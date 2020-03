'Vivarium': 11 claves, influencias e interpretaciones de una pesadilla suburbana muy actual

El festival de Sitges 2019 presentó la segunda película de Lorcan Finnegan, un director irlandés, autor de la interesante 'Without Name' (2016), una mezcla entre los mitos folk horror y 'El resplandor' (The Shining, 1980) a recuperar. En 'Vivarium' (2019), estrenada en España de forma online, explora temas diferentes y ofrece un acabado muy pulido en lo que es, en realidad, casi un film de arte y ensayo.

'Vivarium' trata de una pareja, Gemma (Imogen Poots) y Tom (Jesse Eisenberg), que acaban en Yonder, un nuevo complejo residencial suburbano del que no pueden escapar, están literalmente atrapados en un espacio infinito de casas idénticas vacías. Al final, deben rendirse al estilo de vida después de recibir una caja con un bebé dentro y la nota "criar al niño y seréis liberados". Una visión de un mundo único y extraño, con una fuerte metáfora sobre el ciclo social que desgranamos en 11 claves.

EL TEXTO QUE SIGUE TIENE SPOILERS IMPORTANTES DE LA PELÍCULA

1- El corto 'Foxes' (2011) es un ensayo en toda regla

Finnegan hizo un cortometraje de terror sobrenatural titulado 'Foxes', con Garret Shanley, el mismo guionista de 'Vivarium'.En él exploraban el fenómeno de las casas abandonadas en Irlanda con un argumento ligeramente similar y algunos apuntes visuales (especialmente en el paisaje de construcciones interminables) que se repetirán en la nueva. Según él mismo:

"Mientras trabajábamos en este corto, desbloqueamos ciertos temas que queríamos investigar más a fondo; la atomización de la sociedad y la naturaleza aparentemente inevitable del contrato social, una reacción a lo que sucedía políticamente en Irlanda en ese momento. Todo tiene que ver con la economía, el gobierno estaba otorgando todas estas subvenciones de la UE y los bancos estaban otorgando hipotecas al 100% y el resultado fue un desarrollo sombrío donde la gente estaba construyendo estas urbanizaciones de viviendas masivas en el medio de la nada en Irlanda y cobrando un fortuna para ellos."

2- La idea surgió de un documental de David Attenborough

Otro impulso de la idea de 'Vivarium' fue un interesante documental sobre el ciclo de vida del cuco europeo, un pájaro que pone huevos en los nidos de otras aves, narrado por David Attenborough para la BBC, además de ser la base del concepto del film, da pie al uso de imágenes reales de ese ciclo de vida en los créditos. Según Finnegan:

"Los cucos son parásitos de cría: no crían a sus crías, encuentran padres sustitutos en otras aves. En el guión que habíamos escrito incluso en un borrador anterior, habíamos descrito una escena en la que esto ocurría en el árbol, pero terminamos cortándolo del guión para ahorrar en el presupuesto y el tiempo de grabación, no era algo que se sintiera completamente necesario".

3- Influencia de la pintura y Arte

Finnegan desarrolló un gusto especial por las artes visuales mientras estudiaba diseño, Fue un buen entrenamiento formal en composición, color y simetría, que puede seguirse en 'Vivarium', una película extremadamente visual, en la que el autor ha citado a artistas como Magritte, como el famoso 'El imperio de las luces' (también inspiró el famoso plano de 'El exorcista'), que estaba realmente en el guión, así que diseñaron el aspecto del barrio para que pareciera una pintura del surrealista, y se deja intuir mucho en uno de los pósters del film.

Otro de los artistas que dejan huella en el barrio de Yonder es la obra de arquitecturas imposibles de M.C. Escher, que se puede rastrear en especial en la caótica distribución de las casas, cuando Emma entra bajo la acera y se puede discernir en la repetición de estructuras, también con un póster muy influenciado por el 'papel pintado' del autor.

Citado por Finnegan, también está instalación de 'The Weather Project' de Olafur Eliasson, el artista de la luz, un proyecto meteorológico en el Tate con un sol gigante sol falso, que le inspiró cuando vivió en Londres.

La fotografía de Andreas Gursky con sus patrones de repetición también son citadas.

Y por último, pero no menos importante, también la fotografías de Gregory Crewdson, inspirador del estilo del nuevo terror independiente urbano de películas como 'It Follows' (2014) o 'Hereditary' (2014).

