21 películas imprescindibles de temática LGTBI para celebrar el Día del Orgullo

Hoy, día 28 de junio y como cada año, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI: una necesaria reivindicación de carácter festivo por los derechos del colectivo lésbico, gay, transexual e intersexual, cuyo máximo exponente a nivel nacional se encuentra localizado en las calles madrileñas durante la actual WorldPride 2017.

Desde Espinof queremos unirnos a la celebración, y lo hacemos con este artículo en el que os recomendamos 21 películas imprescindibles de temática LGBTI. Así que coged vuestra bandera arcoíris y acompañadnos a través de esta variada selección en la que hay cabida al drama, la comedia, el musical e, incluso, al cine con tintes fantásticos.

'Muchachas de uniforme' ('Mädchen in Uniform', 1931)

Basada en la obra "Gestern und heute" de la dramaturga y novelista alemana Christa Winsloe, 'Muchachas de uniforme', primera adaptación de la obra de teatro rodada en 1931, es considerada como la primera película en tratar abiertamente el lesbianismo. Dirigida por Leontine Sagan y Carl Froelich, trata la historia de Manuela, una joven a la que envían a un internado donde se enamorará de su maestra.

'Domingo, maldito domingo' ('Sunday Bloody Sunday', 1971)

Después de maravillar a medio mundo y arrasar en los Oscars con 'Cowboy de medianoche', John Schlesinger firmó 'Domingo, maldito domingo', con la que optó a su segundo premio de la Academia consecutivo a mejor director. La seriedad y rigor con las que Schlesinger se aproxima a los tabúes propios de la homosexualidad en los años 70 y a las psiques de sus realistas y redondos personajes complementa a la perfección al triángulo amoroso bisexual entre el matrimonio interpretado por Glenda Jackson y Peter Finch, y el joven Murray Head.

'Mi hermosa lavandería' ('My Beautiful Laundrette', 1985)

El veterano director británico Stephen Frears firmó en 1985 'Mi hermosa lavandería', un genial drama romántico salpicado de una inteligente vis cómica que supuso el primer gran papel principal del retirado Daniel Day Lewis en la gran pantalla. Además de explorar el romance homosexual entre Omar y Johnny, el filme introduce unas temáticas raciales que terminan de modelar un producto, cuanto menos, redondo.

'Paris is Burning' (1990)

La realizadora Jennie Livingston, de la mano del productor Harvey Weinstein, nos brindó el que es considerado como uno de los documentales LGTB más importantes de la historia del cine. Galardonado con el Gran Premio del Jurado en Sundance, 'Paris is Burning' documenta el fenómeno de las competiciones de drag queens —conocidas como "balls"— que tenían lugar en las sociedades gay del Harlem neoyorquino de finales de los 80. Una pieza tan esencial para comprender la cultura drag de la época como fascinante.

'Criaturas celestiales' ('Heavenly Creatures', 1994)

La carrera de Peter Jackson dio un giro radical en 1994. Después de poner su sello a tres largometrajes tan pasados de vueltas como 'Mal gusto', 'El delirante mundo de los Feebles', y 'Braindead', el realizador neozelandés dejó la casquería y el humor para adultos a un lado y exploró su lado más sesnsible con 'Criaturas celestiales'. El debut cinematográfico de Kate Winslet se alzó con el León de Plata en el festival de Venecia gracias a su estimulante propuesta a modo de drama fantástico, basado en una historia real con la amistad entre dos compañeras de colegio como eje central.

'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto' ('The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert', 1994)

Sin duda alguna, una de las cintas LGBT más celebradas de la historia. El premio del público recibido en el Festival de Cannes del 94 y su magnífica acogida por parte de público y crítica son tan sólo dos síntomas síntomas del magnífico producto gestado por el realizador australiano Stephan Elliott.

