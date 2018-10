Las 23 mejores series para disfrutar en Halloween

Apenas faltan unos pocos días para Halloween, la noche del terror por excelencia, y seguro que muchos de nosotros estamos planificando una pequeña fiesta, quedada o, simplemente algún plan especial para estos días donde la frontera entre lo espiritual y lo humano se difumina.

Hoy en Espinof queremos proponeros una selección de las 23 mejores series de terror para disfrutar de Halloween. Así que hoy vamos a ponernos con la manta y esperar sobrevivir a esta cadena de sustos y miedos que nos ha ofrecido la historia de la tele.

'La maldición de Hill House'

Parecía que iba a haber sido un año flojo de estrenos de Netflix pero de repente la plataforma se ha visto acaparando titulares por la que es el fenómeno de terror televisivo del año. Basada en la novela de Shirley Jackson, nos encontramos con una excelente serie que tiene momentos espectaculares y algún altibajo.

'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'

Si 'House Hill' es terror algo más serio, con la "resurrección" de Sabrina abrazando completamente el terror y el wicanismo en una vertiente que, sin dejar de ser adolescente, es una maravilla que navega entre lo macabro y lo "camp" de un modo sensacional.

'Channel Zero'

He de reconocer que no fui especialmente fan de 'Channel Zero' en su inicio, hay bastante consenso entre público y crítica. Con una cuarta temporada recién estrenada, esta antología se ha convertido en imprescindible para el amante del terror creepy pasta.

'American Horror Story: Roanoke'

Aunque tiene fans y detractores, y yo de hecho me inclino más hacia la detracción, Ryan Murphy creó con esta serie todo un fenómeno que usaba el terror como pretexto para retratar muchos aspectos de la sociedad. Personalmente me quedo con 'Roanoke', que se metía de lleno en la época del reality y el docudrama.

'Castle Rock'

No podemos decir que Stephen King haya tenido especial suerte con sus adaptaciones (ha habido de todo pero poco que haya llegado a hacer justicia al material original), pero sorprende el que alguien se haya atrevido no con una adaptación directa sino una exploración del universo que el escritor ha ido creando a lo largo de más de cuarenta años de carrera.

'El reino'

No cofundir con el thriller ibérico del año. Un Lars Von Trier que ya experimentaba con su "Dogma" proponía en 'Riget' una historia ambientada en un célebre hospital danés en el que pasan todo tipo sucesos paranormales y perturbadores.

'La dimensión desconocida'

A pocos géneros le sienta tan bien el formato antología como al del terror. Por eso entramos en un bloque de series de naturaleza antológica con todo un clásico: 'The Twilight Zone' que es sin duda una de las series más influyentes de la televisión con ciento cincuenta episodios en su etapa original lleno de giros y muy buenas historias.

'Más allá del límite'

Si 'Twilight zone' es la maestra, 'Más allá del límite' es la sucesora... aunque sus historias solían derivar más hacia la ciencia ficción y abusaban, a veces, del tropo de la falsa identidad. Al igual que con la anterior, esta serie fue resucitada a finales de los 90 con la característica de que todas las historias estaban relacionadas.

'Galería nocturna'

Aunque quizá la verdadera sucesora de 'La dimensión desconocida' sea 'Night gallery', con Rod Serling repitiendo como creador y anfitrión de los episodios. Esta vez más orientados hacia el terror con H.P. Lovecraft como uno de los principales adaptados.

'Cuentos desde la oscuridad'

Tonteando con la idea de realizar una serie de 'Creepshow', George A. Romero se puso a las manos para realiza una antología con historias de Stephen King, Frederick Pohl, Clive Barker, Michael Bishop y otros muchos autores.

'La puerta en la oscuridad'

Un gran ejemplo del giallo italiano, el gran Dario Argento plantó las líneas maestras de esta corta miniserie de cuatro episodios de resultado irregular. Argento presentaba cada episodio y firmó, bajo pseudónimo, 'Il tram', considerado el mejor de la serie.

