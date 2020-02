Los 21 mejores remakes de la historia del cine

Desde que el cine es cine, el propio medio ha sentido el impulso de perfeccionar, mejorar, o renovar sus historias para distintas generaciones. Ya sea por motivos artísticos, económicos o simples caprichos de autor, el remake siempre ha estado presente en el cine. Vamos a repasar algunos de los mejores remakes del cine de todos los tiempos.

Tócala otra vez, Sam

De Alfred Hitchcock a Michael Haneke, pasando por Cecil B. DeMille, han sido varios los directores que incluso han vuelto a rodar sus propias películas. La llegada del sonoro, del color, de los distintos formatos, el aumento de las posibilidades de producción... razones para rehacer o retocar un trabajo previo siempre han sobrado. Vamos a ver, de paso, cómo el género fantástico ha sido en la mayoría de las ocasiones el gran favorecido de esta maniobra.

Ocean's Eleven (Hagan Juego)

Dirección: Steven Soderbergh

Reparto: George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon, Andy García, Brad Pitt

Cuarenta años después del Rat-Pack, el bueno de Steven Soderbergh se molestó lo suficiente en actualizar la apuesta y ofrecer un entretenimiento de primera para los espectadores, pero también para las estrellas de la función. Un reparto de primera y unos valores de producción que con el tiempo (madre mía, casi veinte años) han colocado a esta simpatiquísima trilogía en una posición mucho más alta de la que tuvo en su estreno.

El pueblo de los malditos

Dirección: John Carpenter

Reparto: Christopher Reeve, Kirstie Alley, Linda Kozlowski, Mark Hamill

Era muy difícil mejorar la película de Wolf Rilla de 1960 (curiosamente el mismo año que la original cuadrilla de los once), pero el trabajo artesanal de Carpenter cala hondo a pesar de no ser uno de los trabajos más queridos por parte de la mayoría de aficionados. Superman, Luke Skywalker, Tom Cody, la camarera de Cheers y la novia de Cocodrilo Dundee juntos en un revival marca de la casa que no pretendía más que entregar un producto digno y advertir de los peligros del Baby Boom. Aunque fuera alienígena.

The House On Haunted Hill

Dirección: William Malone

Reparto: Geoffrey Rush, Famke Janssen, Taye Diggs, Ali Larter, Peter Gallagher

Ridículamente eficaz puesta al día del terror divertido más clásico a base de personajes que, veinte años después (y sesenta desde la original), siguen funcionando exactamente igual en la actualidad.

Si nos quedamos con ese detalle podemos comprobar que espíritus y gente imbécil siempre ha habido, hay y habrá en el futuro. Buena actualización de los patrones del gran William Castle.

La invasión de los ultracuerpos

Dirección: Philip Kaufman

Reparto: Donald Sutherland, Brooke Adams, Leonard Nimoy, Jeff Goldblum

No hay mucho que decir de esta gloriosa, excelsa, maestra (re)adaptación de una de las novelas de género más socorridas de la historia de la literatura de ciencia ficción. Es maravilloso ver a toda esa gente tan elegante y válida corriendo por las calles. Una de esas gemas con las que tras cada revisión aprendes algo nuevo y que no deja de sorprender con sus planos más demenciales y grotescos. Hay pocas películas que apetezcan ver cada noche, y esta es una de ellas.

Evil Dead

Dirección: Fede Alvarez

Reparto: Jane Levy, Shiloh Fernandez, Lou Taylor Pucci, Elizabeth Blackmore

Aunque esta revisión de 'Posesión infernal' pueda ofrecer a simple vista un poco menos de lo que promete en su fastuoso y sorprendente prólogo, no se nos ocurre una mejor manera de presentarse en sociedad para su director, un indispensable ya dentro del género.

Atmósfera, sobresaltos y violencia gore para regalar. Una pena que al final se recuerde como una visita a la casa del terror y no haya trascendido demasiado.

