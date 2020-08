Cine vudú: las 11 mejores películas sobre maldiciones, posesiones y rituales del ocultismo caribeño

El ocultismo occidental tradicional siempre ha estado muy estrechamente relacionado con el satanismo y el esoterismo pero ahora, la editorial Dilatando Mentes ha sacado a la venta 'Vudú' el primer volumen de la Colección El Ocultismo en el Cine que ofrece una historia de este subgénero, desde sus orígenes hasta su inclusión en la cultura popular que ha sido coordinado por Dani Morell.

Con motivo de este lanzamiento exploramos junto al autor algunos de los mejores ejemplos del cine vudú, desde las ceremonias nocturnas en los manglares, los zombis haitianos, el influjo de la ciudad de Nueva Orleans y las muñecas de trapo malditas. Recorremos el género desde los años 30 a los últimos ejemplos, pasando por la obra maestra del terror faustiano del recientemente fallecido Alan Parker o la visión del autor Wes Craven.

La legión de los hombres sin alma (White zombie, 1932)

Como bien nos indica Morell hay decenas de películas de zombis ya desde los años 30, antes de que llegara George A. Romero, y esta de Victor Halperin, "no tiene nada que ver con los cadáveres putrefactos y andantes a los que nos han acostumbrado series y películas como 'The Walking Dead'. Más bien estaban emparentadas con aquellos relatos pulp inspirados por las primeras vivencias de aventureros, folcloristas y antropólogos que viajaron a la zona". Esta es uno de sus mejores ejemplos, con una estrella como Bela Lugosi en uno de sus mejores papeles fuera de Drácula.

Black Moon (1934)

Fuera de los zombies, el cine de terror tuvo algunos acercamientos al vudú alejados de los zombis esclavos, convirtiendo a la religión afro-caribeña y el choque cultural con lo familiar en la fuente de los horrores. Morell apunta que "algunas de estas películas, sobre todo las de los años 30 y 40, son extremadamente racistas e irrespetuosas y hay que situarlas siempre en su debido contexto. En el caso especifico de Black Moon, anterior al código Hays, algunos periódicos de la época ya advirtieron de que el estreno podía ser problemático entre la población afroamericana". Una nota que desmonta un poco las conspiraciones de la corrección política alrededor de 'Lo que el viento se llevó'

Yo anduve con un zombie (I Walked with a Zombie, 1943)

Aunque como hemos visto no solo hay zombis en el cine vudú, es imposible no destacar esta atmosférica pieza de horror caribeño del maestro de la sugerencia Jacques Torneur que imprime a los reanimados una presencia fantasmal. La clave en el film es la ambigüedad, Parece un muerto, pero se planta la duda de si realmente lo está o no, es como un sonámbulo que vaga con cierto halo trágico entre las plantaciones. La mítica aparición de Carrefour se reexaminó para analizar la representación de la raza en el primer cine de terror, en el recomendable documental 'Horror Noire'.

Doctor terror (Dr. Terror's House of Horrors, 1965)

Las antologías de terror británicas solían venir de la Amicus, una competencia menor a la mítica Hammer y 'Doctor Terror' puede considerarse una de las mejores, y incluía una historia vudú que el guion de Milton Subotsky tomaba del relato 'Voodoo Rhapsody', en el que un músico robaba una antigua canción vudú y naturalmente, recibe su merecido en forma de maldición. Según Morell, el vudú tuvo una presencia en el cine británico puesto que:

"A causa de la Commonwealth, aquella sibilina manera de camuflar el anticuado colonialismo por un sistema de apariencia más moderna, muchos afrodescendientes continuaron perteneciendo a la corona e inspirando fantasías desde sus remotos y exóticos territorios de ultramar".

