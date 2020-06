21 películas, documentales y series imprescindibles sobre el conflicto racial en Estados Unidos

Las revueltas raciales en Estados Unidos no llegan en un momento cualquiera. Tras casi cuatro años de mandato de Trump, el país ha sufrido un retroceso que ha llevado a capítulos lamentables como la marcha racista de Charlottesville y la muerte grabada en vídeo de George Floyd, que han desencadenado una nueva ola de protestas en plena crisis mundial del coronavirus, apareciendo de nuevo el movimiento Black Lives Matter.

La percepción colectiva de que el gobierno es permisivo con este tipo de comportamientos y el racismo endémico en algunos estados ha vuelto a encender la llama y todo el mundo se ha volcado para dar espacio a las voces negras que buscan un cambio en el país. El cine y la televisión ha registrado la resiliencia de la xenofobia en organismos oficiales, sistema judicial y comunidades enteras. Esta selección aleatoria y no completista puede servir como guía cultural informativa sobre las principales protestas por la injusticia racial, la brutalidad policial y los personajes clave en la lucha por los derechos civiles.

Matar a un ruiseñor (To Kill a Mockingbird, 1962)

Esta oscarizada adaptación de la novela homónima de Harper Lee tiene una importancia capital en la visibilización de las injusticias raciales y el fanatismo de los estados del Sur. La defensa del abogado blanco Atticus Finch (Gregory Peck) de un hombre negro acusado de haber violado a una mujer blanca hacía las primeras mellas en la percepción de la acusación injusta a la raza negra, y pese a su mirada desde una perspectiva infantil y ornamentada, su núcleo judicial hace línea directa con las representaciones modernas de Ava DuVernay.

La Noche de los muertos vivientes (Night of the Living Dead, 1968)

Un film de terror independiente se atrevió con lo que el cine de grandes estudios no se atevía. Poner al primer afroamericano como héroe en el cine de género fantástico, y además, enfrentado activamente a un racista, abofeteando a una mujer blanca y sobreviviendo a los zombies. Todo para ser "confundido" con uno e ellos y morir en uno de los finales más nihilistas y demoledores de la historia del cine.

George Romero afirma que tan solo dio el papel a Duane Jones porque era el mejor actor disponible, pero las fotos fijas del final recuerdan demasiado a imágenes de linchamientos del sur. El contrato de distribución de la película se hizo la noche que Martin Luther King murió asesinado, con lo que, en pleno conflicto de los derechos civiles la película resultó un acicate para las revueltas, ya que el público afroamericano que veía con impotencia cómo sus referentes morían tanto en la vida real como en la pantalla.

Black Panthers (1968)

Agnès Varda conoció a los Panteras Negras en pleno apogeo de las protestas en Oakland en torno al juicio de Huey Newton, cofundador de la organización con Bobby Seale, acusado del supuesto asesinato de un policía. Con su cámara de 16 milímetros, la cineasta retrató el periodo como una revuelta de raza y feminista que es a la vista de lo que sucede hoy, más oportuno que nunca, contrastando con el panorama mediático actual, dando la voz que los protagonistas no recibían antes de que sus acciones más controvertidas y sus luchas internas llevaran al grupo a su final.

King: A Filmed Record... Montgomery to Memphis (1970)

Hay muchas películas y documentales sobre la figura de Martin Luther King, pero pese a la importancia de la canción 'Glory' que acompaña a la película 'Selma' (2014), es más interesante recuperar este documental surgido en el calor de su muerte que recogía la importancia de su vida y su lucha por los derechos civiles. Por una parte, está protagonizado por él mismo, por otra está dirigido nada menos que por Sidney Lumet, narrada por actores como Paul Newman, James Earl Jones o Burt Lancaster y fue considerada en 1999 "cultural, histórica o estéticamente significativa" por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

Los demoledores (Three the hard way, 1974)

'Sweet Sweetback's Baad Asssss Song' (1971) del director Melvin Van Peebles se considera el inicio de la Blaxploitation pero aunque el género caería en algunas contradicciones ideológicas, hay algunas muestras con un sustrato bastante revolucionario, con más pedigrí que otras. Desde la comprometida 'The Spook Who Sat By The Door' (1973) a la más irónica 'Cotton Comes to Harlem' (1970) es difícil encontrar una verdaderamente representativa del movimiento cultural y probablemente, muchos encontrarán insólito citar esta cinta de acción pura y dura como un filme importante para representar los derechos civiles.

Pero lo que representaban sus tres protagonistas Jim Brown, Fred Williamson, Jim Kelly en sus filmes por separado era más o menos lo que los superhéroes de ahora para la comunidad afroamericana del momento, por lo que esta sería su película de Los vengadores, además dirigida por un negro. Su misión era evitar que un grupo supremacista acabara con los afroamericanos un veneno en el agua, inofensivo para los blancos, pero letal para los negros. Aunque parezca un tebeo, los acontecimientos con el suministro de la población de Flint, con más del 50% de población afroamericana, hacen que el film sea relevante, además de reflejar perfectamente el subconsciente racial de Estados Unidos percibido en la cultura urbana.

