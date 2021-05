Lugares inexplorados del cine de zombies: escenarios y posibilidades pendientes en el género tras 'Ejército de los muertos'

Si bien 'Ejército de los muertos' (Army of the Dead, 2021) lleva los zombies a Las Vegas, en una propuesta no tan común en el cine de muertos vivientes, que es el de las incursiones a lo atraco en zona de guerra aplicado al terror. Pero aunque se plantee como una resurrección del género, es difícil que podamos ver una nueva hornada de películas que sepan ir más allá.

Ni siquiera Las Vegas es ya un escenario novedoso, en realidad, puesto que era uno de los principales emplazamientos apocalípticos de 'Resident Evil: Extinción' (2007), que, para más parecidos con esta, también tenía a zombies que aprendían y tenían habilidades especiales. Otras películas con golpes, atracos o criminales y zombies llevan de 'Más allá del terror' (1980), que se adelantaba a 'Abierto hasta el amanecer' (1996) en esa misma mezcla y la relativamente reciente 'La horda' (2009).

Los lugares recorridos por el cine zombie

Cuando nos preguntamos si queda algo por ver en el cine zombie, la pregunta viene elevada al infinito, puesto que es muy difícil encontrar ideas que el género no haya quemado durante la explosión de principios de siglo, que pareció remitir en los 2010 pero tan solo para que fueran los asiáticos quienes retomaran el testigo. Curiosamente, la reciente 'Península' (2020) tiene un punto de partida de robo en zona de cuarentena muy parecido que se adelanta a Snyder.

En 'Península', además, se trata de dar una visión del género como un condimento a otro. Es decir, lo más similar que podemos encontrarnos a nivel de escenas de acción es la franquicia 'Fast & Furious', las persecuciones de la saga 'Mad Max' o el guion no rodado de George A. Romero 'Road of the Dead', que trataba sobre carreras de coches con zombies al volante, un escenario que seguramente a nadie más que a él se le habría ocurrido.

Sin embargo, las carreras a lo "autos locos" (o más bien a lo 'La carrera de la muerte del año 2000') en un mundo con zombies (aunque no con ellos al volante) ya se habían visto en la serie 'Curfew', que lamentablemente no ha tenido continuidad. Pero en vehículos y transportes hemos visto ya zombies en el avión, barcos, trenes, tanques e incluso encima de Tiburones, en la bizarra 'Sky Sharks' (2020).

Lugares pendientes de zombificar

Es realmente imposible pensar un lugar que no hayan colonizado los muertos vivientes, porque la cantidad de pequeñas producciones salidas en vídeo se han visto en todo el mundo. Es difícil pensar en un país en donde no se haya hecho una película de zombies en estos años. Hemos visto desde Estados Unidos a Japón, pasando por África y La India (en la muy rescatable dupla 'The Dead'), París, Palestina, Alemania..., puede que falten países, pero realmente lo importante no es tanto la geografía como la capacidad de ubicar la situación en un emplazamiento singular.

Por ejemplo, ¿A quién se le ocurriría hacer una película sobre un partido de fútbol en el que los jugadores se empiezan a transformar en zombies? Existe. La francesa 'Goal of the Dead' (2014) lo hizo, y además no es una baratija típica precisamente y tiene críticas decentes. En el formato de comedia la mayoría de supuestos han sido realizados, es pensarlo y aparecen. ¿Un huracán o tsunami?, pues existen películas dedicadas a ambos.

Parte del problema del cine de zombies de gran presupuesto es que las pequeñas películas han quemado muchos conceptos y es difícil que una se lance a producir una locura sin que parezca implícitamente caer en ese terreno movedizo de estar haciendo una pieza de serie Z. Por eso, tras 'The Walking Dead', el cine de zombies con buen presupuesto se ha dedicado a plantear dramas, a implementar el tono serio y grave del apocalipsis entendido en casi cualquier propuesta de la última década.

El dilema de los géneros y las épocas

Por ello, muchas de las ideas que se plantean en el género tan solo pueden concebirse a través de la comedia pura, a modo de gimmick en cada título, y esto limita el género al gag del título. Esto se hizo muy patente en la literatura zombie, que llegó a tener hasta versiones y remakes de clásicos de la literatura en los que se aplicaban zombies. Incluso hemos llegado a ver una película con esa premisa, 'Orgullo + prejuicio + zombis' (2016), que no tuvo demasiado éxito.

Ese es el problema de la broma, que cuando se aplica a la realidad tiene dificultades para ser entendida más allá de eso. Y la citada película hacía muy bien su trabajo de plantear la historia y tono de una adaptación de Jane Austen, lo que pasa es que seguramente muchos buscando zombies ignoren que, en realidad, sabía mimetizarse de forma excelente, sin hacer una caricatura de comedia necesariamente. Puede que con algo más de sangre hubiera sido mejor, pero dejó una vía abierta que es, literalmente infinita. Cualquier novela puede ser infectada y reconvertida.

Sin embargo, la idea más atractiva que ofrece esa expansión de metaficción es plantear que realmente hubiera un brote de infectados en sitios como el oeste americano. Quitando el homenaje de Romero al western en 'La Resistencia de los muertos' (2009), que se puso a escurrir cuando, con sus limitaciones, es bastante mejor que 'Ejército de los muertos', hay muchas películas recientes que han tratado de mezclar cowboys y zombies, como 'Undead or Alive' (2007), pero la mayoría son de producciones muy zarrapastrosas y baratas, puede que sea el gran capítulo pendiente del subgénero. En España, Koldo Serra estuvo a punto de mezclar niños zombies con cine quinqui y una mitad en el escenario de los westerns de Almería, pero el proyecto quedó flotando eternamente.

