego' y 'Children Shouldn't Play with Dead Things', fue de las primeras en mostrar la sangre y tripas a todo color, aquí con estupendos maquillajes y un detalle de los ojos que imitará Danny Boyle en '28 días después'. Un clásico por sus propios méritos, muy valorado en Reino Unido.

Zombi (Dawn of the Dead, 1978)

La segunda entrega en la saga libre de George Romero avanzaba en la descripción de la debacle zombie para crear la dimensión apocalíptica que se asocia al género en la mayoría de reinterpretaciones. La versión completa del director es una épica de dos horas y media que desarrolla el ocaso de la humanidad como una gran sátira sobre la sociedad de consumo que cuestiona todas las bases sobre el sistema económico, los medios de comunicación e incluso la familia. Todo ello sin perder de vista las cabezas de zombi explotando (nunca una película de terror había tenido tanta acción) y el banquete de vísceras final.

Nueva York bajo el terror de los zombies (Zombi 2, 1979)

La primera gran explotación zombie italiana tras el éxito del 'Zombie' de Romero se propuso como una secuela precoz del terremoto que supuso enn Italia el montaje de Dario Argento (productor) de la segunda entrega de la tetralogía de muertos del creador del cotarro. Logró recaudar más dinero en taquilla que la primera y mostró el talento para lo macabro de Lucio Fulci, un director lleno de estilo que definió a un no muerto más decrépito y parecido al de los tebeos EC gracias a los maquillajes alucinantes del recientemente fallecido Giannetto de Rossi.

El más allá (L'aldila, 1981)

La otra cara del Fulci de terror, centrándose ahora en ecos de cine gótico y cósmico, ubicando a sus zombies en una trama abstracta y sin mucho cuidado por la coherencia, dejando que el argumento lo escriba la necesidad de las escenas de terror y gore, todo un viaje a un submundo de terror que alterna el gore con las atmósferas más concentradas, todo un lienzo de horrores que deja salir a sus muertos en su impresionante tercer acto.

El día de los muertos (Day of the Dead, 1985)

La gran película de zombies de la saga de Romero y probablemente de la historia, un colofón apocalíptico a la narración de infección y contagio de cualquier narrativa que mostraba el estado del mundo en una introducción mil veces imitada en el cine zombie (especialmente en '28 días después' y 'The Walking Dead'), a la que hace referencia directa el final de 'Resident Evil', y que ofrece el espectáculo definitivo de maquillajes y efectos gore prácticos del gran maestro Tom Savini. El CGI y el avance de la técnica no ha logrado un trabajo con tanta coherencia nihilista, y es la base sobre la que se basa la estética y fondo de la mayoría de ficciones del renacimiento del género en el siglo XXI.

El regreso de los muertos vivientes (Return of the Living Dead, 1985)

Junto con 'Re-animator' y 'Braindead', las grandes comedias gore con zombies del siglo XX, un despiporre punk que, en realidad, es legalmente secuela oficial de 'La noche de los muertos vivientes' por la manera en la que el coguionista de aquella partió peras con Romero. Surgida del creador de 'Alien', Dan O'Bannon, su portada y banda sonora son símbolos de los 80 y su gran aportación al género fue hacer creer que todos los zombies quieren comer cerebros.

28 días después (28 Days Later, 2002)

No es la mejor ni la primera en la lista de las películas que resucitaron el género, pero sí que consiguió que sus imágenes iniciales, con Cillian Murphy vagando por un Londres vacío, sean consideradas hoy en día historia del cine. Aunque sus creaciones son infectados por un virus tipo la rabia y no muertos vivientes, todo lo que plantea es una variación del cine zombie, por lo que su aportación se consideran "los zombies rápidos" que serían más comunes en el siglo XXI. Aunque Boyle negara por activa y por pasiva que lo suyo era una película de zombies, los tres actos de la película son un resumen de la trilogía original de Romero, con detalles como la escena del supermercado, la gasolinera, los militares y el zombie encadenado sacados directamente de su cine.

