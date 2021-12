Las 23 mejores películas de terror de 2021

Si en 2020 vivimos una cartilla de racionamiento con el cine de terror estrenado en festivales, en 2021 la avalancha ha sido tal que ha sido difícil estar atentos de todos las pequeñas incorporaciones a catálogo semana a semana en las diferentes plataformas. Muchas películas creadas para la gran pantalla han acabado en Amazon, Netflix o HBO Max y no hay forma de distinguir el grano y la paja hasta no verlas.

Por ello, esta selección pretende ser más que un ranking de quien es mejor o peor, un anuario para repasar qué títulos han aparecido en salas o plataformas en España que no merecen caer en el olvido con un orden de interés. Muchas son producciones del año pasado, pero para mantener una higiene año tras año, tratamos de tener en cuenta solo las que hayan aparecido de forma comercial en España.

23- El padre (The Father, 2021)

No en el último lugar por su calidad sino por la debatible adscripción al género de terror. La ganadora del Óscar a mejor guion adaptado es un drama sobre el alzheimer, pero utiliza la gramática del cine de horror psicológico sin imposturas para perdernos en el asfixiante laberinto de la memoria de su protagonista, lo que la acerca a obras como 'Madre!, la trilogía de los apartamentos de Polanski o 'Images' de Robert Altman. Si se cumple la definición de terror de John Carpenter ("una sensación, no un género") entonces 'El padre' logra serlo más que la mayoría en esta lista.

22-Ven a Jugar (Come Play, 2020)

Otro de esos casos tan comunes de estreno de terror con producción de gran estudio que pasa desapercibido o tratado como cualquier producto de vídeo. El nuevo film de horror sobrenatural de Jacob Chase, se basa en su corto 'Larry', sobre un monstruo aterrador que se manifiesta a través de dispositivos de alta tecnología como smartphones y tabletas, aquí protagonizado por un niño autista que usa una app para comunicarse con la gente liberando al ser al leer un cuento maldito. Producida nada más y nada menos que por Amblin, su target es obviamente más abierto a gente joven, pero es una buena combinación de terror y drama no excesivamente novedosa, pero sí bastante efectiva y mejor acabada que la media.

21- Península (2021)

En un año de películas de zombies deficientes como 'Ejército de los muertos' o mediocres como 'Resident Evil', la secuela de 'Train to Busan' (2016) ha resultado ser la superior del lote por muchos enteros, pese a no estar a la altura de la original, de la que se desmarca con una plasmación del espíritu de un anime en el cine. Una atolondrada y trepidante macedonia de 'La tierra de los muertos vivientes' (2005) y la saga Mad Max, con el espíritu de blockbuster tarugo de las películas 'Too Fast Too Furious', con un gran dominio de la narración secuencial en movimiento de montaje y planificación de la acción alucinante para su presupuesto más que modesto.

20- Libros de sangre (Books of Blood, 2021)

Una película antológica que adapta dos cuentos de los libros de Clive Barker producida por Hulu y emitida en España en Disney+ sin hacer ruido entre los aficionados. El proyecto pasó de serie completa a una versión resumida de tres relatos, uno que ya tuvo versión cinematográfica en la correcta 'Book of Blood' (2009). Esta estupenda nueva revisión se muestra como un híbrido de serie y película a modo de antología conectada, con mucha sangre e historias nuevas aprobadas por el propio escritor, muy coherentes con el espíritu de su obra.

19- La mujer en la ventana (Woman in the Window, 2021)

Una de las películas más incomprendidas del año, 'La mujer en la ventana' es más que un homenaje a Hitchcock o un thriller del montón de Netflix, sino un colorido neogiallo con puesta en escena sublime que roza con el terror psicológico de mujeres al borde del colapso mental, propio de las odiseas laberínticas de Roman Polanski y su trilogía de los apartamentos, y que en escenas como la del asesinato en la ventana, incluso cita al Argento de ‘Rojo Oscuro’. La exquisita fotografía de Bruno Delbonnel difumina los halos para componer una elegante dimensión cromática que nos lleva a un clímax de terror de Grand Guignol, de la hagxploitation al slasher, sin miedo al descarrile cómico y ocasionales momentos de gore que no muestran ningún miedo al ridículo o lo anacrónico, como un buen De Palma.

18- Sputnik (2020)

Una nueva variación del terror espacial llegada desde Rusia que ofrece un ángulo diferente al cine de criaturas parásitas, enfocando la historia de una forma inteligente, con tono de thriller conspiranoide político de los 70 en la Unión Soviética de los 80 y un sorprendente arco de antisuperhéroe realista, casi un relato de orígenes de un 'Venom' soviético con todo el body horror, gore y criaturas parásitas familiares a Cronenberg ausentes en las adaptaciones oficiales. Sin embargo, su carencia de acción hace difícil explicar esta rareza y por qué resulta tan adictiva.

