'Territorio Lovecraft': 13 series y películas para ver si te gusta el éxito de HBO

'Territorio Lovecraft' de Misha Green es la serie de terror de la que todo el mundo habla. La adaptación del libro homónimo escrito por Matt Ruff de HBO se desarrolla en los Estados Unidos segregados de los años 50 y sigue a un joven negro que viaja por todo el país en busca de su padre desaparecido. En su viaje, se encuentra con varios seres sobrenaturales que tienen su origen en la ficción de H. P. Lovecraft.

Aunque la serie tiene 'Lovecraft' en el título, cada capítulo se centra en un subgénero diferente de terror. Hay sangre, fantasmas, entidades antiguas o tan solo horror psicológico. El tema común es el racismo desenfrenado que prevalecía durante la era Jim Crow, el amor y un sueño americano casi imposible. Estos son algunas películas y series con puntos en común con 'Lovecraft Country' que pueden completar la experiencia por sus influencia, su convergencia temática o similitudes en su formato.

La noche de los muertos vivientes (Night of the Living Dead, 1968)

El primer episodio de 'Territorio Lovecraft' es un variado y dinámico road trip, pero en su tercer acto recrea la primera película de George A. Romero con cerdos vampíricos en vez de zombies. La tensión del clásico ponía a un negro desafiando a un blanco racista dentro de una disputa en medio de un asalto zombie a una casa. Era la primera película de terror con un negro protagonista, y la serie de HBO cierra el círculo llevando la idea a la televisión de prestigio.

¡Grita Blácula Grita! (Scream, Blácula, Scream, 1973)

El terror blaxploitation de los 70 es significativo por cómo surge como producto hecho para la comunidad afroamericana, que en una sociedad que estaba segregada antes de ayer, como muestra el piloto, y veían que el papel de los actores negros en el cine de Hollywood se centraba en la gente blanca, relegando los papeles a los primeros en morir, negro mágico o sirvientes.

Por ello, las películas de Blácula en los 70 tienen un gran paralelismo con 'Territorio Lovecraft' ya que se apropia de un clásico literario para adaptarlo a la experiencia negra en USA, en este caso por vía del vudú, y con un tercer acto de "redada policial" a una casa llena de vampiros negros que tiene un irónico paralelismo inverso a la realidad, como muestra también la serie de HBO.

Carrera con el diablo (Race with the Devil, 1975)

'Territorio Lovecraft' ha sido definida como la versión en serie de una "Road movie de terror", un concepto que surgió como combinación lógica de dos tendencias clave del cine americano de los años 70, el cine en la carreteras, que representaba el sentimiento de libertad asociado al asfalto desde 'Easy Rider (buscando mi destino' (1969) y el satanic panic que llegó con 'La semilla del diablo' (Rosemary's Baby, 1968). En este caso, como en el piloto, tenemos una larga persecución por los parajes indómitos de Norteamérica, en donde parar en el titio equivocado puede llevar a desagradables sorpresas.

Viernes 13: la serie (Friday the 13th, the series, 1987-1990)

Sin conexión con la serie de películas del mismo nombre, esta serie de horror, fantasía y humor era una versión del clásico detective sobrenatural que soluciona casos pero con una pareja protagonista (hola 'Expediente X') y el tío experimentado de uno de ellos (hola 'Territorio Lovecraft') que son propietarios de una tienda de antigüedades y trabajan para recuperar objetos malditos para que puedan ser devueltas a una bóveda blindada (Hola 'Expediente Warren'). Fue lo suficientemente popular como para obtener varias nominaciones al Emmy.

En la boca del miedo (In the mouth of Madness, 1995)

Hemos venido a hablar de Lovecraft y una de las mejores aproximaciones a su universo es esta gran película de John Carpenter que no adaptaba ninguna ora en particular, sino que se centraba en ubicar a los personajes dentro de una ficción similar, sirviendo el film como homenaje a la literatura de terror de bolsilibro como lo es 'Lovecraft Country' al pulp. En ambas ficciones, los protagonistas se dirigen en coche hacia un territorio desconocido y lleno de criaturas salidas de la pluma de un escritor.

'Tales from the Hood' (1995)

Lo que 'Blácula' hacía con el clásico de Bram Stoker, esta película lo hacía con la serie 'Historias de la cripta' (Tales from the Crypt, 1989-1997), y las antologías de terror de la Amicus, relatando aquí varias historias de vecindarios afroamericanos que exponen los problemas y las desigualdades de su vida cotidiana. Abordando temas como la violencia doméstica, la supremacía blanca, el uso de drogas, violencia de pandillas, la película trata temas serios y contundentes sin dejar de ser divertida, escalofriante y ligera, algo que hace de forma similar 'Territorio Lovecraft'.