Zombies Party (Shaun of the Dead, 2004)

Tras la genial serie 'Spaced' (1999-2000), Edgar Wright debutó con esta inagotable carta de amor al cine de George A. Romero que, en realidad, era una extensión de su primer trabajo, que dio inicio a la conocida trilogía del Cornetto con Simon Pegg y Nick Frost. Lamentablemente, ninguna de las otras dos películas, por mucho que el culto llame a llevarlas de la mano, han estado nunca mínimamente a la altura de esta, siempre fresca, inventiva y espontánea variación del apocalipsis zombie con toques de Nick Hornby, Mike Judge y los Monty Python.

Amanecer de los muertos (Dawn of the Dead, 2004)

La mejor versión de un remake de un clásico de terror debería de tener como ejemplos 'La Cosa' (1982) de John Carpenter, 'La mosca' (1986) de David Cronenberg, 'El terror no tiene forma' (1987) y el debut aún no superado de Zack Snyder, cuyo guión de James Gunn supo separarse suficientemente de la de Romero para ofrecer una vibrante plantilla para revitalizar definitivamente el género a través de la acción, una visión coral del grupo de supervivientes y una voluntad por ofrecer lo que los ojos piden que aún no ha sido superada, como su bestial escena inicial, ya un clásico de su era. Busquen siempre la versión del director, que desafortunadamente no es la que está en Neflix.

La tierra de los muertos vivientes (Land of the Living Dead, 2005)

Maltratada en su estreno por los fans aún electrizados por el terremoto de su propio remake, la cuarta y última pieza del universo zombie de George A. Romero es probablemente lo más lejos que ha llegado el género a nivel argumental, un reinicio de la humanidad que ignora ya por completo la amenaza, una aventura quizá demasiado concisa para lo que se esperaba en su día, pero que funciona todavía como gran sátira de los Estados Unidos, funcionando en en la etapa de Bush como metáfora del 11-S e Irak, pero siendo visionaria de la América de Trump que venía, con los inmigrantes y razas minoritarias rebelándose en medio de una pandemia mundial frente a la torre Trump.

Slither (2006)

Una actualización rural de la increíble 'El terror llama a su puerta' (Night of the Creeps, 1986), la cual lamentablemente no puede encontrarse en ninguna plataforma actualmente, que supuso el debut del director de 'Guardianes de la Galaxia' en la dirección, rescatando su militancia temprana en la Troma y recuperando el terror de babas, humor, látex y criaturas pringosas de los 80 en la época de terrores más afines a la tortura y las texturas American Gothic, quizá por ello no funcionó en su día, pero hoy es uno de esos caprichos imprescindibles que cuestra pensar cómo llegaron a buen puerto.

Planet Terror (2007)

La mayoría de detractores de Robert Rodríguez se resisten a reconocer que, de las dos piezas que conforman el programa doble de 'Grindhouse', se divirtieron más con esta que con la de Tarantino, porque aunque peque de ser puro caos lleno de ideas lanzadas a la pared para ver qué se pega, creó de la nada una estética retro que sería imitada sin pausa el resto de la década, con una cantidad de escenas de terror y gore pringoso que buscaban ser un homenaje sincero al cine de Fulci, Umberto Lenzi o Bruno Mattei sin mirar por encima del hombro y buscando la diversión a cualquier precio, con una Rose McGowan y Freddie Rodriguez icónicos.

The Walking Dead (2010-2021)

La serie más importante de zombies puede considerarse también la muerte del subgénero. Una adaptación del cómic de Robert Kirkman que dejó de tener interés cuando empezó a retroalimentarse de su audiencia y a fabricar un diálogo de oferta y demanda que llevó a las tramas estiradas, repetición de situaciones y exceso de capítulos por temporada que, además, se agravó con los subsiguientes spin offs. Una pena porque, salvo un puñado de capítulos, de la primera a la quinta temporada se logró realmente imaginar una buena serie sobre el mundo de George A. Romero.

Bienvenidos a Zombieland (Zombieland, 2009)

La respuesta americana a 'Shaun of the Dead' fue una visión fresca y entretenida del cine de zombies, llevada a la gran pantalla por una gran productora y que confirmaba que los muertos vivientes eran absolutamente mainstream. Muy anclada en la comedia tradicional de EE.UU., no escatimaba en gore y conseguía momentos inspirados gracias a sus reglas y un Woody Harrelson lleno de carisma. Su secuela es bastante decepcionante y tuvo un piloto para televisión que no llegó a ser serie pero que aún puede encontrarse en las entrañas de internet.

