Las 13 mejores películas de terror de 2020... por ahora

2020 está siendo un año de verdadero terror para la industria del cine, pero afortunadamente, las buenas películas de miedo nunca han necesitado del gran circuito de salas de cine, por lo que, aunque se echa en falta alguna oferta más suntuosa y de gran presupuesto, la pandemia no ha podido evitar que lleguen infinidad de producciones de género hechas desde la autonomía de los estudios.

Es el año de las pequeñas sorpresas, los estrenos en plataformas, el calado del cine de festival (muchas son buena cosecha del sitges 2019) y las películas que hay que ver más de una vez para sacarle el jugo. No todas son fáciles, pero sí llenas de ideas, monstruos, delirios visuales y rupturas con el formato que incluso vienen desde el anonimato, aprovechando la snuevas vías de difusión. Limitándonos a los estrenos en España de estos 10 meses, entramos en las 13 mejores películas estrenadas en 2020.

13- Little monsters (2019), de Abe Forsythe

Cuando el cine zombie parecía que no daba para más, llega este despreocupado musical con muertos vivientes y splatstick salvaje que podría ser el encantador remake de ‘La vida es bella’ (La vita è bella, 1997) en clave de apocalipsis romeriano. Probablemente, ‘Little Monsters’ sería mucho más olvidable si el film realizado por Abe Forsythe no fuera un vehículo para que Lupita Nyong'o, a lo Mary Poppins de acción, se reivindique como una actriz de otro mundo.

Crítica en Espinof

12- El hombre invisible (The Invisible Man, 2020) de Leigh Whannell

Blumhouse convierte al hombre transparente en casi una presencia paranormal en esta estupenda reinvención del mito que plantea un 'Durmiendo con su enemigo' (Sleeping with the Enemy, 1991) sci-fi copiando un poquito el film de terror 'Arresto Domiciliario' (100 Feet, 2008) en el que el fantasma (invisible) del marido maltratador de una mujer la sigue atormentando después de muerto. Aquí se despliega un terror puro a los espacios vacíos, siendo más 'Depredador' (Predator, 1987) que H.G Wells, con una gran Elisabeth Moss y un arriesgado final. Una pena que tienda a verbalizar y subrayar demasiado el mismo subtexto en un guion que mejoraría con más silencios.

Crítica en Espinof

Disponible alquiler en: Rakuten tv

11- Voces (2020), de Ángel Gómez

Psicofonías y apariciones que podrían salir de una secuela de 'Insidious' (2010) o 'Terror en Amityville' (The Amityville Horror, 1979) que, pese a unos cuantos clichés y el exceso de sustos de volumen, funciona y sorprende en muchas ocasiones con sorprendentes giros e inusual crudeza. Lo que marca la diferencia es su regusto a fantaterror añejo que se asimila a la estética castiza de lo paranormal, tradicional en series españolas como 'Crónicas del mal' (1992) o 'Sabbath' (1990), con un toque de los programas y cine de parapsicólogos patrios como Jiménez del Oso o Sebastián D'Arbó, encarnado en ese Ramón Barea-Tristanbraker que exige un spin-off o secuela.

Crítica en Espinof

10- Cámara policial (Body Cam, 2020), de Malik Vitthal

Una modesta película de terror que hibrida el género de fantasmas vengativos con el drama policial y el misterio con una puesta en escena superior a la media de productos de su categoría y una idea de partida parecida al episodio ‘X-Cops’ de ‘Expediente X’. Sin embargo, lo más escalofriante del film es cómo parece haber leído el futuro del caso George Floyd y haberlo integrado en la trama, como si los sucesos paranormales de la propia película tuvieran ese mismo poder de premonición. Un horror noire particularmente relevante en el año del Black Lives Matter, mostrando que de nuevo el valor del cine de terror cómo documento de las ansiedades sociales más intangibles, dándoles forma y contexto, esta vez de forma inaudita. Un film importante en 2020.

Disponible en: Movistar+

9- Vivarium (2019), de Lorcan Finegan

Una opresiva pesadilla kafkiana sobre el modelo de vida suburbano llena de influencias artísticas, desde Magritte a 'The Twilight Zone', como alegoría de la paternidad, la monotonía y las dificultades de la vida cotidiana de pareja en una sociedad capitalista hecha realidad en un complejo residencial suburbano irreal del que Imogen Poots y Jesse Eisenberg no pueden escapar, literalmente atrapados en un espacio infinito de casas idénticas. Pese a que tiene un nudo duro de roer, permite interpretaciones y funciona casi como obra retroactiva sobre el confinamiento.

Crítica en Espinof

Disponible en: Movistar+

8- La cabaña siniestra (The Lodge, 2019), de Severin Fiala y Veronika Franz

Pese a no poder pasar por salas y llegando tarde y mal, este sólido film de terror psicológico ha llegado directo a las plataformas de vod, lo que no evita que se perpetúe como una elegante paranoia bajo cero con lazos a los ribetes menos sobrenaturales de ‘El resplandor’ (The Shining, 1980) y otras películas de fiebres de cabaña e incluso la propia historia de 'Otra vuelta de tuerca' adereza un argumento que pasa a segundo plano frente a su manejo de la tensión, que va cargando las tintas desde su impactante inicio a su brillante clímax con siniestros ecos de la opresión religiosa saliendo entre las grietas de la cordura.