17- Nadie Saldrá vivo de aqui (No one Gets Out Alive, 2021)

Tras la fantástica ‘El ritual’ (2017), Netflix vuelveestrenó otra adaptación de una novela de terror de Adam Nevill, con las mismas constantes de un terror sin fisuras y esta vez tratando el tema de la inmigración a través de la lente del cine de horror. Sorprende la estupenda dirección de fotografía de Stephen Murphy en un trabajo de la cámara explora la geografía de sus espacios de forma espeluznante, con grandes angulares de una elegancia inusual para un debut que siempre sabe desplegar un terror taciturno, muy basado en su cuidada edición de sonidos y susurros en huecos y desagües, que hace juego entre las apariciones y la ruptura psicológica de la protagonista.

16- Antlers, criatura oscura (2021)

Que propuestas tan oscuras y extrañas como ‘Antlers’ pasen con una recepción fría entre especialistas y festivales es inaudito. Esta pesadilla infantil tremendamente sórdida toma la idea de los monstruos reales y la convierte en una meditación sobre traumas generacionales en la América profunda a través de una atmósfera derrotista y triste que no es nada común en el cine de género actual. Tocando el colapso financiero, los problemas ambientales, la extensión normalizada del uso de drogas duras, y la pobreza extrema del medio oeste americano, recupera la figura del Wendigo con un monstruo bien elaborado y bastante gore sórdido. El equipo Antosca-Del Toro sabe lo que hace.

15-La mujer del infierno (Impetigore, 2020)

Uno de los fenómenos tapados de los últimos tiempos es la aparición del horror indonesio, una masa de catálogo suficiente para certificar un estilo, con temas de magia negra, posesiones y venganzas de ultratumba. ‘La mujer del infierno’ quizá no es la más sólida del lote, pero sí la más diferente, atípica y puede que característica de Indonesia, de un conjunto de películas que aún busca unas coordenadas para definirse antes sus referentes occidentales, que caminan difusos entre el Clive Barker más salvaje y la aspereza del primer Tobe Hooper. Pocos momentos de tensión en el cine de 2021 al nivel de su extraordinaria secuencia inicial.

14-De Amor y Monstruos (Love & Monsters, 2021)

Otro blockbuster competente de la época pandémica relegado a estreno tapado de Netflix, una versión del cine adolescente o juvenil heredero de John Hughes, con comedia, peripecia y muchos, muchos monstruos. Un mundo lleno de sorpresas, con todo tipo de seres, con espíritu de cine de pipas Verniano, como si actualizara la sensibilidad de Kevin Connor y sus viajes a mundos perdidos, con seres con muy buen CGI. Una divertida, ligera y bien realizada, mirada pura al cine de aventuras clásico, con terror y artrópodos gigantes, monstruosos, que no ve la candidez como algo negativo. Ya quisieran algunas películas de monstruos estrenadas en 2021 tener la chispa y el equilibrio entre la trama humana y sus elementos fantásticos que esta.

13-Expediente Warren 3: Obligado por el demonio (The Conjuring 3: The Evil Made Me Do It)

La tercera parte de la saga iniciada por ‘Expediente Warren’ (2013) puede que no esté al nivel de las anteriores, pero sí ha demostrado estar por encima que el James Wan de la postiza película de supervillanos vendida como terror que es 'Maligno'. Una película más modesta y que se postula como una versión religiosa de Kolchack, en clave de investigación a contrarreloj, con ecos del Satanic Panic y una puesta en escena de Michael Chaves rica en claroscuros, tomas expansivas y la voluntad de crear espectáculo sobre una trama arquetípica de hechizos y trampas.

12-Come True (2020)

Las redes sociales se llenan de sentencias sobre el cine de género actual pero cuando se estrenan películas de terror pequeñas llenas de ideas y posibilidades como 'Come True' es como si fueran fantasmas de fondo de catálogo. Anthony Scott Burns rueda un film de horror onírico y ciencia ficción retro que pese a un final imperfecto emana pura emoción y descubrimiento. Sus misteriosas secuencias en el reino de las pesadillas ganan en revisionados y el conjunto funciona perfectamente en el universo del autor del tremendo corto 'Father's Day' de la película 'Holidays' (2016).

11 - Todo por Jackson (Anything for Jackson, 2021)

Un caso curioso de debut en el cine de terror de un director que hasta el momento solo había realizado telefilms navideños que se sacude las borlas con una demente historia de dos ancianos que secuestran a una embarazada para meterle el espíritu de su nieto en el feto, un increíble carrusel esotérico abocado a la calamidad que funciona como tren de la bruja de apariciones terroríficas, comedia macabra de una pareja tratando de aprender cómo se hace un ritual, pero con un trasfondo melancólico que también deja mal cuerpo. Una pena su estreno en Movistar sin anunciarlo.

