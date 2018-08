Horror en píldoras: un viaje por las mejores películas episódicas de terror

Las historias son minúsculas, pero los terrores son de primera categoría. La noticia de que 'Creepshow', película emblemática del cine de terror en formato episódico, podría convertirse en una serie de televisión, nos ha animado a desempolvar nuestras mejores Historias de la Cripta y revisar la historia del cine de miedo en formato cápsulas grotescas, rápidas y de impacto.

'Creepshow' fue un homenaje febril y rebosante de colores chillones a los tebeos de la EC Comics, cuya cabecera más popular, 'Tales from the Crypt', inspiró no solo una famosísima serie de televisión y un estupendo par de películas en los años noventa. También tuvo como fruto un puñado de películas de episodios de la productora británica Amicus, de forma directa ('Condenados de ultratumba') o indirecta ('Dr. Terror').

Hoy, para celebrar esta estupenda noticia, revisamos desde 'Todo es mentira en el cine y la televisión' las películas de terror por episodios: de clásicos como 'Las tres caras del miedo' a propuestas recientes como 'Southbound' o la saga 'VHS'. Porque a veces, el terror, en pequeñas dosis, es doblemente efectivo. Bajad, bajad con nosotros a la cripta. Con este calor, nada mejor que un poco de humedad... bajo tierra. Mwah-ha-ha-ha-ha!!!!!!