The Ring

Dirección: Gore Verbinski

Reparto: Naomi Watts, Martin Henderson, Brian Cox, David Dorfman

15 años antes de rodar la mejor película de terror de 2017, Verbinski triunfó al trasladar un horror tan localista como el de la película original a un American Gothic de multisalas. ¿Cómo hacer eso sin caer en el ridículo? Fácil: un grupo de personas empieza a morir tras ver un vhs con los cortometrajes de David Lynch. Se nos pudo pasar un poco en su momento, pero el director ya tenía el género muy claro entonces.





Dawn of the Dead

Dirección: Zack Snyder

Reparto: Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber, Mekhi Phifer, Ty Burrell

Rabiosa, voraz, técnica y un poco imbécil cuando se lo propone, la asociación entre James Gunn y Zack Snyder podría haber dado para una verdadera revolución en el género. Lástima que terminasen tomando caminos tan diferentes.

Gunn sabe revisitar lugares comunes, y pasa de 'Zombi' a 'El día de los muertos' sin despeinarse igual que cuando se adelanta a 'Land of the dead' o a la serie de AMC para terminar en una de Fulci. A reivindicar ahora que ha pasado tanto tiempo. Dios mío, ya somos casi como los zombies de la peli.

Fright Night

Dirección: Craig Gillespie

Reparto: Anton Yelchin, Colin Farrell, David Tennant, Toni Collette, Imogen Poots

En una de las mejores secuencias de la película, el nuevo Peter Vincent se desnuda de artificios y adornos, descomponiéndose en pedazos delante de ese chaval que tan buen ojo tenía para elegir proyectos y al que echaremos de menos.

Esa secuencia define perfectamente cómo hacer un remake de una obra maestra y no parecer un imbécil irrespetuoso de los que tanto abundan en la industria.

The Crazies

Dirección: Breck Eisner

Reparto: Timothy Olyphant, Radha Mitchell, Joe Anderson, Danielle Panabaker

Uno de esos apocalipsis a pequeña escala con un extraordinario uso del tiempo y el espacio. Coger el material de partida de alguien como Romero para lanzarse de cabeza a la actualización desde un punto de vista incluso más clásico que la original de 1973 da como resultado una pieza de orfebrería atemporal que cumple diez años y que habría que colocar en su sitio antes de que sea demasiado tarde para todos.

Una jaula de grillos

Dirección: Mike Nichols

Reparto: Robin Williams, Gene Hackman, Nathan Lane, Dianne Wiest, Hank Azaria

Fantástico y respetuoso remake de 'Vicios pequeños' que tal vez se haya quedado casi tan anticuada como la original (en la mitad de tiempo), pero cuyas interpretaciones absolutamente delirantes la convierten en una fábrica de carcajadas. Williams, Lane y Hazaria brillan con luz propia en una película llena de corazón y destinada a solucionar de un plumazo una mala tarde de domingo.

Mentiras arriesgadas (True Lies)

Dirección: James Cameron

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton

Se dice poco que una de las mejores películas de Cameron (¿la mejor?) es un remake de una comedia francesa que se estrenó cinco años antes. Esta versión ampliada, ruidosa e imparable, pero sobre todo terriblemente divertida, se adelantó a todos ('Godeneye' llegó un año más tarde y la primera misión imposible, dos) y puso los cimientos de lo que debería ser el nuevo y espectacular espionaje: muy cachondo.

Casino Royale

Dirección: Martin Campbell

Reparto: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Jeffrey Wright, Judi Dench

Vale, de acuerdo. En realidad no se trata de un remake (al uso) de aquella horrible pesadilla de mediados de los sesenta que nunca va a funcionar, pero había que lavar el nombre sagrado de la primera novela de Ian Fleming. La operación salió a las mil maravillas, y de momento seguimos con la misma encarnación del personaje a un mes y medio de su regreso con la esperada 'Sin tiempo para morir'.

La mosca

Dirección: David Cronenberg

Reparto: Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz, Joy Boushel

Una película muy triste, en la línea de la fatalidad cárnica de un director en el mejor momento de su carrera. 'La mosca' es atroz, es demoledora, pero no solo físicamente. Es una película descorazonadora sobre la fragilidad de la humanidad y de lo que pasa cuando una mosca revolotea en la cabina de teletransportación con la que estás experimentado. Una demoledora obra maestra irrepetible.

