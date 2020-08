'Cámara policial' es la película de terror más relevante de 2020: un escalofriante presagio del caso George Floyd

Movistar+ estrena el 4 de septiembre ‘Cámara policial’ una modesta película de terror que hibrida el género de fantasmas vengativos más comunes en oriente con el drama policial, que salió en vod en Estados Unidos en Mayo y ha traspasado la difícil frontera del mercado internacional llegando a España en un momento, si cabe, más oportuno dadas los recientes incidentes de brutalidad policial contra la comunidad afroamericana.

El domingo 23 de agosto por la tarde, Jacob Blake, de 29 años, tuvo un altercado con la policía de Wisconsin en Kenosha y un policía le disparó hasta en siete ocasiones por la espalda, delante de sus tres hijos. Un caso que se une, entre otros, al de la asfixia a George Floyd del 25 de mayo, y que ha llevado incluso a un boicot de los jugadores de la NBA hasta que se haga algo para evitar este tipo de conductas, además de todas las protestas y revueltas del Black Lives Matters.

El diálogo con la realidad social del cine de terror

Tendemos a juzgar y evaluar las películas por sus capacidades, valores visuales e incluso a veces exigiendo una originalidad renovadora a cada propuesta, pero en ocasiones, las películas tan solo llegan en el momento adecuado y rompen el velo que las encierra en distintas categorías o valoraciones escalonadas. ‘Cámara policial’ podría haber pasado como una película de terror de bajo presupuesto sin pena ni gloria. No es demasiado novedosa y n ofrece nada que no hayamos visto antes, sin embargo el año 2020 le da una nueva capa de interés.

Sin entrar a comparar con un clásico como ‘La noche de los muertos vivientes’ (Night of the Living Dead, 1968) de George A. Romero, la historia y la casualidad tuvieron mucho que ver con el impacto en su momento. Según comenta el propio director en el libro ‘The Zombies that Ate Pittsburgh’:

“En los 60 estaba todo caliente y, ya sabes, se avecinaban disturbios raciales. Cuando lo conducíamos a Nueva York para mostrar la película a los posibles distribuidores, esa noche en el automóvil nos enteramos de que Martin Luther King había sido asesinado. Y nosotros teníamos al protagonista negro muerto de un tiro al final de la película. Y creo que esa casualidad fue en gran parte lo que hizo que la película tuviera notoriedad en ese momento".

Aunque ‘Cámara policial’ no va a tener el movimiento que el aquel clásico, los temas que trata sí que tienen un factor para convertirse en una de las películas más significativas del año. Desde que se estrenó ‘Déjame Salir’ (Get out, 2017) hemos vivido un nuevo resurgir del cine de género protagonizado por afroamericanos, con una mirada abierta hacia un público no racializado tratando, eso sí, sobre problemas y perspectivas desde la comunidad negra. Se puede hablar ya de un subgénero, el horror noire, gracias al documental homónimo de Xavier Burgin.

La explosión del horror noire como subgénero

Series como ‘Lovecraft Country’ (2020-) sellan la explosión de esta categoría, pero lo verdaderamente significativo es que también se hagan fuera del amparo y la marca de Jordan Peele. Si en Sundance 2020 se presentó ‘Bad Hair’ (2020) de Justin Simien, el creador de ‘Queridos Blancos’ (2017-2019) ahora nos llega esta ‘Cámara policial’ que dirige Malik Vitthal, artífice del drama ‘Imperial Dreams’ (2014), protagonizado por John Boyega y en su guion aparece John Ridley, ganador del Óscar por ‘12 años de esclavitud’ (12 Years a Slave, 2013).

La trama es muy sencilla, mientras investiga el extraño asesinato de un compañero oficial, la veterana Renee Lomito, interpretada con convicción por Renee de Mary J. Blige descubre una figura misteriosa en las imágenes de su cámara corporal, algo que da una textura diferente a algunas escenas de terror, más cercanas al found footage. La posible presencia de algo sobrenatural va dejando algunos indicios cercanos a los policías en su unidad, con lo que, mientras investiga el caso Renee descubre un secreto siniestro entre la fuerza policial que rodea un tiroteo.

La idea de ‘Cámara policial’ es tan sencilla como la habitual trama de policías dudando de la honestidad del cuerpo que encontramos en decenas de películas a partir de ‘Serpico’ (1973), quizá con un estilo que nos suena más de David Ayer, pero el ángulo sobrenatural de terror hace que tenga un doble interés, puesto que las apariciones de la entidad son bastante espeluznantes y algunos asesinatos brutales y sin cortarse en mostrar gore. Tamboco rompe moldes, pero es un relato de fantasma clásico, con todos sus elementos, desde la investigación a la coda moral.

Un escalofriante poder premonitorio

Aunque lo verdaderamente escalofriante tiene más que ver en cómo parece haber leído el futuro del caso George Floyd y haberlo integrado en la trama, como si los sucesos paranormales de la propia película tuvieran ese mismo poder de premonición, especialmente insólito en relación al caso Floyd, en sus imágenes por influencia de su espectro. Algo que, en principio, no tiene tanto mérito ya que están sucediendo muchos casos similares cada mes, aunque tan solo nos lleguen los que tienen vídeo para respaldar las historias, y algunos ni siquiera nos llegan aquí.

En todo caso, que sea común tan solo hace el punto del film más válido. Puede que ‘Cámara Policial’ realmente tuviera inspiración en el caso de Mubarak Soulemane, un joven negro de 19 años con problemas mentales asesinado, también como Blake, por 7 tiros de un policía en Connecticut, igualmente injustificado y grabado todo con cámaras de pecho de la policía, al igual que las que muestra la película, ojo, porque el vídeo puede ser impactante, pero tan solo hay que compararlo con las imágenes de la película.

Lo cierto es que el resultado es un sólido film de misterio con buenas escenas de terror y una puesta en escena superior a la media de productos de su categoría. En ocasiones parece un buen episodio de una serie como ‘Into the Dark’, pero lo cierto es superior a las últimas ofertas de la casa Blumhouse y su referente más cercano podría ser el episodio ‘X-Cops’ de ‘Expediente X’. De cualquier manera, su adición al catálogo del horror noire es particularmente relevante en nuestros días, mostrando que de nuevo el valor del cine de terror cómo documento de las ansiedades sociales de la historia más intangibles, dándoles forma y contexto.