Un autentico fenómeno de culto escudado por unas interpretaciones irrepetibles de Hugo Weaving, Guy Pierce y Terence Stamp, un humor difícil de igualar, una banda sonora soberbia, y un planteamiento de road movie en el que, como suele ocurrir en este tipo de producciones, sus tres protagonistas —dos drag queens y una mujer transgénero— realizan un viaje interior más importante que su recorrido a través del desierto.

'Happy Together' (1997)

Premiada en el festival de Cannes de 1997 con el galardón a mejor director para el hongkonés Wong Kar-Wai, 'Happy Together' hace gala del indiscutible genio audiovisual de su autor para retratar la historia de amor entre Lai y Ho. Una auténtica obra de arte que trasciende a la orientación sexual de sus protagonistas en su recorrido por las etapas de toda relación romántica; de las más dolorosas, a las más tiernas y delicadas.

'Boys Don't Cry' (1999)

La sorprendente opera prima de la realizadora Kimberly Peirce, basado en su cortometraje homónimo conforma un relato imprescindible sobre la identidad sexual en el que su protagonista femenina, Teena Brandon, decide reasignar la suya a la masculina como Brandon Teena. Hillary Swank da vida al personaje en una genial interpretación que le sirvió en bandeja el primer Oscar de su carrera.

'Todo sobre mi madre' (1999)

La aportación española a la lista no podría venir de la mano de otro director que no fuese Pedro Almodóvar. Merecida ganadora del Oscar a mejor película extranjera, 'Todo sobre mi madre' no sólo conforma un excelente largometraje de alma tragicómica con un reparto absolutamente arrollador, sino el mejor trabajo del realizador manchego desde que se estrenase en 1999 con temáticas comprometidas como la transexualidad como telón de fondo.

'Hedwig and the Angry Inch' (2001)

'Hedwig and the Angry Inch' es, sin duda alguna, uno de los hitos del cine indie del siglo XIX. Basado en el musical de culto de John Cameron Mitchell, y escrito, dirigido y protagonizado por él mismo, este filme rebosante de rock, comedia y tintes dramáticos sigue la historia de Hedwig: una artista transexual sometida a una vaginoplastia fallida que recorre los garitos más decadentes de norteamérica junto a su banda en un viaje que trasciende a lo físico para centrarse en la búsqueda de la aceptación.

'Brokeback Mountain' (2005)

Este largometraje, protagonizado de forma magistral por unos Jake Gyllenhaal y Heath Ledger en estado de gracia, sirvió a Ang Lee para hacerse con su primer Oscar a la mejor dirección —galardón que recibiría de nuevo en 2013 gracias a 'La vida de Pi'—. Lo amargo de la historia de los dos cowboys protagonistas de 'Brokeback Mountain' contrasta con una belleza que envuelve el relato de principio a fin, originando un filme brillante y conmovedor a partes iguales.

'Mi nombre es Harvey Milk' ('Milk', 2008)

Gus Van Sant firmó en 2008 el biopic de Harvey Milk: el primer político estadounidense declarado abiertamente homosexual que ocupó un cargo público, tristemente asesinado un año después de salir del armario. Este estimable filme biográfico sobre el férreo defensor de los derechos de los homosexuales logra alcanzar una nueva dimensión gracias a la sólida interpretación de un Sean Penn que se alzó con su segundo Oscar a mejor actor principal.

'Un hombre soltero' ('A Single Man', 2009)

El debut cinematográfico del fantástico diseñador americano Tom Ford fue una sorprendente ostentación de su poderío audiovisual, perfeccionado durante sus años como director creativo para Gucci e Yves Saint Laurent, canalizada a través de una narrativa precisa e inusitada. Un fabuloso Colin Firth culmina esta adaptación de la novela de Christopher Isherwood con su rol como el profesor de universidad George Falconer, homosexual y en luto por el fallecimiento de su pareja.

