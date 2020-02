Las 17 mejores películas de Brian De Palma, ordenadas de peor a mejor

Durante buena parte de su flamante trayectoria, Brian De Palma siempre fue visto por buena parte de crítica y público, como un sucedáneo de Alfred Hitchcock sin más interés que sus enloquecedoras atmósferas y la intriga, muchas veces "forzada", de sus largometrajes más carismáticos. Afortunadamente, ha llovido mucho desde entonces, y resulta complicado encontrar a alguien que aún dude de que nos encontramos ante uno de los grandes narradores del gran Hollywood revolucionario.

El mundo de Brian

Inquieto tercer hijo de cirujano ortopédico y ama de casa, Brian De Palma nace en 1940 y crece a la sombra del talento científico de sus hermanos, aunque en esa familia de genios él también tendría algo que decir. El jovencito De Palma despuntó ganando en dos ocasiones el National Science Fair Competition con sus amplios dominios de la ciencia y la técnica, conocimientos que empleaba para la construcción de ordenadores.

Voyeur por naturaleza desde sus años más jóvenes, llegó a seguir a su padre cuando sospechaba que vivía una aventura con una de sus enfermeras, reflejos de su vida que se ven muy a menudo en su cine y que en este caso plasmaba en 'Vestida para matar'.

De Palma ha sido el más subestimado de los cineastas de su generación, cargo tan adherido a su nombre tanto com el de "copión" de Hitchcock. No importa cuántas retrospectivas haya tenido, o cuántas defensas hayan hecho Pauline Kael y Roger Ebert, porque el cine de Brian De Palma parece que tampoco ha terminado de tomarse en serio en 2020. Ahora que la simpática 'Domino' llega a nuestras pantallas, no hay mejor momento para recuperar las mejores películas de este maestro del cine superdotado para la imagen. Sobre todo para la imagen partida.

17. Misión a Marte

Hay que estar un poco loco para menospreciar este entrañable folletín que tiene tanto del actual cine espacial que parece mentira que hayan pasado 20 años. Todo lo bueno de 'Gravity' o 'Interstellar' dándose de bruces con la fallida 'Marte' del bueno de Ridley Scott mientras rememora obras intocables que nadie osaría mirar a la cara. Aunque hayan tenido una secuela. La única película de ciencia ficción de Brian De Palma merece figurar aquí.

16. Los intocables de Eliot Ness

Que cosas tiene De Palma, que cuando se pone con su epopeya, con su 'Lawrence de Arabia' o su Zhivago personal, consigue imágenes para el recuerdo, una elegancia y un reparto de altura con unas interpretaciones fabulosas... y una sensación de vacío que pesa tanto como todo lo bueno. Es una película formalmente excelente, cuidadísima y emocionante donde Morricone firma una de las partituras más emocionantes que se recuerdan, pero también es una película donde todo va demasiado deprisa, y si te paras a pensar un momento, no llegamos a conocer a ninguno de los personajes.

Crítica en Espinof: 'Los intocables de Eliot Ness'.

15. Corazones de hierro

Una película sobre como los monstruos (de América) amplifican su monstruosidad latente. De Palma parece arrojar luz sobre el nacionalismo, la autoridad y la superioridad. Una batalla moral en medio de una guerra mucho más grande. Un grito de auxilio con una cámara que recorre la jungla de arriba a abajo de manera literal.

Crítica en Espinof: 'Corazones de hierro'.

14. Redacted

Actualización de su película sobre Vietnam, De Palma llega aquí a través de vídeos de internet y páginas web, logrando trasladar esa información solo para nuestros aterrados ojos con gran plasticidad. 'Redacted' es una inteligente propuesta que ha sido siempre mirada con recelo porque probablemente lo que nos muestra nos duele tanto como no comprenderla. A redescubrir de inmediato. Y cuidado con los créditos finales.

Crítica en Espinof: 'Redacted'.

13. Hermanas

El comienzo de la leyenda. De Palma deja atrás más de una década de artisteo y descubrimiento personal para ofrecer su primer título verdaderamente rompedor. 'Hermanas' es una de las que nos gustan, de las histéricas de un director que jugaba en una liga similar a la de David Cronenberg, solo que en divertido.

Ojalá una segunda parte con el detective en Canadá.

12. Snake Eyes (Ojos de serpiente)

Si antes mencionaba la "histeria" de 'Hermanas', qué puedo decir de esta mayúscula hipérbole que cuenta con un valor añadido: Nicolas Cage. Y es que, si tienes que cometer una locura en forma de inimaginable plano secuencia, aunque sea un poco de mentirijillas, pon delante de la cámara a la estrella de 'Con Air'. Nos hartamos de diferenciar la forma del fondo, pero en estos casos, qué más dará el fondo.

11. El precio del poder

La película más popular de su director no es ni mucho menos la mejor, pero es un trabajo extraordinario que se antoja necesario para comprender la grandeza del maestro. Una película como este 'Scarface' sería la obra cumbre de la carrera de cualquier cineasta. Para De Palma, este apocalipsis USA escrito por Oliver Stone y sonorizada a ritmo de Giorgio Moroder es solo la precuela espiritual de una película aún mejor.