Raíces (Roots, 1977)

Puede que la representación de la esclavitud tenga ya un cariz obsoleto por los avances sociales pero la historia de Kunta Kinte sigue siendo relevante en unos Estados Unidos que todavía viven claramente marcados por la desigualdad y la discriminación racial, perpetuando índices de pobreza elevados y la apropiación cultural. Fue un fenómeno en su momento y, además de un remake, sigue presente como piedra angular de éxitos posteriores con nominaciones y premios Óscar como 'El color púrpura' (The Color Purple, 1985), 'Django Desencadenado' (Django Unchained, 2012) y '12 años de esclavitud' (12 Years a Slave, 2013)

Arde Mississippi (Mississippi Burning, 1988)

Con permiso de Spike Lee, la mejor película sobre el Ku Klux Klan hasta la fecha. Basada en la investigación de asesinato de tres activistas defensores de los derechos humanos (Chaney, Goodman y Schwerner) de 1964 en Mississippi, esta tremenda pieza sobre disturbios raciales es tan horripilante como reveladora, a pesar de recibir críticas en su día por ficcionalizar los hechos y seguir en el punto de vista del "salvador blanco", lo cierto es que creó un debate masivo y su reflejo salvaje del Sur de EE.UU. fue un punto y aparte en el cine posterior, llevando los horrores del KKK a un público amplio, muy ajeno a esa realidad.

Haz lo que debas (Do the Right Thing, 1989)

24 horas en la vida de un barrio de Brooklyn durante un verano sofocante, en el que estalla una revuelta entre comunidades. Spike Lee creó su fresco de la cultura de barrio llena de hip-hop, y sus dolly shots marca de la casa, inspirado en varios casos reales, incluido el asesinato de Michael Griffith, que ocurrió en 1986 en Nueva York. 'Haz lo que debas' fabricaba sus propios códigos estéticos para denunciar la violencia latente acabando con una cita pacifista de Martin Luther King, frente a otra de Malcolm X que justifica la violencia, dejando a cada uno elegir la "elección correcta" del título original.

Los chicos del Barrio (Boyz N The Hood, 1991)

Escrita y dirigida por el fallecido John Singleton, esta variación de cine de iniciación en medio de la cultura de pandillas, las drogas y el crimen de Los Ángeles refleja la intimidación policial que exacerba los conflictos de los barrios pobres, genera frustración que conduce a una mayor violencia. Cuba Gooding Jr., Ice Cube brillaban pero Laurence Fishburne destaca como mentor sobre el prejuicio racial y los peligros silenciosos como la gentrificación.

Malcolm X (1992)

La gran épica de la experiencia afroamericana y un punto y aparte en el cine de Spike Lee, quien, tomando como referencia la biografía de Malcom X de Alex Haley dibujó la figura del líder musulmán abriendo con unos poderosísimos títulos de crédito a los que siguen imágenes de la paliza a Rodney King, para contextualizar la importancia del discurso del activista. Un derroche de estilo incomparable que permanece vanguardista en su forma de retratar a una pieza clave para entender a la comunidad afroamericana y los tiempos convulsos en los que vivió.

CSA: Confederate States of America (2004)

Un tanto olvidado, este salvaje falso documental se pregunta qué hubiera pasado en un presente alternativo en el que el Sur triunfara y la esclavitud fuera legal. Un recorrido por la cultura estadounidense a través de cine, televisión, entrevistas y publicidad que cambian ciertos aspectos de la realidad sin variar demasiado. Humor corrosivo y momentos perturbadores que hace reflexionar sobre lo que normalizamos y no, explorando el racismo silencioso de forma inteligente y grotesca. Dirigida por el coguionista de 'Infiltrado en el KKKlan' (BlacKKKlansman, 2018) Kevin Willmott.

Straight Outta Compton (2015)

Más allá de ser un estupendo biopic musical de la trayectoria de N.W.A. 'Straight Outta Compton' es un magnífico retrato de cómo el mensaje del hip hop caló no solo en la cultura popular, al contar la vida en el ghetto, sino cómo canciones como 'Fuck the Police' significaron todo un himno para las revueltas de Los Ángeles en el 92, que el film retrata de forma asombrosa. Anonymous ha hackeado las radios policiales con esa cancion en medio de las actuales revueltas. Imprescindible acompañarla con el documental 'L.A. 92' (2007)

I am not your Negro (2016)

Un gran ensayo en movimiento de Raoul Peck basado en un libro inacabado de James Baldwin en el que meditaba sobre las figuras clave del movimiento de derechos civiles. El film utiliza textos íntegros narrados por Samuel L. Jackson para recordar que las lecciones del pasado sigue siendo aplicables en el presente, tan solo usando imágenes contemporáneas frente a las palabras escritas hace décadas por Baldwin, lo que le da un poder inusual al conjunto dejando una sensación de vacío y de que nada ha cambiado, irónicamente remarcado por el hecho de que fue estrenada justo después de la elección de Donald Trump.