'Beginners' (2010)

Pensar en 'Beginners' es hacerlo automáticamente en la deslumbrante actuación de un Christopher Plummer que arrasó en la temporada de premios de 2011 alzándose con numerosos galardones en reconocimiento a su papel secundario —entre ellos el Oscar y el Globo de Oro—. La dirección de Mike Mills, inmejorable gestor del tono y la dosificación de emociones, le va a la zaga, convirtiendo al largometraje en una de las imprescindibles de temática homosexual de lo que va de siglo.

'Weekend' (2011)

Después de debutar con el falso documental 'Greek Pete', que gira en torno a un prostituto masculino homosexual, el realizador Andrew Haigh amplió su filmografía con una segunda cinta de temática gay estrenada bajo el título de 'Weekend'. Con ella, Haigh retrata la relación sentimental entre Russell y Glenn siguiendo ciertas pautas estilísticas y narrativas que la han llegado a catalogar como la análoga LGTB de 'Antes del amanecer' de Richard Linklater.

'Tomboy' (2011)

Céline Sciamma, que debutó en 2007 con el drama lésbico adolescente 'Lirios de agua', retomó la temática homosexual en su segundo largometraje; el celebrado 'Tomboy'. En él, su joven protagonista Zoé Héran brilla en su papel como Laure, una niña de diez años que ser hará pasar por un chico llamado Michael, dando lugar a una delicada aproximación a temáticas como el descubrimiento del género a temprana edad y la búsqueda de la identidad sexual.

'La vida de Adèle' ('Blue Is the Warmest Colour', 2013)

Como no podía ser de otro modo, esta recopilación debía contener a la flamante ganadora de la Palma de Oro a mejor película en el Festival de Cannes de 2013. Esta adaptación de la novela gráfica "Le bleu est une couleur chaude", firmada por el realizador franco-tunecino Abdellatif Kechiche, recorre con mimo el despertar de Adèle, intercalando con sobriedad y elegancia la espiral emocional de su protagonista con unas escenas de sexo lésbico tan tórridas como realistas.

'Pride' (2014)

Si hay que ensalzar algo del segundo largometraje de Matthew Warchus tras la olvidable 'Círculo de engaños', es el buen poso que deja tras su visionado, y esa sonrisa que te obliga a esbozar permanentemente durante sus dos horas de imprescindible metraje. El choque entre la comunidad gay londinense y el pequeño y cerrado pueblo minero de Gales donde transcurre gran parte del filme es tratado bajo un tono cómico con tintes sociales amable, delicado, y tremendamente divertido.

'Tangerine' (2015)

Alabada a nivel mundial, 'Tangerine', más que un filme al uso, es un pequeño milagro. El humor desmadrado que el realizador Sean Baker impregna a las aventuras y desventuras de la prostituta transgénero Sin-Dee Rella por las calles de Los Angeles, termina de poner el broche de oro a una brillante producción sacada adelante con 100.000 dólares y un teléfono móvil.

'Carol' (2015)

'Carol', adaptación de la novela "The Price of Salt" de Patricia Highsmith que dirigió Todd Haynes en 2015, pese a terminar yéndose se vacío, obtuvo la nada desdeñable cantidad de seis nominaciones a los Oscar de su año, incluyendo las de mejor actriz principal y secundaria, y mejor guión adaptado. No es para menos, ya que este drama romántico ambientado en los años 50 protagonizado por Cate Blanchett y Rooney Mara cuenta, además de con unas interpretaciones espectaculares, con un mimo vertido sobre cada aspecto de la producción verdaderamente envidiable.

'Tom of Finland' (2017)

Tuve la oportunidad de descubrir este fascinante biopic finlandés sobre el mítico dibujante mundialmente conocido como Tom en la última edición del festival de Göteborg, y no puedo menos que celebrar su inminente estreno en nuestras salas. Entre ilustraciones repletas de músculos, cuero y hombres muy bien dotados, el director Dome Karukoski edifica su relato a través de varias décadas de un modo sumamente brillante, honrando como merece el transgresor icono gay protagonista.