The House on Skull Mountain (1974)

El blaxploitation, que también cubre de forma extensa el libro 'Vudú', donde destacan 'La venganza de los zombis' (Sugar Hill, 1974) o la estupenda 'Tales from the Hood' (1995), tuvo una respuesta a las adaptaciones de 'La maldición de Hill House' y películas de casas encantadas encima de montañas, con lo que esta casa de la montaña calavera incluía el vudú como origen del poder sobrenatural, incluyendo algunas secuencias de rituales muy destacables a pesar de su escaso presupuesto. Sus pequeñas torpezas no minan su interés como insólita muestra atmosférica y temprana de horror noire sobrenatural.

La serpiente y el arco iris (The Serpent and the Rainbow, 1988)

Wes Craven hizo un amago de ponerse serio adaptando el best-seller de Wade Davis sobre la investigación de Dennis Alan (Bill Pullman) para descubrir el famoso polvo secreto de Haití que supuestamente convierte a la gente en zombie. Como cuenta Morell "A Craven se le ocurrió rodar la película íntegramente en los escenarios naturales de Haití, pero fueron tantas y tan graves las peripecias que tuvieron que huir de la isla a los 15 días de haber empezado el rodaje". lo bueno es que al haber sustancias alucinógenas de por medio, el creador de Freddy aprovechó para rodar estupendas secuencias de terror onírico.

El corazon del Ángel (Angel's Heart, 1987)

'El corazón del ángel' tiene un sustancioso apartado en el libro de Morell, en el que también se reseña la interesante novela en la que se basa el film de Alan Parker. La presencia del Vudú tiene cabida en su matriz hard boiled de noir satánico a través del dibujo de una ciudad de Nueva Orleans segregada y ofrece unos cuantos rituales con pollos muertos y bailes que perturban más que las raíces religiosas cristianas que tiene su historia de pacto faustiano.

Eve's Bayou (1997)

Un gótico sureño con raíces en el realismo mágico, es una de esas muestras de horror noire moderno que no han conseguido traspasar fronteras y dejar huella en la cultura pese a sus indudables valores cinematográficos.Un coming of age de recuerdos coloreados con visiones, espiritualidad y vudú jugando un papel importante en la nostalgia de la retrospección culminando en una inevitable tragedia. Estado de ensoñación y la atmósfera de Lousiana la convierten en una rareza a reivindicar.

Perdita durango (1997)

La presencia española en el cine de tradición vudú no está representado por grandes películas, aunque según Morell: "su presencia se sigue en filme como 'Macumba sexual', 'La rebelion de las muertas', 'La noche de los brujos' o 'Vudú sangriento'", pero aunque no sea una parte esencial de la trama 'Perdita Durango' (1997) se apoya en los ritos de santería caribeños para añadi una textura salvaje y ocultista a su estructura road movie crimminal, dando lugar a un imposible 'Asesinos Natos' (Natural Born Killers, 1994) satánico que contaba nada menos que con Screamin' Jay Hawkins como sacerdote supremo. Una locura con la que Álex de la Iglesia rompía todas las correcciones posibles, literalmente imposible de estrenarse hoy.

La llave del mal (The Skeleton Key, 2005)

Una aproximación moderna al lado más sobrenatural, y por ende, menos coyuntural de la cultura haitiana, llevada de nuevo al terreno del gótico sureño y pantanoso, esta vez como precedente oculto de las tramas de películas de terror actuales más conocidas como 'Déjame Salir' (Get Out, 2017) o 'Hereditary' (2018), a estas alturas, la raíz cultural muy disipada, como destaca Morell:

"Nos queda la construcción estética, pavorosa e insólita que ha creado el cine y la ficción con ese imaginario tan exuberante; porque el vudú en la ficción no deja de ser eso: una construcción hecha a medida por los primeros escritores sensacionalistas y el primer Hollywood ávido de emociones fuertes".

Zombi Child (2019)

Bertrand Bonello ofrece su particular visión del zombi haitiano, regresando a las raíces del género con un drama que alterna entre la didáctica antropológica de cómo se resucitaba a los muertos para utilizarlos en plantaciones de caña de azúcar de Haití para acabar relacionándolo con la esclavitud que forma parte de su esencia inicial. Una visión más fría que conecta con el estado del vudú como elemento de terror que describe Morell: