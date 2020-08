Tráiler de 'Bad Hair': el creador de 'Queridos Blancos' sigue la senda del terror con mensaje racial de Jordan Peele

Han pasado 3 años desde el estreno 'Queridos Blancos' (Dear Withe People, 2017-2020) de Netflix, ahora su creador, Justin Simien, ha fichado para Hulu y presenta el primer teaser de su nueva película de terror, en la onda del cine de Jordan Peele, 'Bad Hair', que forma parte de la programación de Huluween el próximo octubre.

Según la sinopsis oficial:

Una mezcla salvaje de crítica social al estilo 'Déjame Salir' (Get Out, 2017) y cine coreano de cabelleras vivientes que puede parecer extraña, pero es buscado por el autor, que según declaraciones a Polygon:

"Me encantan las películas cuando no hay nada parecido. Tuvimos que acostumbrarnos a Brian De Palma. Tuvimos que acostumbrarnos a Stanley Kubrick. Tuvimos que acostumbrarnos a Roman Polanski; no voy a entrar en la naturaleza horrible de su vida real y su política. Como cineastas, los hombres blancos nos acostumbran al arte que hacen. Así que parte de esto es todo lo que me gusta, combinadas de la manera que gustan.

Cuando vuelvo a ver algunas de mis películas favoritas, me sorprenden: recuerdo 'Carrie' de manera diferente a cuando la veo. Lo mismo con 'El resplandor', 'Secuestradores de cuerpos', 'Vestida para Mater' o 'The Wicker Man'. Tienen increíbles momentos de comedia loca y momentos de ciencia ficción y elementos de campamento, películas B. Y simplemente van juntos. y lo qu los une es que ese director está obsesionado con todas esas cosas, así que simplemente las pusieron en sus películas. Por eso 'Vértigo' es tan brillante, aunque nada de eso tiene ningún sentido, o debería funcionar".