Crítica en Espinof: 'El precio del poder'.

10. Vestida para matar

El clásico "grandes éxitos ajenos remasterizados por De Palma" sigue siendo una de las primeras películas que se vienen a la cabeza de los aficionados cada vez que se habla del maestro. Como sucede en muchas ocasiones con su cine, aquí hay varias películas dentro de la misma película, y al menos dos de ellas son obras maestras. Aunque parezca una locura, tal vez estemos ante la película más autobiográfica de este genio loco.

Crítica en Espinof: 'Vestida para matar'.

9. La Furia

Probablemente una de las más menospreciadas cumbres del cineasta top más menospreciado. Si alguien presentase una película así hoy sería objeto de culto inmediato. Oh, un momento, ¿alguien ha dicho 'Poder Mental' de Joe Begos? La mejor película jamás rodada sobre los X-Men volaba la cabeza de John Cassavettes como no habrían podido hacer ni los hermanos Safdie. Pura magia.

8. Carrie

¡Más telequinesia, es la guerra! Sissy Spacek y Piper Laurie rasgaron nuestras almas en una tristísima y aterradora película que adaptaba la primera novela de Stephen King y que, tal vez, fue la herramienta que puso en boca de todos a un novelista que empezaba a publicar clásicos para todos los gustos. Cruel y temible, es una de las grandes cartas de amor al género de todos los tiempos. Irrepetible, no hay más que ver su remake.

7. Atrapado por su pasado (Carlito's Way)

Según el propio De Palma, su mejor película. No seré yo quien ponga en duda esa afirmación, porque la película es extraordinaria. Tal vez la última "gran" película dirigida por De Palma. Tal vez la última gran (sin comillas) interpretación de Al Pacino. El viejo zorro y aprendiz del maestro, David Koepp, pone las letras tristes y De Palma la cámara más elegante de su carrera. Un hito de melancolía y malas decisiones. Una obra maestra.

Crítica en Espinof: 'Atrapado por su pasado'.

6. Doble cuerpo

Es imposible adjudicar el título de "peli más bizarra de Brian De Palma" a una sola película, pero 'Doble cuerpo' entra de lleno entre los puestos privilegiados de la categoría. Un pringado es abducido por un ovni y se queda a vivir ahí porque su autoestima sube hasta el infinito.

Luego se dedica a pasear por Galerías Preciados y a tener sexo con mujeres en plena calle. Terminar en el porno era el paso lógico: era un actor de mierda.

Crítica en Espinof: 'Doble cuerpo'.

5. Femme Fatale

En la vida hay dos clases de personas: los que nos rendimos ante una película como 'Femme Fatale' y los que no entendieron nada. Hablando en serio, estamos ante la enciclopedia avanzada De Palma recogida en un volumen único, donde el director se divierte moviendo a todos sus peones como le viene en gana con la más grande de sus esquizofrenias como tablero. Un triple mortal de factura impecable.

4. En nombre de Caín

Tal vez sea yo, pero nunca el eslogan de una película fue tan acertado. Este asfixiante thriller de puro terror es otra favorita personal indiscutible. Lo tiene todo. TO-DO. Es hortera, pervertida, divertida, retorcida, demente, degenerada, depravada, De Palma. Ya va siendo hora de que el mundo la redescubra.

3. Mission: Impossible

A finales de los 90 el cine de acción empezaba a morir. El cadáver era hermoso, pero era un cadáver al fin y al cabo.

Aún quedarían unas pocas balas en la recámara ('Cara a cara' llegaría un año después), pero lo que no hizo ninguna fue crear un súper equipo con guionistas, efectos especiales y director de primeras divisiones de ligas muy distintas al servicio de la estrella con las ideas más claras de la historia del cine masivo.

'Misión Imposible' es la resistencia cinematográfica en la guerra del avance tecnológico en el cine, una pieza artesanal llena de encuadres de otros géneros por la que no pasan los años y que, teniendo más de 20 años, puede seguir cumpliendo la promesa del "no has visto nada igual".

2. El fantasma del Paraíso

Por mucho que la veas anualmente, sigue resultando infinitamente aterradora y, sobre todo, muy muy triste. A pesar de los Juicy Fruits y de la mejor canción de la historia para arrancar una peli, este pacto con el diablo sobre la creatividad y el pop es cine puro, libre, inolvidable. Irrepetible.

Crítica en Espinof: 'El fantasma del paraíso'.

1. Blow Out (Impacto)

Como 'Femme Fatale', otro manual De Palma ilustrado en forma de pieza maestra.

Cine dentro de cine en orta realidad ficticia dentro del cine, rodada con la maestría de su momento de plenitud y máxima libertad, donde el director tiene un ejemplo práctico de cada uno de sus inagotables recursos de autoría apoyados en una fotografía y una banda sonora de escándalo.

Un thriller descomunal donde todas las agujas están al máximo. ¿Michelangelo Antoqué?