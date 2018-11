‘Overlord’ no es la única película de nazis demenciales: aquí tienes a los mayores fans del IV Reich

Está claro que los nazis han sido los grandes villanos de la cultura pop desde... bueno, desde la II Guerra Mundial, cuando el cine de la propaganda aliada nos mostraba a unos alemanes casi satánicos y megalomaniacos. Solo tuvieron que pasar un par de décadas para que esa imagen del nazi como una encarnación más o menos creíble del mal absoluto (al fin y al cabo, los campos de concentración habían sucedido; con eso no puede competir ninguna película de terror) cayera en manos de la cultura pop más enloquecida, y el nazi se convirtiera en otra cosa.

Es decir, en sádico sexual, en muerto viviente, en sociópata peligroso o en demente puro y duro. Lo bueno del nazismo es que nada que pueda imaginar la ficción supera a los propios nazis reales, así que se puede pisar el acelerador de la chifladura, que hay barra libre. La última película en hacerlo ha sido 'Overlord', que mezcla experimentos locos con nazis de pro, pero por supuesto, es solo la última en una larga estirpe de devotos del IV Reich.

Revisamos a una buena cantidad de ellos en el nuevo vídeo de 'Todo es mentira en el cine y la televisión': desde los precedentes de 'Overlord' como 'Shock Waves' a los últimos documentales sobre nazis reales pero casi que no te los crees. Pasando, cómo no, por la nazisploitation de los setenta que llenó las pantallas de esvásticas y sexo chungo simultáneamente. La mayor cantidad de pasos de la oca trastornados que has visto últimamente.