'El día de los muertos' de George A. Romero se convertirá en una serie para el canal Syfy

El canal Syfy ha encargado 10 episodios para una serie inspirada en la clásico del cine de zombies de George A. Romero 'El día de los muertos' (Day of the Dead, 1985). Sería el tercer reboot oficial de la película, tras 'El día de los muertos' de 2008 y la reciente 'Day of the Dead: bloodline' (2018), aunque esta vez está en manos de el canal Syfy, que ya tuvo una serie de zombies, 'Z Nation' (2014-2018).

Cuando no haya sitio en el cine los zombies caminarán en la televisión

Esta nueva versión contará la historia de seis extraños que intentan sobrevivir las primeras 24 horas de una invasión de muertos vivientes. Se describe como una oda a los famosos seres carnívoros de George Romero que nos recuerda que a veces todo lo que se necesita para unir a las personas es una horda de zombis hambrientos que intentan destrozarlos.

La serie está siendo producida por Cartel Entertainment. Jed Elinoff y Scott Thomas serán guionistas y showrunners. El film original de Romero fue lanzado en 1985, y es la tercera entrega de su serie tras 'La noche de los muertos vivientes' (Night of the Living Dead, 1968) y 'Zombie' (Dawn of the Dead, 1978). La versión de la película de 2018 fue protagonizada por Sophie Skelton con la estrella de 'Outlander'

Stan Spry, Jeff Holland, Drew Brown son productores ejecutivos de esta nueva versión en nombre de Cartel Entertainment, junto con Robert Dudelson, James Dudelson, Jordan Kizwani de HiTide Studios. Al mismo tiempo, Syfy también encargó otra serie titulada 'The Surrealtor', en la que el agente inmobiliario Nick Roman y un equipo de élite de especialistas manejan los casos que nadie más puede: casas embrujadas y poseídas que literalmente ahuyentan a los posibles compradores.