10-Pasajero Oculto (Shadow in the Cloud, 2021)

Otra película destinada a la pantalla grande estrenada en plataformas, 'Pasajero oculto' es una frenética pesadilla bélica a 20.000 pies con lógica de dibujo animado que lleva una idea sencilla, con tres elementos claros como un avión, un monstruo escondido y una carga preciada a un emplazamiento bélico en la Segunda Guerra Mundial. Otro tebeo de terror bélico pulp para ver junto a 'Overlord', lleno de situaciones que desafían a la lógica y una criatura con uno de los mejores CGI del año, su narración visual fluye siempre de forma frenética dando todo lo que se echa en falta en el revival de ‘The Twilight Zone’.

9- The Night House (2021)

Relegada de los cines a Disney+, este inquietante reverso esotérico de 'Ghost' consagra a David Bruckner, director de la notable 'El Ritual', como un gran nombre del terror actual. Con una enorme Rebeca Hall como protagonista y un inquietante uso de la arquitectura para crear terror con pareidolias, formas y reflejos, su argumento es una montaña rusa de giros y descubrimientos siniestros, que no son lo que parecen. 'The Night House' explora el duelo, la depresión y el suicidio con imágenes impactantes dirigidas con elegancia, pero no hay nada colocado al azar y su puzzle deja espacio para reconstruirla de nuevo días más tarde.

8- Historia de lo oculto (2020)

Llegada a Netflix este año, el debut de Christian Ponce fue la revelación argentina de 2020, una fascinante memoria nostálgica y política a través de la conspiración y fantasía satánica, mezclando el thriller de los 70 de Alan J. Pakula y el horror retransmitido en directo de la película 'Ghostwatch' (1992) con sabor a relato de 'Historias para no dormir' y un apartado esotérico que llega al horror cósmico. Una maravilla en blanco y negro que demuestra que las buenas ideas pueden ofrecer una pequeña joya si están claras.

7- Halloween Kills (2021)

Un interludio uniforme y autocontenido a la esencia del relato de asesino que sigue y persigue y en el camino mata y remata, quitando la pesada losa del rictus de película importante de la anterior, se entrega a una línea argumental absolutamente atolondrada y de guion delirante. Su prólogo es delicioso e imita a la perfección la textura, fotografía y estilo de Carpenter, cuya partitura aquí tiene mucho más recorrido que la primera. 'Halloween Kills' cumple todas las reglas de la secuela de cine de terror escritas por ‘Scream 2’: Es más cara, con mas cadáveres, más sangre y un asesino invencible.

Un slasher grosero, hiperbólico y grasiento que sube el volumen de salvajismo y roza la amoralidad para un disfrute zafio sin justificación irónica, que hubieran rodado perfectamente Umberto Lenzi o Bruno Mattei en los 80. Un troyano de gran estudio que se rebela ante la nueva regla de que solo está permitido consumir ese tipo de colesterol si nos viene envuelto con un tráiler falso meta hecho de risas. Con su versión extendida, con aún más carnaza está llamada a ser una de las secuelas que los fans de la saga elegirán entre sus favoritas dentro de 20 años.

6- La guerra del mañana (The Tomorror War, 2021)

Un megablockbuster que es más una serie B cara que un complejo artefacto de ciencia ficción, con olor a pólvora, disciplina Heinlein y retorcidas criaturas de pesadilla con un diseño espectacular que se comen a la gente, lanzan espinas por sus tentáculos, como los Critters y son presentados en una escena de tradición de cine de terror –ojo a esos cuerpos colgando como en la saga ‘Depredador'–. Aunque trate temas de viajes en el tiempo, tiene madera de verdadera monster movie, llegando a destapar su verdadera naturaleza en un delicioso tramo final, un homenaje a ‘La Cosa’ (The Thing, 1982) de John Carpenter, con conexiones arcanas lovecraftianas bajo el hielo, que se convierte en una miniaventura de “caza al alien” en sintonía con la saga ‘Temblores’ (Tremors, 1990).

5- PG Psycho Goreman (2020)

La reivindicación del espíritu VHS y los directos a vídeo han llenado la conversación en 2021 con el estreno de algunas películas de gran estudio de este año que no consiguieron suplir su falta de chispa con un tercio de las ideas subversivas por minuto que ofrece esta parodia de las series infantiles de los 90, llena de efectos especiales artesanales, gore, monstruos y tramas de tebeo que se encadenan para crear un universo delirante entre el cine de la Empire y Power Rangers. Una pena que cuando llegan a España a plataformas minoritarias joyas como estas pasen desapercibidas, especialmente para los profetas del espíritu del videoclub que solo lo reivindican si llega al multicine.

