'Así nos ven': una contundente y emocional miniserie de Netflix que se posiciona entre lo mejor de 2019

El que estemos en una época en la que se acabaron las sutilezas a la hora de hablar de derechos civiles y de reivindicaciones por parte de aquellos que sufren las conductas racistas, machistas, homófobas, etc. de la sociedad hace que haya una necesidad de ser explícito y duro en la propuesta. De hecho, parte de las críticas hacia cintas como la oscarizada 'Green Book' es por dulcificar e incluso cambiar el papel del "hombre blanco" de la historia.

Esta necesidad de remover conciencias es algo que se ve claramente en 'Así nos ven' ('When they see us'), la miniserie en la que Ava DuVernay, que dirige y coescribe, relata el caso real de los "Cinco de Central Park", un grupo de desconocidos adolescentes que estaban en el "lugar equivocado". Tras ser detenidos por "liarla" en el parque, se encontrarán acusados por la violación de una joven inversora de banca.

El caso es, aún hoy, uno de los casos más notorios de racismo policial y discriminación de todo el sistema judicial estadounidense. Todo un complot policial orquestado por Linda Fernstein (Felicity Huffman) en el que tras horas de interrogatorios y coacciones cinco chavales (interpretados por Asante Blackk, Caleen Harris, Ethan Herissen, Jharrel Jerome y Marquis Rodríguez) de entre 14 y 16 años confesaron un crimen del que ni se habían enterado.

En esta miniserie de Netflix de cuatro episodios nos encontramos con dos actos diferenciados. El primero es la detención (parte 1) y el juicio (parte 2), mientras que los otros dos episodios nos muestran la salida del reformatorio de algunos de ellos y su reinserción en la sociedad (parte 3) y la vida en la cárcel de Korey y el giro que da el caso (parte 4).

Ava DuVernay apela a nuestras entrañas

Si hay algún "problema" con la dramaturgia de Ava DuVernay es el hecho de que no dota de ningún tono de gris al caso en sí. Los jóvenes eran completamente inocentes y la policía es una depredadora hambrienta y desesperada por resolver un caso de urgencia social y que encuentra en estos chicos la cabeza de turco ideal.

En este sentido 'Así nos ven' es mucho más emocional que racional. No hay una reconstrucción/dramatización de los hechos investigados para plasmarlos en la pantalla ni una mirada imparcial hacia "lo que pasó". En lo personal, la serie tiene mucho en común con dramas puramente ficticios como 'American Crime' o 'Seven seconds'.

Y ya no hablo en términos temáticos, sino también a la hora de realizar la serie. Una gran dirección, un guion potente (coescrito con la colaboración de Julian Breece, Robin Swicord, Attica Locke y Michael Starrbury) que logra dar con las teclas adecuadas para apoyar la tesis de DuVernay.

Pero además tenemos un reparto, sobre todo los muchachos, que es impresionante. Esa mirada tan íntima al caso, unido al buen hacer de los actores juveniles hace que conectes de tal modo con ellos que logras vivir en su propia piel su angustia, su desesperación, su frustración y resignación.

Ese 'Así nos ven' es la principal máxima del relato. Al igual que la policía controló el relato y para media Estados Unidos estábamos ante la manada de 1989, DuVernay controla su historia para reflejar todo lo que está mal en la conversación norteamericana. Ya no hablamos del prejuicio, del racismo, sino de cómo nos tragamos la versión que nos llega. Y nos la tragamos porque es la que queremos creer.

Como ya he comentado algo más arriba, en estos tiempos de ir a lo obvio a veces no sabemos dónde está la línea. Por si no queda claro lo contundente del mensaje hay algún momento en que solo les falta decir "sí, amigos, esto es algo de 1989 pero también pasa en la era Trump".

Pero, afortunadamente, la leve (y aunque sea oportuna, ya que ocurrió así, queda un poco forzada) mención a Donald Trump en la miniserie es ensombrecida por un poderoso drama de niños que sobreviven a una cárcel a la que nunca debieron entrar.

Por lo demás, creo que a pesar de su llegada algo tímida y de que la historia ya nos la han contado mil veces. 'Así nos ven' logra diferenciarse hasta posicionarse como una de las miniseries imprescindibles del año. Y eso que en estos meses la competencia ('Chernobyl', 'Years and Years'...) está siendo bastante dura.