Más inverosímil, más original

La idea de conectar géneros es la forma más sencilla de conseguir un punto de partida con posibilidades. En la época de las exploitation italianas, ellos mismos se encargaron de mezclar caníbales y zombies en 'Zombi Holocaust' (1980), pero realmente esa idea nunca ha sido explotada en el siglo XXI con buen presupuesto. No tanto mezclar caníbales, pero sí plantear cómo una tribu del amazonas o ciudades en la época de los mayas podría lidiar con una epidemia zombie. O la misma idea aplicada a antiguas civilizaciones como Egipto, Grecia o los Romanos en alguna campaña.

Sí ha habido, de nuevo, películas como 'Doom' (2005), que entre sus monstruos tenían a zombies, o más bien sus zombies acababan convertidos en monstruos, ubicados en el espacio, pero no hay una buena película de zombies en el espacio desde 'Terror en el espacio' (Terrore nello spazio, 1965) que serían más bien zombies tipo ultracuerpos. Por lo que ahí queda un buen terreno por conquistar, siempre que no sean subproductos de vídeo como 'Breach' (2020).

Si hemos visto zombies en la era Joseon de Corea, no sería una mala idea plantear una variación histórica de La Guerra de los Cien Años o invasiones napoleónicas. Y ya si le añadimos un poquito de magia, podemos imaginar una película de Espada y Brujería con más atención a los zombies, que puede intuirse en filmes como 'Conquest' (1983) de Lucio Fulci, cuyas películas de muertos vivientes más esotéricas ofrecen vías que están muy olvidadas.

Tutti Frutti

Marvel lo tiene a mano en su propia colección de cómics, y es posibe que lo veamos como episodio de 'What If', pero el género de superhéroes apenas tiene un efrentamiento con pandemias zombies y podría ser el paso definitivo para que Zack Snyder hubiera mezclado los dos puntos n donde más destacó. Pero puestos a mezclar géneros, nos falta la gran película de cine negro y zombies (George Romero quiso hacer una dentro de su serie de minifilms para vídeo), gangsters, o buddy movie. Por qué no algo de Steam punk con zombies, o ciencia ficción en emplazamientos distópicos a lo 'Blade Runner' que mezclen bien los cyborgs y robots con los muerto vivientes.

Seguro que ya lo vimos, en 'La batalla de los malditos' (Battle of the Damned, 2013) Dolph Lundgren se enfrentaba a ambas amenazas, pero quizá una versión de presupuesto justo y un conocimiento del planteamiento Cyberpunk de origen todavía puede dejar algo novedoso en el género. Incluso saliendo del terreno del terror espacial, una space ópera como 'Star Wars' o 'Guardianes de la Galaxia' podrían mejorar si en la misión de turno tuvieran que salir de un planeta con infectados.

Si a trilogía 'Riddick' lo intentó con monstruos de todo tipo, los muertos vivientes también caben en las aventuras en el espacio cercanas a la fantasía. O imagina un planteamiento como 'Starship Troopers' con zombies en vez de bichos gigantes. La segunda parte de aquella lo intentó, pero a una escala muy pequeña, y algo parecido se pudo ver en la voluntariosa 'Mutant Chronicles' (2008), a la que le falta un empujón más allá de los actores para parecer una película de verdad. En realidad no quedan tantos géneros por tocar, Incluso tenemos musical, con 'Anna & the Apocalipse' y 'Little Monsters'. Quizá lo único que nos falta por ver es un final.

George A. Romero, el alfa y omega de la ficción zombie

George A. Romero fue el creador del género tal y como lo conocemos hoy, pero en su línea temporal, en la que planteaba historias de distintos grupos de gente en tiempos y momentos diferentes de un apocalipsis que nunca conoció un final en el cine. Muchas veces se confunden proyectos tangentes a su universo como 'El diario de los muertos' (2007) con la saga principal, pero lo cierto es que no hay un capítulo final, o eso se pensaba, tras anunciarse que el director dejó un tratamiento de guion para 'Twilight of the Dead' , una especie de continuación espiritual de 'La tierra de los muertos vivientes' (2005) que cerraría de verdad su saga.

La presencia de ese guion, sobre el que se está trabajando para iniciar una producción, concuerda con el mismo papel que ha hecho la 'George A. Romero Foundation' con la novela inacabada 'The Living Dead' (2020), completada por Daniel Krauss y que tendría también un final propiamente dicho para el problema imaginado por el creador que podría tener una gran adaptación. Otras ficciones de literatura del director como el cómic 'Empire of the Dead' mezclan zombies y vampiros en su universo de una forma totalmente coherente, y se llegó a hablar de una serie de televisión, la cualpodría entrar en un terreno no tan explorado.

De igual forma, el director dejó escritos guiones para una adaptación de 'Resident Evil', su versión nunca filmada de 'El día de los muertos' (de la que se han hecho hasta tres remakes, ignorando su libreto original), que incluía un tono de aventura en la selva y zombies entrenados y numerados e incluso el cómic bastante épico 'Toe Tags', cuyo zombie antagonista adelanta lo que vemos en 'Ejército de los muertos'.

El final planeado de Romero aún no tiene director, pero seguramente sea tratado como un proyecto menor, como mucho un esfuerzo independiente que impida una visión épica acorde a su mirada de gran escala, mientras vemos horribles "reinvenciones" como la de Snyder o la decadencia de 'The Walking Dead', pero si hay un proyecto para poner fin al género es ese. ¿Necesitamos nuevos lugares, situaciones y lugares en el cine de zombies? no, lo que se necesita es dejarle dormir por un tiempo, olvidarlo y permitir que el mundo cambie lo suficiente para que vuelva a resucitar, como siempre, pero con otra encarnación, o al menos otra perspectiva.