The Crazies (2010)

Otro remake de la obra de George Romero, esta vez de una de sus películas más infravaloradas, que conviene repasar hoy para ver cómo una vez más, dio en el clavo frente cómo se comporta el gobierno en un caso de pandemia. Su nueva versión es una visión más centrada en la acción, a modo de survival en un pueblo en cuarentena en el que no solo hay una amenaza zombie de personas que se vuelven asesinas, sino la del propio gobierno tratando de mantener a raya a la población. Llena de tensión y sorpresas, su final es nihilista y oscuro, elevando el nombre de la obra de Romero al lugar que merece.

Rec 3: Genesis (2012)

Con el paso del tiempo, sin la sorpresa ya del found footage, las dos primeras entregas no funcionan tan bien como se recuerda, y en esta "telonera" de la cuarta entrega, triunfa la imaginación costumbrista de Paco Plaza, que contiene muy bien sus recursos y consigue que la comedia no desborde al terror y viceversa. Una gamberrada con Leticia Dolera como novia ensangrentada destrozando zombies a ritmo de Tino Casal, imposible pedir más.

Z Nation (2014-2018)

La hermana atolondrada y chapucera de 'The Walking Dead', a menudo con ideas que su presupuesto no puede sostener pero que dan el toque lúdico al gore que en la serie de Kirkman era siempre grave. Puede que sobren algunos capítulos, pero la visión del canal Syfy del apocalipsis zombie siempre tenía alguna mutación interesante y dio lugar a otro spin-off más serio, 'Black Summer'.

I am a Hero (2015)

Aclamada en su paso en Sitges, para luego ser olvidada por los aficionados, esta adaptación de un famoso manga comete algunos de los errores típicos de los live action japoneses, pero pese a un pequeño bajón de ritmo, consigue retomar el vuelo de sus impresionantes primeros 40 minutos en su tercer acto, un baño de sangre casi amoral que recupera la gramática gore de 'Braindead' a golpe de escopeta y, en general, tiene una escala de blockbuster de gran puesta en escena inédita en el cine comercial de occidente hasta la mucho más recatada 'Guerra Mundial Z'

Ash vs Evil Dead (2015-2018)

Aunque los poseídos de la saga de Sam Raimi no son exactamente zombies, a todos los efectos funciona como una ficción de contagios con lenguaje splatterpunk y gags macabros en los que se trata de despedazar al poseso lo antes posible. Tres temporadas gloriosas que recogen el espíritu de las películas a la perfección y llevan la madurez de Ash Williams al terreno del personaje que Bruce Campbell trabajó en su 'My name is Bruce' (2007), casi un borrador metaficcional de la serie.

Tren a Busan (Train to Busan, 2016)

Si en la primera ola del renacimiento del subgénero tuvimos zombies en un avión, en la segunda fase de asimilación el cine coreano lo abrazó ubicando a las criaturas en un tren. Con influencia de los infectados veloces de Boyle/Snyder, esta gran producción cargaba de acción de gran escala la idea con ideas de Body Horror provocadas por la contorsión y la mente colmena de los muertos vivientes, que se implementan en la pseudosecuela 'Península' (2020), que aplica los códigos del postapocalipsis de George Miller y los atracos de 'Fast & the Furious' a la misma idea.

Kingdom (2019-)

La amenaza viral en esta serie está ambientada en la época feudal durante la dinastía medieval Joseon de Corea pero nos establece un trasfondo político con el contenido subyacente sobre clasismo muy afín a George Romero, con los ricos disfrutando seguros en sus torres de marfil mientras miran a los pobres sufrir y morir. Una original forma de perpetuar una moda que ha calado hondo en Corea, aunque comience a dar signos de agotamiento.

Overlord (2018)

Los zombies en esta extraordinaria aventura bélica de terror son más secundarios de lo que podría esperarse, pero pese a que quizá no responda a las expectativas iniciales, sigue siendo la película bélica de terror más espectacular y entretenida lograda hasta el momento, haciendo de los nazis con experimentos humanos un laboratorio de los horrores propio de 'Re-animator' o el doctor de 'El día de los muertos'. La película es más una historia de hazañas bélicas alternativa que una orgía de zombies y gore, pero aun así tiene algunas mutaciones y efectos secundarios de los sueros dignas de aparecer en antologías de lo más chalado del género.

