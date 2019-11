'Black Summer': Netflix renueva la precuela de 'Z Nation' por una segunda temporada

Durante cinco temporadas en SYFY 'Z Nation' narró vida de un grupo de supervivientes en un mundo postapocalíptico en el que un virus había convertido a casi toda la población mundial en zombis. Sin embargo, 'Black Summer' se planteó como una historia de terror de no muertos a la antigua usanza. Ahora, tras una buena cantidad de meses sin saber nada de ella, Netflix ha anunciado la renovación para la temporada 2 del show de terror y acción que debutó en abril en la plataforma con bastante éxito.

Conocida por sus rip offs demenciales de éxitos de cartelera, la infame productora The Asylum solía asociarse con películas de baja estofa, pero con 'Black Summer' consiguieron hacer una alternativa a 'The Walking Dead' que los fans agotados de aquella encontraron refrescante. Ahora se confirma la confianza de Netflix y la producción de la segunda temporada comenzará en 2020 en Canadá, aunque todavía no hay fecha aproximada para su estreno.

La temporada volverá a estar compuesta por ocho episodios,y ya se han confirmado los primeros nombres. Justin Chu Cary y Christine Lee volverán a huir de los muertos vivientes y es de esperar que vuelvan algunos actores más. En su momento de estreno recibió buenas críticas e incluso el reconocimiento de un titán como Stephen King, acostumbrado a dar sus recomendaciones en twitter de cuando en cuando.

BLACK SUMMER (Netflix): Just when you think there's no more scare left in zombies, THIS comes along. Existential hell in the suburbs, stripped to the bone.