Muere John Singleton, realizador de 'Los chicos del barrio', primer director negro en ser nominado al Oscar

"Uno de cada 21 hombres negros morirá asesinado. La gran mayoría morirá a manos de otro hombre negro". Esa bofetada de realidad asomaba por las pantallas del mundo a principios de los años noventa. Mientras nosotros estábamos ultimando los preparativos de la Expo de Sevilla o las Olimpiadas de Barcelona, un joven cineasta debutante que apenas superaba la veintena hizo historia con 'Los chicos del barrio'.

John Singleton sabía de lo que hablaba. Su película, con un casting de lujo que incluía a Ice Cube, Cuba Gooding Jr., Morris Chestnut, Laurence Fishburne, Nia Long, Regina King o Angela Bassett, era el reflejo de su infancia creciendo "en el barrio" durante los peligrosos años ochenta, donde los negros de Los Ángeles tenían serias posibilidades de terminar con un disparo en la espalda.

Casi treinta años después, la película sigue estando vigente como señal de alerta sobre los horrores que enfrentan los jóvenes negros en los barrios devastados por pandillas, drogas y violencia. Poco ha cambiado desde entonces. Su trabajo no solo le convirtió en el primer director negro en ser nominado al Oscar: también fue el más joven.

No hay justicia poética, solo semillas de rencor

Lo cierto es que la carrera de Singleton nunca se vio recompensada a pesar de sus logros. Y eso que supo seguir avanzando, como en la interesante 'Justicia Poética' o las notables 'Semillas de rencor' y 'Rosewood', tal vez su mejor trabajo desde su debut y su película más completa.

No le hizo ascos al mainstream y aunque los resultados no fueran todo lo satisfactorios que hubiéramos deseado, económicamente no fueron nada mal. '2 Fast 2 Furious: A todo gas 2', 'Shaft: The Return' o 'Cuatro hermanos' funcionaron bien en taquilla. Una lástima que su última película, 'Sin salida', un mediocre vehículo para el lucimiento de Taylor Lautner fuera un descalabro crítico y de público que, eso sí, recaudó más del doble de su costo.

La pérdida de Singleton es la de un profesional que encontró en la televisión de calidad un lugar seguro desde el que seguir aportando experiencia y oficio. Una lástima, porque a buen seguro que estaría por regresar a lo grande en el cine en cualquier momento. Descanse en paz.