'La casa del terror'

Desde Inglaterra nos llegó 'Hammer House of Horror' que, con sus trece episodios, recorrió el amplio espectro del terror y sus subgéneros. Todos realizados desde la mano experta de la gran productora Hammer, responsable de, entre otros, el Drácula de Christopher Lee.

'Historias para no dormir'

En España también tuvimos un par de grandes series de terror. Por un lado, el célebre 'Historias para no dormir' de Narciso Ibáñez Serrador. Como curiosidad, decir que el primer episodio se rodó con cámaras de cine en cintas de 16 mm, lo que advertía de las ganas del realizador por innovar en la televisión nacional.

'Historias del otro lado'

José Luis Garci también tuvo sus pinitos con la antología de terror y fantasía con uno de los proyectos más caros de la televisión en España. Se llegó a afirmar que el presupuesto de la primera tanda fue de seiscientos millones de pesetas que serían, inflación mediante, unos nueve millones de euros. Toda una superproducción que entegó algunos episodios memorables.

'Historias de la cripta'

Basada en la clásica cabecera de EC Comics, HBO realizó a finales de los ochenta una gran antología en la que, al estar libres de las ataduras censoras de la televisión en abierto, se daba rienda suelta a un festín de violencia gráfica. El éxito fue tal que de ahí surgió 'Los cuentos del guardian de la cripta', serie de dibujos infantiles.

'Masters of Horror'

Una cena fue el germen de esta antología en la que Mick Garris contó con algunos de los mejores directores de terror para contar nuevas historias en cada episodio. Durante dos temporadas vimos tanto historias originales como relatos adaptados con John Carpenter, Takashi Miike y Dario Argento entre otros muchos.

'Fear itself'

Lamentablemente, la serie fue cancelada... pero NBC decidió dar una oportunidad a Garris y de ahí surgió 'Fear Itself'. Serie cancelada a la primera de cambio pero que nos regaló algunos grandes ejemplos de terror televisivo.

'Pesadillas y alucinaciones de las historias de Stephen King'

Todo el mundo sabe que Stephen King vende... y solo hace falta ver cómo todo el mundo quiere adaptar alguno de sus relatos y sus obras. Él mismo fue responsable de desarrollar para televisión una adaptación de una de sus colecciones de relatos con algunas obras seleccionadas de otras antologías suyas.

'Ash vs Evil Dead'

Pero no todas las series tienen por qué ser de un terror meramente de canguelo, y con Ash nos enfrentamos a un festín de casquería e incluso diversión en una serie que recupera la saga de Sam Raimi de una forma deliciosa.

'Dead set'

Antes de saltar a la fama global con 'Black Mirror', Charlie Brooker creó una miniserie estupenda en la que un apocalipsis zombie irrumpe en plena grabación del Gran Hermano británico. Como curiosidad, decir que la productora del reality además de participar en la producción facilitó el cameo de varios concursantes reales.

'The Terror'

Basada en la novela de Dan Simmons, inspirada a su vez por el misterio de una de las mayores expediciones británicas en el Ártico. Tenemos una gran historia de terror en la que un grupo de marinos sucumben en un infierno literalmente helado: atrapados y a la merced de una amenaza desconocida.

'El exorcista'

Cuando se anunció que FOX iba a preparar una secuela televisiva de una de las películas más míticas de la historia, lo primero fue mostarme muy escéptico. Sin embargo, la serie ha logrado ser una digna sucesora de la franquicia de William Peter Blatty.

'Bates Motel'

El hacer una precuela de 'Psicosis' bien podría ser "la peor idea jamás hecha", pero el resultado es una fascinante exploración de la mente de Norman Bates (Freddie Highmore) y su relación con Norma (Vera Farmiga) desde que compran el motel. Eso sí, un poco de paciencia porque su comienzo es bastante dubitativo.

Hasta aquí nuestra selección de las mejores series de terror. Como siempre, cada lista es subjetiva y depende de gustos y de muchos factores y, seguramente, me habré dejado alguna en el tintero o incluso puede que me "sobre" alguna. Así que dejamos los comentarios para vosotros, ¿cuales son las mejores series de terror?