4- Candyman (2021)

La nueva ‘Candyman’ es una sorprendente secuela inconformista del primer film que reinterpreta el mito a través del trauma racial colectivo en la línea del nuevo horror noire de Jordan Peele, que coescribe el guion junto a la directora, Nia DaCosta. Una película relevante que realizada en 2019, antes de todo el huracán social aparecido tras la muerte de George Floyd, que actualiza el concepto de Candyman, dando nuevo significado a detalles de su mitología con una dirección elegante y caleidoscópica sobre una atmósfera siniestra llena de ideas visuales, apuntes de body horror y exquisitas secuencias de sombras chinescas. El nuevo hombre de los caramelos es un monstruo funesto, atemporal, y válido en 2021.

3- Trilogía 'La casa del terror' (Fear Street Trilogy, 2021)

La directora Leigh Janiak ha irrumpido en el género con un estupendo fresco con diferentes encarnaciones del terror juvenil literario a modo de celebración del espíritu “asustaniños” del estilo R.L. Stine, pero con la mirada puesta en la generación streaming. Tres películas destinadas al cine que la pandemia redirigió a Netflix para conformar un gran pastiche de asesinos, brujería, fuerzas paranormales, y amores de instituto prohibidos que juega con la idea nostálgica como una oportunidad de exaltación irracional de la estética, la música y los tics culturales de distintas eras. Además, tiene una calificación R, lo que le da libertad para ofrecer muertes gore, sexo sin el puritanismo asociado a estas producciones juveniles.

La trilogía completa, entiende los mecanismos del género como diversión despreocupada de violencia irreverente en forma de un gran evento de verano que, dentro de su repaso al slasher de los 90, la era dorada y el cine de caza de brujas, conforma una historia completa sólida y llena de vasos comunicantes, rozando la subversión al hacerse pasar por un producto juvenil cuando en realidad es exactamente lo que los padres no quieren que estos vean. Uno de los experimentos más estimulantes del cine de género reciente, desprejuiciado y sin un minuto desperdiciado.

2- Última noche en el Soho (Last Night in Soho, 2021)

Un deslumbrante artefacto estético en forma de musical de horror retro en el que Edgar Wright desata toda su arqueología de género y experiencia como director para darnos su mejor obra desde 'Shaun of the Dead' (2004). Wright afronta el subgénero "psychotic women" con la tradición del terror gótico en una mezcla de giallo, 'Repulsión' y 'El carnaval de las almas' lleno de color, giros, y una concepción musical casi única en el cine de género, que llama a la puerta a Michael Powell no solo a través de 'El fotógrafo del pánico'.

El guion de Krysty Wilson-Cairns, una mujer nominada al Óscar por '1917', se articula sobre la historia de Wrigh, entronca con el mundo de terror y el feminismo de Gillian Flynn, que no solo no se hace un lío al final sino que ofrece una mirada llena de lugares grises necesarios en el terreno movedizo donde camina. Sorprende la mirada obtusa por dos bandos de la crítica a su subtexto, que precisamente habla de vivir con el conflicto, aceptar la problemática de nuestras filias y vivir con ello sin dejar de apreciar la brillantina ni olvidar nunca su parte oscura. El plano final es muy elocuente.

1- The Empty Man (2020)

Estrenada con retraso en España en Disney+, el debut de David Prior se ha convertido en la gran obra de terror de culto de la era pandémica. Primero estrenada sin promoción en la peor etapa de la desescalada de 2020, su fracaso total la llevó a ser emitida en plataformas sin demasiada promoción y una recepción tibia de la crítica especializada, que no lograban decodificar una película que aparentaba ser una nueva 'Slender man' con trazas de investigación a lo 'The Ring' (2002) hasta que se convirtió en un fenómeno bocaoreja, reivindicada en podcasts, webs muy respetadas y youtubers de cine populares.

Sin embargo, el resultado es una densa odisea de horror adulto, una extraordinaria pesadilla metafísica que conecta con el terreno filosófico de la ciencia ficción cósmica, con la anatomía de autores como H.P. Lovecraft, Robert Chambers o Thomas Ligotti, estucturada como un film de paranoia de los 70 a lo 'El último testigo' (The Paralax View, 1974) con el tono del Kurosawa de 'Cure' (1997), reflexiona sobre los mitos y creepypastas, incluso con sobre género e identidad relevantes en la actualidad de un presente en el que la sociedad se cuestiona lo que es real y no, cuando la repetición de una idea (o una mentira) se hace una realidad difícil de rebatir.

