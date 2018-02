La novela de zombies póstuma de George A. Romero será completada por el coescritor de 'La forma del agua'

'The Living Dead', era el título de la novela con la que el director George A. Romero quiso darle una conclusión a su mitología zombie, Incluso legó a estar anunciada en Amazon desde 2010. El cineasta y escritor dejó un manuscrito incompleto del libro al fallecer a los 77 años en el 2017.De acuerdo con Entertainment Weekly, será terminada por Daniel Kraus, co-escritor de la adaptación en novela de 'La forma del agua' (The Shape of Water, 2017) junto a Guillermo del Toro.

El realizador del clásico 'La Noche de los Muertos Vivientes' (Night of the Living Dead, 1968) que cumple 50 años en 2018, adaptó a novelas sus filmes 'Zombie' (Dawn of the Dead, 1978) y 'Martin' (1977), y pasó años trabajando en una nueva y épica historia de zombies que no logró completar antes de su muerte en julio de 2017.

El libro póstumo se desarrolla en tres períodos históricos desde el punto de vista de varios personajes, y mientras la mayor parte del manuscrito está pulida, hacia el final hay muchas indicaciones vagas dejadas por Romero que Kraus debe desarrollar, según comenta el autor:

Algunas partes del libro estaban listas para publicarse. Otras, casi al final, claramente tenía la intención de terminarlas después, una parte de mi trabajo es terminar el libro; la otra es darle sentido a lo que George hizo. No sólo viendo sus entrevistas y analizando su trabajo, sino adentrándome en el arte que él amaba. Estoy estudiando sus películas favoritas, escuchando su música favorita, con la intención de encontrar la inspiración que tenía. No es como si tuviera a George a mi lado, pero es lo que tengo y atesoro cada momento.

El autor, que también está detrás del éxito juvenil de Del Toro 'Trollhunters' prosigue:

Podría hablar todo el día sobre George. Él es el motivo por el que soy escritor. Él podría ser la razón por la que estoy interesado en el arte, punto. Cuando pienso en todos los artistas que podrían haberme inspirado, me siento tan afortunado y tan agradecido de que haya sido George, por su sentido de la humanidad, su resistencia ante la injusticia social y su firme negativa a dejar que la humanidad pique el anzuelo.

En su investigación Kraus destaca que Romero

A partir de Diary of the Dead , George había pasado a una nueva fase de pensamiento sobre los zombis, con la intención de pasearlos por todos los géneros. El Diario fue found-footage, La resistencia de los muertos fue un western. Se suponía que su próxima era una película en clave de noir, con fotografías en blanco y negro y una relación de aspecto de 1.33: 1. películas pequeñas. Lo emocionante de la novela, sin embargo, es cómo va en la dirección opuesta. Es enorme. Es una historia de escala masiva, una epopeya real, del tipo que nadie le dio el presupuesto para el cine. En un libro, por supuesto, no hay presupuesto al que ajustarse, y en sus páginas puede sentir su alegría de poder, finalmente, hacer todo lo que quería.

'The Living Dead' será editado por Brendan Deneen, quien supervisó las novelas de 'The Walking Dead' de Robert Kirkman y Jay Bonansinga. Aunque la novela saldrá hasta el próximo 2019, la sinopsis reza:

"El 24 de octubre, John Doe se levanta de entre los muertos. Luis Acocella, un asistente medico y Charlene Rutkowksi efectuaban una vivisección en el cuando sucedió, y así comienza una pesadilla global. Greer Morgan es un adolescente que vive en un remolque, cuando los muertos comienzan su ataque, la verdadera naturaleza de su vecinos se revela. Chuck Chaplin es un presentador de noticias de cara bonita, la plaga dará un propósito a su vida vacía.

Mientras, Karl Nishimura es el timonel del U.S.S Vindicator, un submarino nuclear. Él tendrá que luchar contra una invasión zombi total en su ciudad. Mientras, una mujer misteriosa de nombre Etta Hoffmann registra el avance de la epidemia en un búnker en D.C, así como los sueños rotos y esperanzas de una nación que no puede rendirse." .