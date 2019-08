'Spaced': la serie de culto dirigida por Edgar Wright cumple 20 años y es hora de reivindicar su frescura

Hay algunas series que, por lo que sea, nunca llegan en las mejores condiciones. Algunas incluso podrían no llegar jamás. Otras, con la llegada del streaming y la sobreproducción, caen rápido en el olvido. Pero a veces, una pequeña serie pasa por todos esos baches y aún así, perdura. Esto es 'Spaced', la primera obra maestra de los creadores de la trilogía Cornetto.

El show pre-Cornetto

Es imposible ubicar y definir una serie tan adelantada como ‘Spaced’ porque, incluso ahora, veinte años después de su estreno, sigue estando por delante del resto de competidoras. Este ente único se convirtió en un clásico de culto británico de manera instantánea. En el resto del mundo ha ido llegando sin prisa pero sin pausa a través de packs de importación o descargas sospechosas.

La serie giraba alrededor de las miserias de un grupo de jóvenes con empleos inestables, vidas inestables y emociones inestables al norte de Londres. Por entonces, ese retrato de la juventud desamparada y anclada a una vieja Playstation fue un golpe de realismo social sin precedentes que, además, aumentó su inagotable capacidad empática. Veinte años después, poco ha cambiado para esos jóvenes.

Y es que 'Spaced' no fue únicamente una mezcla de las luchas laborales de los personajes, el uso casual de drogas, las discotecas, los cómics, el arte y las sesiones de PlayStation. También había una monumental dosis de surrealismo posmoderno lleno de referencias y homenajes a toda la cultura pop de los 80 y 90. Y eso, está demostrado, siempre vuelve.

Tim (Simon Pegg) trabaja en una tienda de cómics. Tiene veintitantos años y un miedo atroz a los perros. Daisy (Jessica Stevenson) es una periodista en potencia que aún no ha publicado ni un solo artículo. Para conseguir un apartamento de alquiler tras conocerse justo después de romper con sus parejas, deberán hacerse pasar por una pareja 'yuppie' para conseguirlo y que su casera, Marsha (Julia Deakin), no se percate del engaño.

Su vecino Brian (Mark Heap), es un artista conceptual y un poco, bueno, especialito, aunque no mucho más que Mike (Nick Frost), el mejor amigo de Tim. Mike es miembro entusiasta de un sinfín de actividades al aire libre, aunque nunca compensará su decepción por no poder estar en el ejército.

"Nunca he hablado o recomendado una de las influencias clave en la escritura de 'Spaced', y es 'Doctor en Alaska'. Por supuesto es mucho más suave que Spaced, pero sin embargo me inspiró en su uso de los sueños y las secuencias de 'qué pasaría si'", afirmaba Simon Pegg hace años a propósito de la llegada de la serie a territorio estadounidense.

"La historia central trataba de un médico de Nueva York, que se encuentra pagando su matrícula de la escuela de medicina al ejercer como practicante en un remoto pueblo de Alaska. No se parece en nada a nuestra serie, pero si lo ves, verás los mismos sentimientos amables. De hecho, cuando lanzamos la serie en 1999 la veíamos como un cruce entre 'Los Simpson', 'Expediente X' y 'Doctor en Alaska'".

Viviendo deprisa

Jessica Hynes y Simon Pegg crearon la serie que dirigiría su colega superdotado Edgar Wright, un auténtico huracán de sensaciones cinematográficas con una de las filmografías más estimulantes del cine actual.

“La gente no tenía expectativas porque no sabían quiénes éramos. Creo que tan pronto como comenzamos a trabajar juntos, noté el entusiasmo. Se sentía realmente diferente; se sentía cercana. Creo que fue una serie de presupuesto tan pequeño que es muy posible que nadie de la cadena se fijase en ella", aseguraba el director.

"Todo lo que recuerdo de esa gente es verme tomando notas sobre el uso del vocabulario restringido: solo podíamos decir "joder" dos veces y no podíamos usar la palabra "coño", y eso fue todo. Aunque pueda sonar raro, prefiero este tipo de restricción, porque hace que tus "joderes" realmente tengan un gran valor si solo puedes utilizar dos”.

Las drogas tampoco pasaban inadvertidas para estos jóvenes alocados. Por eso se creó un personaje tan divertido, tan inolvidable, que incluso contó con un cameo zombie en la divertida 'Zombies Party' 'Shaun of the Dead'.

El personaje de Tyres O'Flaherty, interpretado por el grandioso Michael Smiley, era la droga hecha hombre con bicicleta. La fiesta británica del electro en estado puro. El finde de farra sin freno hecho visitante incómodo.

Habla Simon Pegg: "Cada vez que solía aparecer el consumo de drogas en la televisión, había que tomar algún tipo de medida punitiva, incluso si solo era hierba. Todos nosotros solíamos volver con vida cuando salíamos de fiesta, y hablábamos con mucho cariño de esas noches durante meses después".

"No hicimos gran cosa sobre los personajes fumando hierba en la serie, solo queríamos que fuera una parte regular de su día. También era parte de la nuestra en ese momento. En el episodio de la discoteca, no enseñamos a nadie tomando drogas, solo a gente pasándolo bien. Como nosotros, todos volvieron a casa con vida y vivieron para contarlo porque la gran mayoría de las personas que salían de fiesta y tomaban drogas en ese momento no murieron. Una o dos personas lo hicieron y fue trágico, pero también estaba el otro lado de las cosas, que es que las drogas pueden ser bastante divertidas".

Dos únicas temporadas de siete breves episodios hicieron de 'Spaced' una de las obras de culto televisivas de las últimas dos décadas. Aún hoy resulta complicado encontrarse fans de la serie por el mundo, puesto que no llegó a conquistar ningún país fuera del territorio británico. Incluso contando con el siempre innecesario remake USA.

Fox anunció en octubre de 2007 que encargaría el piloto para una versión estadounidense de 'Spaced', un proyecto que se hundiría por su propio peso y por la reacción de los fans del original.

El propio Wright fue abordado inicialmente para llevarlo a cabo, pero sintió que un remake estadounidense era imposible debido al tema fundamental de la serie. "La misma razón por la que tampoco podría ser una película", afirmaba Wright. "Parte del encanto de 'Spaced' es que es gente del norte de Londres representando escenas de películas estadounidenses... ya sabes, Hollywood un suburbio... La televisión estadounidense tiene mucho más glamour. No tiene ningún sentido".

Además, tampoco es que la producción fuera a ponerlo fácil: "Recuerdo que el productor dijo: 'Sí, tendríamos que cambiar algunas cosas. Tendríamos que eliminar las drogas y las palabrotas, y obviamente, Mike no puede tener armas'". El "McSpaced", como había bautizado Wright debido a la implicación del director McG, estaba muerto antes de nacer.

'Spaced' nunca regresó, aunque Wright tuvo el detalle de regalar a sus protagonistas una escena memorable en forma de gag (cómo si no) en su exitosa comedia zombie.

Si perteneces al grupo de los ajenos a la obra maestra catódica de Wright, no deberías perder el tiempo. Hay un mundo por descubrir ahí fuera lleno de cervezas, referencias y buen rollo. Antes de 'Community', estaba ella. Larga vida a 'Spaced'.