Las colinas tienen ojos

Dirección: Alexandre Aja

Reparto: Aaron Stanford, Ted Levine, Kathleen Quinlan, Vinessa Shaw

Un remake ejemplar. Un paso adelante respecto a un original que se estancaba en una idea a la que no le vio necesario buscar una razón. Aquí, junto a Grégory Levasseur, Aja decide aterrarnos más si cabe con una idea tan simple que ya asusta solo por eso. Un golpe de genio y de autoridad salvaje en una película de terror que, ahora mismo, es de Disney.

Bram Stoker’s Dracula

Dirección: Francis Ford Coppola

Reparto: Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves

Setenta años después de 'Nosferatu' y sesenta desde Tod Browning y con la mitad de presupuesto que 'Batman vuelve' (y diez millones menos que 'La muerte os sienta tan bien'), el director de la saga de 'El padrino' ponía punto y final a cualquier tipo de adaptación cinematográfica de la obra de Bram Stoker. Su visión de Drácula sigue siendo la mejor. Punto. Su reparto y su belleza, su color y su pasión, no se han visto nunca más sobrevolando los Cárpatos.

La pequeña tienda de los horrores

Dirección: Frank Oz

Reparto: Rick Moranis, Ellen Greene, Steve Martin, Vincent Gardenia

Director perfecto. Diseño de producción perfecto. Casting perfecto. Canciones perfectas. Todo brilla en la obra maestra de Frank Oz, todo suena como si fuera la primera vez que escuchamos esas melodías por esos barrios de mala muerte por ataque de planta carnívora. Una película ejemplar y perfectamente equilibrada. Si tenéis la ocasión no os perdáis el final eliminado de la película.

La cosa

Dirección: John Carpenter

Reparto: Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David, David Clennon

Una de las mejores películas de la historia del cine. De cualquier género. Carpenter revisiona la obra de John W. Campbell logrando, en el mismo año en que Spielberg estrenaba la exitosa película sobre amigos caídos del cielo, una aterradora masa sanguinolenta y palpitante del mejor cine de horror y ciencia ficción del que el hombre haya sido testigo. Uno de esos clásicos por los que no pasa el tiempo y que con cada edición recupera un nuevo color que pasó inadvertido la última vez que la viste.

El mensajero del miedo

Dirección: Jonathan Demme

Reparto: Denzel Washington, Meryl Streep, Liev Schreiber, Anthony Mackie

A veces Demme no se equivocaba con los remakes, y su puesta al día de la excelente película de John Frankenheimer es uno de los mejores thrillers de los últimos veinte años. Elegante, aterradora y con una dosis perfecta de conspiración demencial, el candidato de Manchuria rebosa tensión con su tratamiento sobre el control mental. Si no la has visto, estás tardando.

El cabo del miedo

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Robert De Niro, Jessica Lange, Nick Nolte, Juliette Lewis

Scorsese pisó a fondo el pedal hiperbólico del horror elegante peseudorealista, multiplicando por mucho el fino trabajo original. Nolte y De Niro hicieron historia, y todavía hoy nos acordamos del humo en el cine o del juego que daban los pulgares en manos de Juliette Lewis. La banda sonora, tan histérica como el resto del conjunto, hicieron el resto. ¿Por qué ya no se hacen thrillers así?

El hombre que sabía demasiado

Director: Alfred Hitchcock

Reparto: James Stewart, Doris Day, Brenda De Banzie, Bernard Miles

Veintidós años después de su homónima británica, con nuevo guionista, más duración y localizaciones mucho más exóticas, Hitchcock ofrece una trama apasionante, una dirección impecable y una fotografía asombrosa al servicio de James Stewart y Doris Day. Tan grande era el maestro que esta inconmensurable obra magna podría no entrar en los TOP 5 del director de medio planeta. Por qué será, será.

El precio del poder

Dirección: Brian De Palma

Reparto: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio

Oliver Stone reescribe la novela de Armitage Trail y la lleva a su manera. De Palma, un cineasta tan megalómano como el protagonista de la película, eleva la narración de un clásico ascenso y caída como pocas veces habíamos visto. Un perfecto equilibrio de todas las partes, tan perfecto, que hasta el histrionismo de Tony Montana era estrictamente necesario.