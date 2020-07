100 años de Ray Harryhausen: los 14 mejores monstruos del maestro del stop-motion

Hace unas semanas de centenario del nacimiento del gran Ray Harryhausen, el gran maestro de los efectos especiales stop-motion. Un hombre que trabajó en casi 25 proyectos y que nos dejaba en 2013. Harryhausen quedó embelesado en la adolescencia por las peleas de dinosaurios y el gorila gigante de 'King Kong' (1933) y, desde entonces, pasó su carrera creando monstruos salidos de la mitogía y la criptozoología esotérica de la imaginación popular.

El paso de los años ha hecho que el minucioso trabajo de animación de Harryhausen se vea aún mejor justo en estos tiempos de efectos creados con ordenador y trucos de píxel que no acaban de abandonar ese barniz digital homogéneo y fotocopiado en todas las películas. 2020 es un momento ideal para volver a apreciar mejor el arte que llevó a cabo para crear sus criaturas. Repasamos las X más destacables de Harryhausen, entre la maravilla y lo terrorífico.

14- La mujer serpiente

En la película 'Simbad y la princesa' (The 7th Voyage of Sinbad, 1958) Harryhausen demostraba que no todos sus monstruos eran gigantescas criaturas capaces de destruir ciudades. La dama Serpiente del primero de sus tres Simbad es sensual y extraña, y su baile muestra la sutilidad de los efectos del maestro, que perfeccionaría a esta misma creación con su magnífica gorgona tres décadas más tarde.

13- El elefante contra el tiranosaurio

Las luchas de monstruos es una de las claves del cine de Harryhausen. Y si con 'Hace un millón de años' (One Million Years B.C., 1966) replicaba las guerras jurásicas de su amado 'King Kong', en 'El valle de Gwangi' (The Valley of Gwangi, 1966), se adelantaba a Spielberg trayendo a un tiranosaurio al "presente" y haciéndolo luchar con un elefante en la plaza de toros de Almería, ya que la película se rodó íntegramente en España, entre Almería y Cuenca.

12- Ciempiés lunar

Puede que los seres más conocidos de 'La gran sorpresa' (First Men in the Moon, 1964) sean los selenitas, unas criaturas extrañas mitad hombre, mitad hormiga que viven en enormes cavernas de cristal, pero esta algo olvidada joya del fantástico dirigida por Nathan Juran tiene a uno de los monstruos más geniales de su filmografía, el "toro lunar", con un aspecto amenazador y más propio del cine de terror más moderno.

11- La figura viviente de Kali

'El viaje fantástico de Simbad' (The Golden Voyage of Sinbad, 1973) de Gordon Hessler es la segunda de las tres películas de Simbad estrenadas por Columbia Pictures, pesea que su escena más famosa es el enfrentamiento de un centauro y un grifo, la maravilla del movimiento de los brazos de la estatua de Kali, que cobra vida para combatir con espadas a unos cuantos guerreros, es uno de los momentos de magia stop-motion más memorables de la carrera de Harryhausen.

10- El Kraken

El canto del cisne no solo de Harryhausen, sino de la técnica que había acompañado al fantástico durante tantas décadas fue la gloriosa 'Furia de titanes' (Clash of the Titans, 1981), su gran final era la aparición del Kraken, la criatura favorita de Poseidón que se enfrenta a Perseo encima de Pegaso y que se convertía en piedra con el astuto uso de la cabeza de Medusa.

9- El monstruo de tiempos remotos

Los dinosaurios y grandes lagartos prehistóricos eran una especialidad de Harryhausen, pero con la criatura de 'El monstruo de tiempos remotos' (The Beast from 20,000 Fathoms, 1953) inspiró directamente al creador de Godzilla, por lo que puede decirse que, efectivamente, Harryhausen es el padrino del kaiju eiga, siendo 'King Kong', claro, el abuelo.

8- Ghouls

La tercera entrega de Simbad, 'Simbad y el ojo del tigre' (Sinbad and the Eye of the Tiger, 1977) tiene una aparición extrañísima de tres criaturas entre zombies y extraterrestres, demonios invocados por una hechicera que aumentaba los decibelios de horror en las habituales fantasías de aventuras con criaturas, acercándose casi al tono del género de "espada y brujería" de Conan, con una iluminación tenebrosa que dejaban ver una especialización y excelencia en la técnica de Harryhausen que anticipaba su última obra maestra.

7- El pulpo gigante

Lo más cerca que hemos estado de ver a un ser lovecraftiano en el cine de criaturas gigantes de los 50 fue el pulpo monstruoso de 'Surgió del fondo del mar' (It Came from Beneath the Sea, 1955), casi al mismo tiempo que Japón era destruído por Godzilla, la ciudad de San Francisco era visitada por este gran cefalópodo que anticipaba el mismo ataque al mítico puente de la ciudad en el remake de la iguana radiactiva de 2014.

6- Escorpiones gigantes

La cantidad de monstruos y criaturas de 'Furia de titanes' da para un solo listado exclusivo. Era el trabajo más maduro y exquisito de Harryhausen, que logró replicar las majestuosas creaciones de su maestro Willis O'Brien en 'El escorpión negro' (The Black Scorpion, 1957) con estos arácnidos venenosos en tamaño jurásico, que había ensayado en el cangrejo de 'La isla misteriosa' (Mysterious Island, 1961).

5. El cíclope y Taro

Otra de las maravillas de 'Simbad y la princesa' fue el cíclope, pero además hay a una criatura mítica similar a un dragón clásico, el perro guardián del hechicero malvado Sokura con el que protagoniza una de las grandes peleas del cine de aventuras fantástico, que puede ganar gracias a sus grandes dientes.

4- La Hydra custodia del vellocino

'Jason y los argonautas' (Jason and the argonautas, 1963) tiene uno de los monstruos más temibles y afines al cine de terror de la filmografía de Harryhausen, por su anatomía imposible de varios cuellos y cabezas que crecen como si fuese una planta, un elemento de body horror más propio de seres de ciencia ficción y que la mitología producía con el poder de la magia y los poderes de la oscuridad.

3- La bestia de otro planeta

La evolución final en sus primeras películas de criaturas de la era atómica fue 'La bestia de otro planeta' (20 Million Miles to Earth, 1957), más parecido a Godzilla que su bestia de tiempos remotos, tenía un giro intergaláctico que le daría un cariz dramático a su asalto cuando apareciera como ejemplo de cómo vemos los humanos a los extraterrestres en la gran 'Exploradores' (Explorers, 1985) de Joe Dante.

2- La Medusa

El cierre del círculo para Harryhausen fue otra mujer serpiente en su última película. La Gorgona de 'Furia de titanes' retomaba el cuerpo resbaladizo de la de Simbad con unos ojos terroríficos y un cabello de serpiente en movimiento que convertía un momento clave de las hitorias de la mitología griega en una set piece de terror gótico con una iluminación tenebrosa que conseguía integrar el movimiento de sus monstruos en lugares sin una iluminación a pleno sol.

1- El ejército de esqueletos

Todas las creaciones de 'Jason y los argonautas' son una maravilla, probablemente la más completa de todas sus películas junto a 'Furia de titanes'. Además de la Hydra tenía harpías y una estatua de Talos impresionantes, pero probablemente la imagen que a cualquiera le viene a la cabeza cuando piensa en Ray Harryhausen es su ejército de esqueletos, que había ensayado en la primera Simbad y aquí logró plasmar de tal forma que sigue funcionando muchas décadas después, inspirando películas como 'El ejército de las tinieblas' (Army of Darkness, 1992).