'Historias de la cripta: Caballero del diablo' (Tales from the Crypt: Demon Knight, 1995)

La película de 'Historias de la cripta' puede no contabilizar como Horror noire, por tener un reparto en su mayoría caucásico, pero es que, pese a que su protagonista principal es, aparentemente, William Sadler, la verdadera heroína es Jada Pinkett, algo que aunque ahora nos pueda parecer lo más normal del mundo, que una mujer negra liderara el reparto hace 25 años era inédito**. Además, siendo una especie de versión soobrenatural de 'La noche de los muertos vivientes', resulta una proyección femenina de Duane Jones que la aleja de la típica Final Girl para acabar tomando la iniciativa y convertirse en la próxima guerrera contra el demonio, con lo que personajes como Leti de 'Lovecraft Country' le deben bastante.

Sobrenatural (Supernatural, 2005-2020)

Si 'Territorio Lovecraft' empieza con un chico buscando a su padre junto a su tío a través de las carreteras de Estados Unidos, con paradas de cuando en cuando para eliminar alguna criatura que otra, el caso de 'Sobrenatural' es arquetípico, con dos hermanos, igualmente buscando a su padre a través de todos los estados unidos, eliminando todo tipo de criaturas y fantasmas, y en el caso de la temporada 7, específicamente Lovecraftianas.

Ash vs Evil Dead (2015-2018)

Esta secuela de las películas de Sam Raimi es tan gore y divertida como aquellas, y en realidad, sigue la mitología principal de las mismas, en las que el Necronomicón de Lovecraft era la causa de todas las posesiones infernales. Se ha comparado mucho el primer capítulo de 'Territorio Lovecraft' con las primeras de la saga, pero esta serie contaba con una auténtica trama Lovecraftiana en su tercera temporada, con un culto que hace la vida imposible a Ash y su equipo y una invocación final de un primigenio que podría plantar cara a Cthulhu.

Overlord (2018)

'Territorio Lovecraft' está producida por Jordan Peele, al que todos conocen por su 'Déjame Salir' (Get Out, 2017), a la que no es difícil ver referencias constantes temáticas y de estilo en la serie de Misha Green. Sin embargo el nombre de J.J. Abrams tiene buena parte de culpa del acabado formal de la serie y su ritmo dinámico ya que en estética y forma, no desentonaría en la colección de películas de 'Cloverfield' como esta, a la que le quitaron dicha marca a última hora.

Sin embargo, 'Overlord' también tien como protagonista a un afroamericano que se enfrenta con supremacistas blancos (Nazis) que hacen experimentos de raíces lovecraftianas, puesto que sus zombies son reanimados con un líquido no muy diferente al que utiliza Herbert West, y bien podría haber sido el protagonista Atticus, que también es un soldado negro llevado a luchar las guerras de los blancos fuera de Norteamérica.

Underground (2016-2017)

Jordan Peele, Abrams, Lovecraft... muchos nombres, autores y marcas, pero la verdadera mente detrás de la adaptación de la novela de Matt Ruff es Misha Green, y nada mejor para descubrir sus inquietudes que la serie que creó junto a Joe Pokaski, sobre un grupo de esclavos con un atrevido plan para escapar de una plantación de Georgia y descubren el famoso "Tren subterráneo hacía la libertad" que ayudaba a esclavos fugados a llegar al norte. Un drama histórico lleno de acción, estilo y momentos difíciles. Y tiene de protagonsita, claro a Jurnee Smollett.

'Carnival Row' (2019)

Adelantándose unos meses a 'Lovecraft Country' en la televisión, 'Carnival Row' forma parte de una ola de historias de terror dconfrontan el el racismo de Lovecraft de forma directa saliendo de la ficción literaria de género al mainstream. Uno de los monstruos tiene tentáculos colgando de su cara como Cthulhu, pero en general, sus critauras se asemejan a la idea de bestia lovecraftiana en la forma literal, representan a gente marginada de una tierra extranjera, un sustituto metafórico de inmigrantes, trabajadoras sexuales y personas de color, los grupos de personas que Lovecraft despreciaba y, aveces, inspiraban a los seres de sus relatos.

'Cámara policial' (Body Cam, 2020)

Puede que, de rebote, sea la película de terror más relevante de 2020. El hecho de aparecer un mes antes del asesinato de George Floyd es casualidad, pero eso implica que lo que narra es tan común que hace su punto aún más importante. Podría ser la historia de fantasmas que escribiera el Larry Cohen de 'Maníac Cop', y produjera Jordan Peele. Aunque est por debajo de sus posibilidades no engaña a nadie, funciona su drama, su intriga y su gore. Está bien rodada y mejora lo que el episodio de la nueva 'Twilight Zone' sobre el mismo tema planteaba hace un año. Una estupenda muestra de Horror Noire que se estrena el 4 de septiembre en Movistar+.