Por qué 'Amanecer de los muertos' sigue siendo la mejor película de Zack Snyder

17 años han pasado desde el estreno de 'Amanecer de los muertos' hasta la llegada de 'Ejército de los muertos', la primera y la (por ahora) última película dirigidas por Zack Snyder. Se da la casualidad de que en ambas se sumerge en la temática zombi, pero en todo este tiempo ha tenido tiempo para rodar varios largometrajes sin nada que ver con estas terroríficas criaturas. Eso sí, tampoco su cine ha vuelto a alcanzar el excelente nivel de su ópera prima.

Odiado por unos y amado por otros, una cosa indiscutible del cine de Snyder es que se nota quién está detrás de las cámaras, pero eso no es siempre necesariamente bueno, ya que a veces hace falta un filtro -pero uno bueno, no uno motivado por intereses económicos- para encauzar todo en la mejor dirección posible. En el caso de 'Amanecer de los muertos' tengo claro que se produjo una conjunción de elementos para que aún hoy siga siendo la mejor película de Snyder.

Un arranque maravilloso

El inicio de 'Amanecer de los muertos' es modélico tanto para presentar a Ana, el personaje interpretado por Sarah Polley, como por ir allanando el camino de cara a la explosión de muertos vivientes. Un pequeño comentario sobre alguien que está hospitalizado por un mordisco es suficiente a modo de avanzadilla antes de que Snyder nos muestre el día a día de una pareja en un barrio residencial -muy efectivos esos planos aéreos de situación- disfrutando de unas pequeñas dosis de merecido descanso mientras todo se va a pique sin que sean conscientes de ello. Simplemente el mundo exterior no existe en esos momentos para ellos.

Apenas diez minutos son necesarios para que todo salte por los aires de forma escalonada, primero con un punto de vista más íntimo pero no por ello menos visceral para que luego esa apacible normalidad de su barrio haya saltado por los aires y nadie tenga muy claro qué es lo que hay que hacer. Snyder sabe en todo momento cuándo potenciar la intensidad, pero también dejar que el componente más humano del guion firmado por James Gunn respire lo suficiente para que la implicación del espectador en lo que sucede sea mayor.

En apenas 10 minutos ya nos hemos sumergido de lleno en una pesadilla zombi en la que nadie tiene muy claro qué hacer antes de que Snyder muestre por primera vez uno de sus mayores talentos: las secuencias de créditos iniciales. En este caso sirve para incidir en la falta de explicaciones hacia lo que ha sucedido al ritmo de 'The Man Comes Around' de Johnny Cash para crear el ánimo necesario de desolación y descontrol antes de que comience la verdadera historia de 'Amanecer de los muertos'.

Un desarrollo con las ideas claras

A partir de ahí vamos conociendo poco a poco al resto de protagonistas. Sin prisa pero sin pausa haciendo que la historia vaya progresando en paralelo hasta que el supermercado se convierte en el último fortín frente a la pesadilla que hay en el exterior. Snyder en ningún momento deja de lado la posibilidad de dotar de un incuestionable vigor visual a las imágenes, pero cuenta para ello un material de base lo suficientemente preciso para que ningún momento sea un ejercicio de lucimiento personal innecesario.

Ahí es cierto que quizá haya un exceso de personajes, ya que algunos acaban reducidos más al papel que pueden ejercer cuando llegue el momento de más muertes “molonas”, pero ni siquiera esos se sienten vacíos o mero relleno. Como es natural, los problemas se suceden con regularidad para que la intensidad dramática nunca decaiga, pero 'Amanecer de los muertos' también tiene tiempo para no deshumanizar a sus personajes. Ahí quizá la mayor baza sea el personaje de Andy, cuya historia podéis ver ampliada en un jugoso extra incluido en el dvd de la película pero incomprensiblemente ausente en el blu-ray.

De esta forma, lo que inicialmente estaba construido más como una película de acción con elementos de cine de terror da paso a un enfoque algo diferente a partir de la llegada al centro comercial. Eso sí, lo hace fluyendo en lugar de existir algún tipo de corte brusco, dando paso a ciertos elementos quizá más característicos del universo de los videojuegos, limitando hasta cierto punto las explosiones de violencia -mayores en el montaje del director- para dar paso a una historia más cercana a un relato de la búsqueda de la redención en un escenario imposible. Todo eso sin que la adrenalina nunca decaiga.

Todo suma

Ahí llama la atención que el guion de Gunn cuente con algunos temas recurrentes en el cine de Snyder como todo lo relacionado con el peso de la paternidad o la maternidad, algo aquí mostrado de forma más directa en personajes secundarios, pero también podría aducirse que surge algo similar entre los personajes de Jake Weber y Poller en lugar de optar por una subtrama romántica imposible en las condiciones que plantea 'Amanecer de los muertos'.

Y es que la aportación del reparto también resulta fundamental porque ahí encontramos ese maravilloso equilibrio que define a la película en todo momento. No hay ni una sola estrella entre sus actores, pero sí infinidad de rostros más o menos conocidos por el público que saben cómo amoldarse de maravilla a lo que la película requiere de ellos. Además, sus motivaciones están bien descritas y se sabe cómo cerrar los arcos dramáticos de aquellos que realmente tienen uno. Eso sí, sería injusto no destacar un poco por encima del resto a Polley, una actriz a la que ya en su momento me sorprendió ver en una película de estas características y que soporta el peso dramático principal con una maravillosa solvencia.

Obviamente, el tratamiento de la violencia es otra de las claves de 'Amanecer de los muertos'. Aquí Snyder se deleita muchísimo menos con estas criaturas que en 'Ejército de los muertos', pues aquí no existe ninguna intención cómica, sino una determinación absoluta a la hora de ver a estas criaturas cómo una especie de perversión de lo que fueron como personas. Lo más parecido a concretar alguna de ellas son resultado de esa camaradería que surge con Andy a la hora de liquidar algunos zombis un poco a modo de pasatiempo, pero también de desahogo viendo que pasa el tiempo y nada cambia realmente.

Y 'Amanecer de los muertos' consigue todo eso sin limitarse a ser una esclava de la cinta original de George A. Romero. Claro que hay puntos en común, pero la película de Snyder sabe encontrar su voz propia para convertirse en una de las mejores películas de zombis de todos los tiempos.

En resumidas cuentas

Lo que tengo claro es que 'Amanecer de los muertos' es el resultado de un esfuerzo conjunto en el que todos los implicados parecen tener muy claro qué es lo que hay que aportar para que todo fluya en la dirección deseada. Aquí no hay golpes de efecto innecesarios o salidas por la tangente innecesarias, y por ello da igual la de veces que la veas, porque siempre vas a disfrutar tanto como la primera vez. De ninguna otra película de Snyder puedo decir lo mismo.