Detroit (2017)

Más allá de la hiperrealista reconstrucción de los disturbios de Detroit en 1967 y su fantástico prólogo, explicando el paso de la comunidad afroamericana de la exclavitud a los barrios obreros, la segunda mitad de este Kathryn Bigelow hace una horrible recapitulación de los hechos del motel Algiers, en el que la muerte de chicos allí retenidos les salió gratis a los policías responsables. El epílogo del film es descorazonador, con la víctima pasando a convertirse en poco menos que un paria, escondido por posibles represalias. Era relevante para lo que pasó en Ferguson y vale para lo que está pasando hoy.

Whose Streets? (2017)

En el marco de las secuelas por la muerte de George Floyd, conviene repasar los sucesos de 2014 ocurridos en Ferguson, Misouri, cuando el joven afroamericano Michael Brown, de 18 años, murió abatido sin ningún motivo justiicado por los disparos de Darren Wilson, un agente de policía blanco. Este recorrido por el dolor, la tensión y la rabia de esos días de una vigilia en protesta por la tragedia a un enfrentamiento en toda regla con la Guardia Nacional, convirtiendo la batalla del nuevo siglo no ya por los derechos civiles, sino por un grito generacional para no ser asesinados de forma impune.

Déjame salir (Get Out, 2017)

Utilizando los raíles del cine de terror clásico, el comediante Jordan Peele desarrolló una afilada sátira sobre el racismo encubierto en las actitudes de la nueva sociedad blanca, encantados de conocerse como aliados y "admiradores" de los negros. Momentos clave, como el final, en el que, tras librarse de los terribles asesinos, la aparición de un coche de policía no significa la salvación del personaje sino su desesperanza resumen todo el manifiesto del film, que sirve perfectamente para explicar el sentimiento de miedo, reiteración e impotencia que se acumula en la comunidad negra a día de hoy.

Queridos Blancos (Dear White People, 2017)

Basada en la película homónima, esta serie de Netflix adapta el formato de comedia de 20 minutos que sigue a un grupo de estudiantes negros en una prestigiosa escuela predominantemente blanca que se enfrentan a la injusticia social y acaban luchando contra el racismo sistémico. Una comedia provocadora que trata de destapar estereotipos, explorar la identidad racial contemporánea y hacernos sentir incómodos, y cuando lo consigue, demuestra así sus tesis.

El odio que das (The Hate You Give, 2018)

Celebrada adaptación de la novela más vendida de Angie Thomas, sobre una estudiante negra (de las pocas en su escuela secundaria privada), que es testigo de cómo la policía dispara a su amiga en un incidente que se convierte en un punto crítico nacional, lo que le sirve al director George Tillman Jr. para descubrir su mensaje racial explícito, dentro de su estructura de drama social para adolescentes, loq ue la convierte en un artefacto educativo estremecedor que revela la dura realidad de los millenials que deben lidiar con su raza y la justicia social.

Así nos ven (When They See Us, 2019)

Esta miniserie de Ava DuVernay reincide en los problemas que presentaba 'Matar a un ruiseñor' pero sin necesidad de viajar a los estados del Sur para analizar las grietas del sistema judicial y policial estadounidense y la fórmula destructiva que forma junto al racismo institucional. La tristísima historia de cinco adolescentes de Harlem acusados injustamente de un ataque brutal basada en las vidas reales de los cinco de Central Park, que cumplieron condena tras ser obligados a confesar y fueron después absueltos cuando se encontró al culpable verdadero. Imprescindible acompañar con el documental de la misma directora 'Enmienda XIII' (13th, 2016)

Watchmen (2019)

Sin demasiado que ver con la adaptación del cómic de Alan Moore, este futuro distópico utiliza su iconografía para reinventarlo como una fascinante historia de ciencia ficción en la que la persistencia del conflicto racial en Estados Unidos está ligada a la política, de tal forma que no es difícil verla como un sátira del movimiento MAGA y la complicidad del presidente Trump con el supremacismo. Además, es la primera ficción de TV en reconstruir y da visibilidad a una de las mayores vergüenzas en la historia de los EE.UU. la matanza de Tulsa, un ataque racista a gran escala silenciado en la historia norteamericana hasta ¡1996!

Me llamo Muhammad Ali (What's My Name: Muhammad Ali, 2019)

La historia de los afroamericanos en EE.UU. tiene mucho que ver con el deporte, no solo por ser una vía para escapar de los roles establecidos, sino porque sus figuras sirvieron de inspiración a toda la comunidad. A su manera, la historia de Muhammad Ali sirvió tanto para los oprimidos como la de algunos luchadores por los derechos civiles. Por representación, por su discurso sin pelos en la lengua, su conversión al Islam y su activismo, que le convirtieron en una figura más grande que la vida, que protagonizó su propio biopic y hasta su propia serie de dibujos animados. Esta miniserie documental de Antoine Fuqua es una visión más completa y compleja que el fallido biopic de Michael Mann.