Crítica en Espinof

Disponible para alquiler en: Rakuten tv

7- Gretel y Hansel (2020) de Oz Perkins

Una notable traducción del cuento de hadas clásico a un universo de horror desde el lado femenino, muy afín a la obra de Angela Carter. Lamentablemente, la copia estrenada en Amazon en España tiene la relación de aspecto original mutilada, porque su mayor baza es la belleza visual y una siniestra puesta en escena deudora de los colores de Argento, con la que Oz Perkins se entiende con las atmósferas de 'La Bruja' (The Witch, 2015) y las cabañas triangulares de Ari Aster. Pese a ser derivativa y no rematar al final, es por mucho, la mejor película de Perkins, en parte gracias a un duelo entre Sophia Lillis y Alice Krige.

Crítica en Espinof

Disponible en: Amazon Prime (relación de aspecto incorrecto)

6- Madre Oscura (The Wretched, 2019), de Brett Pierce, Drew T. Pierce

La película de terror que igualó el récord de semanas de número uno de 'Avatar' (2009) en la taquilla durante la pandemia, un pequeño proyecto independiente que lleva a las brujas al terreno del cine de género dirigido a adolescentes, pero con todo el gore y niños muertos que los productos Blumhouse han dejado de atreverse a hacer. ‘Madre Oscura’ no trata de cambiar el mundo y está hecha con amor en cada plano, tiene giros muy interesantes y su momento de la mujer llamando a un niño en medio de la noche en la puerta de la casa es la escena más escalofriante del año, sin sustos, jugando tan solo con la voz.

Crítica en Espinof

5- Bliss (2019), de Joe Begos

80 minutos de performance exploitation, llena de explosiones multicolor y vampirismo tratado como una conexión de resacas heavy metal, luz neon y psicodelia post 'Mandy' (2018), aunque está más cerca de las pesadillas urbanas sobre la adicción de Frank Henenlooter, devolviendo al gore su vena catárquica y artística, como una hija perdida de 'Brain Damage' y "Street Trash'. Punk cinematográfico en 16mm, fuera de tendencias y modas, un film salido de las entrañas de un cineasta indie puro. La mejor película de Joe Begos

Crítica en Espinof

4- Murder Death Koreatown (2018), anónimo

Un found footage anónimo basado en un crimen real que ha aparecido de la nada (sin productora, sin estudios detrás) y se ha convertido la película de terror de culto del año más raro del siglo XXI. ‘Murder Death Koreatown’ ha salido lanzado en todo el mundo en su propia web para ir ganado notoriedad boca a boca entre los aficionados al cine de terror y, más concretamente, los connoisseurs más fieles al formato, que han llevado el nombre a la controversia en redes por su bajo presupuesto, su propuesta diferente y su inaudito punto de partida. Un fascinante viaje por el submundo de Los Ángeles con una coda escalofriante.

Disponible alquiler en: Vimeo on Demand

3- Color out of Space (2019), de Richard Stanley

La mejor adaptación del influyente relato de H.P. Lovecraft y, además, entre los logros más fieles al verdadero significado del horror cósmico nunca plasmados en cine. Más allá de Nicolas Cage, las alpacas, los monstruos de FX prácticos y su psicodelia cósmica gelatinosa en gradiente púrpura, deudora de las películas de Stuart Gordon, sabe captar la dimensión de terror más allá de los eones como pocas, con un presupuesto ajustado pero digno, manteniendo la libertad narrativa, el extrañamiento y la ruptura de la estructura narrativa tradicional, algo imposible en un film de gran estudio.

Crítica en Espinof

2- Under the Skin (2013), de Jonathan Glazer

Aunque se estrenó en 2013, en España hemos tenido acceso a esta maravilla cocinada durante nueve años. Una ambiciosa odisea de ciencia ficción que toma una oscura novela satírica de Michael Faber como punto de partida, para ofrecer una meditación de pesadilla abstracta sobre la humanidad desde una perspectiva extraña. Scarlett Johansson interpreta a un extraterrestre que adopta la forma de una mujer atractiva, antes de salir a las calles de Glasgow en busca de presas humanas dejando para la historia del género, escenas en un líquido negro que 'Stranger Things' fusiló.

Crítica en Espinof

Disponible en: Filmin

1- 'Daniel no es real' (Daniel isn't Real, 2019), de Adam Egypt Mortimer

Una revisión de 'El estudiante de Praga' en forma de drama sagaz sobre la enfermedad mental, divertido y deprimente, pero que nunca olvida que es un film de terror puro y duro, muy clásico en su esqueleto pero capaz de crear una mitología propia que tiende hacia Clive Barker, lo cósmico y el surrealismo. Una de las grandes sorpresas de la productora Spectrevision, cuya personalidad parece forjarse en el color, la libertad creativa y lo inesperado, marcando el paso del futuro del género con paso firme.

Crítica en Espinof.

Disponible en: Movistar+