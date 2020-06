'Madre Oscura (The Wretched)': una pequeña joya de terror que ha igualado récords de 'Avatar' en la taquilla durante la pandemia

Es raro no tener resultados actualizados cada fin de semana de los datos de taquilla. Entre las muchas cosas que se han parado en este extraño período histórico son las salas de cine y su recaudación, sin embargo hay una pequeña película de terror llamada ‘Madre Oscura (The Wretched)’ que se ha convertido en la única fuente de noticias por ser prácticamente de las pocas que se ha quedado en pantalla, teniendo en cuenta que muchos autocines han quedado abiertos.

Esto, a priori no es funcional para grandes películas de estudio, pero la pequeña productora de terror IFC midnight vio que había una opción de negocio estrenando en medio del caos, teniendo en cuenta que aún quedaban salas de cine habilitadas para cuarentena en todo el país. Así, poco a poco la única película de terror de la primavera-verano ha recaudado un millón de dólares hasta el momento, convirtiéndose en un pequeño fenómeno que ha hecho, por ejemplo, que Selectavisión se haya atrevido a planear el estreno del film en España este verano.

Sí, un millón es un número que resulta ridículo comparado con los grandes estrenos de Marvel o Star Wars, pero, sin embargo, ahora mismo tiene un récord que no tienen ambas franquicias bajo Disney. Se puede mirar por números o relevancia, pero la realidad es que ‘The Wretched’ es ahora mismo una de las tres películas que ha llegado a las seis semanas consecutivas en el puesto número 1 en la taquilla USA junto a ‘Titanic’ (1997) y ‘Avatar’ (2009), llegando a igualar a la segunda y puede que, si el próximo fin de semana repite, llegue a superarla.

A un paso de superar a ‘Avatar’

Si bien los gigantes de Cameron hicieron números de vértigo, prosperaron cuando había un circuito y la competencia funcionaba, también tenían un buen aparato publicitario de muchos millones detrás. Ahora, esta pequeña película de terror ha triunfado cuando las probabilidades estaban en contra de toda la industria cinematográfica y esto hace fuerte la estrategia de IFC, que ha tenido la audacia de lanzar una película de terror para autocines durante una pandemia mundial.

Si bien este movimiento no les va a proporcionar mucho dinero, ha conseguido toda la atención durante más de dos meses, y esto es algo que no solo quedará en datos históricos sino que seguramente ayude al film a venderse en plataformas más adelante y que la coloque en primera línea en la apertura mundial de los cines bajo cubierta de todo el mundo, como es el caso del estreno en España, que difícilmente se habría atrevido con un film de este empaque.

Este éxito viene asociado al resurgimiento de los autocines durante el brote de coronavirus, debido a sus condiciones de seguridad, pero no deja de tener cierto lirismo nostálgico que sea un film de terror el que reine en el drive-in, ya que era el género predilecto en los 50, cuando la actividad era de uso común. Lo que llama la atención es que sea un film de tan escaso presupuesto, que otras circunstancias habría caído a los abismos de los estrenos semanales de VOD. Ni siquiera fue seleccionada el año pasado en Sitges. ¿Es casualidad que haya triunfado así?

El retorno de las brujas

Dirigida por los hermanos Brett Pierce y Drew T. Pierce por muy muy poco dinero, ‘The Wretched’ parece abrazar el espíritu independiente con el que su padre Bart Pierce, logró abrirse paso en la industria, haciendo los efectos especiales del clásico de culto ‘Posesión Infernal’ (The Evil Dead, 1981), hace casi cuarenta años. Sin embargo, pese a las comparaciones, este film tiene más en común con el cine de terror adolescente de Wes Craven hecho en los 80 y 90.

Juega con mucha variedad de conceptos de terror diferentes, pero familiares, para desarrollar uno nuevo, con el espíritu de crear un icono de terror juvenil con un material sacado de los cuentos de hadas. En realidad, sería una visualización del mito de la bruja al que se le han añadido reglas estrictas de película de terror de franquicia. Sus raíces están en la hechicería con raíces en el bosque y la tierra, creando una mujer que busca alimentarse de niños bastante aterradora.

Sin embargo, su desarrollo se diferencia al de películas recientes de terror sobrenatural tipo ‘Expediente Warren’ (The Conjuring, 2013), su universo, o toda la variación de hombres del saco que se han ido generando a partir del estreno de ‘Babadook’ (2014). No es una película especialmente centrada en los sustos de volumen, sino que podría verse como una versión adolescente de la película ‘La tutora’ (The Guardian, 1990) de la que toma no pocas pistas visuales y argumentales.

Una pequeña joya de evasión

Lo que hace que ‘Madre Oscura’ tenga más entidad que la media de estrenos de VOD es cómo utiliza recursos de películas clásicas como ‘Noche de miedo’ (Fright Night, 1985), ‘La invasión de los ladrones de cuerpos’ (Invasion of the Body Snatchers, 1978) o incluso algunos momentos de body horror propios de ‘La Cosa’ (The Thing, 1982) y los mezcla con la fábula y las leyendas, como Hansel y Gretel, o la leyenda del demonio de Jersey, inventando su propia mitología a la que se ciñe con mucha fidelidad.

De hecho, el planteamiento de sus propias reglas exige estar atento a los detalles puesto que el guion aprovecha bastante su tiempo y en los pequeños momentos hay información con la que juega más adelante, hasta tal punto de plantear un giro bastante brutal que integra lo que ha ido cultivando de una forma que creará polémica, pero tiene plena coherencia con lo que planteó desde el primer momento y que seguramente no veríamos en una película de gran presupuesto por su opción arriesgada.

Y es que la limitación de medios juega bastante a favor, pese a que en algún instante se note que han querido dar una presentación de film de estudio que no acaba de encajar del todo en el espíritu de film de serie B que abraza en la mayor parte de metraje. En ocasiones funciona como un film de amores veraniegos de adolescentes —bastante creíbles gracias sus actores y a una no idealización positiva—, lo cual puede chocar con algunos de sus efectos gore y transgresivos, la mayoría con FX prácticos alucinantes, como la presencia de niños devorados de forma gráfica.

Una vuelta a los 80 más honesta que los revival artificiales

Y es que si hay algo que hay que agradecerle a ‘Madre Oscura’ es que, pese a su tono de cine de terror más ligero, recupera a las brujas que dan miedo, o más bien que aterran, sin ningún elemento redentor final, intenciones de disculpa por el tratamiento de la historia, o planteamientos de luchas internas entre facciones ideológicas que al final acaban con aburridos cismas entre señoras hechiceras.

Entre los momentos más interesantes son las apariciones en las que se ve a la bruja como una sombra con los ojos brillantes, con un efecto mínimo del CGI y un uso del viento y del plano holandés que enrarecen sus apariciones lo suficiente para crear incomodidad. Pero sin duda, la aparición en la puerta de la casa debe de encontrarse entre las mejores escenas de miedo del año, jugando tan solo con la voz de la mujer llamando a un niño en medio de la noche. También hay que reconocer que aunque esté hecha con muy poco, tiene una más que digna fotografía y puesta en escena.

Incluso luce mejor que algunos estrenos de género que se han visto en el cine como 'Noche de bodas' (Ready or Not, 2019) y aunque sea una propuesta derivativa e imitación de otras, tiene todo lo que los productos Blumhouse o Warner han dejado de atreverse a hacer. ‘Madre Oscura’ no trata de cambiar el mundo y está hecha con amor en cada plano, resultado mucho más afín al espíritu del cine de los ochenta sin necesidad de ambientarse en la década, usar neones, sintetizadores o escenas de chavalada en bicicleta.