GREGORY CREWDSON, Untitled (2003-2007) Digital pigment print, image size: 57 x 88 in. ©️Gregory Crewdson pic.twitter.com/W7BnDFteUk — Gregory Crewdson (@crewdsonstudio) March 30, 2020

4- 'Juego de niños' (1984) de la Hammer. El rastro de 'The Twilight Zone' y otras antologías de terror

Muchos han querido ver en lo nuevo de Lorcan Finnegan un episodio de 'Black Mirror' largo, pese a que el autor prefiere acercar su obra a la cultura del siglo XX:

"Mi película es retorcida, extraña, surrealista y oscura. Su tono es cercano al de 'The Twilight Zone' y las películas de ciencia ficción de los 70".

Mientras, seguramente que haya capítulos de 'La dimensión desconocida' que tengan un espíritu similar, ay que rescatar el mítico episodio 'Juego de niños' (1984) de la serie 'Hammer's House of Mystery and Suspense', en la que una familia iba dándose cuenta progresivamente de que no tenía recuerdos mientras su casa se iba calentando y no podían salir, para descubrir que son los juguetes de una casa de muñecas de una niña extraterrestre, un episodio progresivamente decadente y con un punto existencialista que parece calcado en 'Vivarium'.

5- La obra de Kafka

A veces es difícil definir lo que es Kafkiano y lo que no lo es por el uso y sobreuso del adjetivo, pero en este caso hay un ejemplo claro de lo que debe ser una obra kafkiana. La repetición y la espiral hacia ninguna parte de un mundo grisáceo, aquí azulado y con verdes de Hospital, y el ingrediente de la trampa de la burocracia y las obligaciones que aquí se traduce en un acceso a una vivienda cada vez más difícil de conseguir.

6- 'La mujer de la arena' (Suna no onna 1964)

La película de Hiroshi Teshigahara trata sobre un entomólogo en un desierto de arena que se ve atrapado conviviendo con una mujer que vive sola en una vieja casa, y con la que establece una extraña relación. Para Finnegan "no una influencia estética, es más una influencia esquemática". El tono desesperanzador, el estilo sobrio y la presencia de agujeros en ambos filmes también marcan la relación entre ambos.

7- El cine de Roy Andersson

El director sueco, conocido por sus sátiras sobre la condición humana, practica una tragicomedia surrealista que se acerca al esperpento y no solo influye en su tono, sino en su estilo, porque construye sets y exteriores dentro de un almacén. Su 'Canciones del segundo piso' (Sånger från andra våningen, 2000) es un resumen perfecto del desencanto que transmite su cine acentuado por un uso de la luz apagado y crudo que se relaciona con el de 'Vivarium'.

8- 'El pueblo de los malditos' y otros "cucos" extraterrestres

Quizá la pieza de ciencia ficción más obvia para citar es 'El pueblo de los malditos' (Village of the Dammed, 1960), que se basa en la novela 'The Midwich Cuckoos' (1957), cuyo título lo dice todo. Una raza alienígena que deja embarazadas a todas las mujeres de un pueblo para que les críen a sus niños de ojos luminosos. Algo similar a lo que hace 'El Hijo' (Brightburn, 2019), ese Superman malvado que imita, esta vez, comparándolo con las avispas y cómo se infiltran en los nidos de las abejas y toman lo que es suyo, haciendo un paralelismo a lo que hace el chico con su familia, otro cuco aún más mortífero.

9 - ¿Qué significa el final de 'Vivarium'?

En los momentos finales de la película, Tom muere y Gemma intenta matar al niño ya crecido, pero se convierte en alienígena, levanta la acera y desaparece debajo de ella. Gemma lo sigue y se encuentra en una red tríptica donde otros niños similares parecen estar secuestrando y torturando a otras parejas humanas, lo que sugiere que Yonder Development es toda una red de hogares donde muchos humanos se mantienen en el vivero, obligados a criar niños extraterrestres mutantes. Gemma también muere y son enterrados en el agujero que Tom había excavado.

El niño criado por Gemma y Tom llega a la misma oficina de Yonder donde empieza la película y sustituye al agente inmobiliario envejecido y lo mete en una bolsa para cadáveres y atraer a otra pareja a su red, con lo que sugiere que la vida útil de estos aliens es muy corta. Básicamente son parásitos que usan a los humanos como anfitriones y luego los matan, lo que explica por qué el niño le dice a Gemma que el trabajo de una madre es solo preparar a su hijo para el mundo mientras él la mete en una bolsa para cadáveres. la Casa número 9 probablemente representa 9 meses de maternidad, hasta que el niño puede salir al mundo real.

9- Metáfora del miedo a la suburbia

Los suburbios de Irlanda a los que se refiere Finnegan en el apartado de 'Foxes' para él:

"Son manifestaciones de avaricia capitalista. Para esta película, nos sentimos particularmente inspirados por lo que estaba sucediendo en Irlanda con las propiedades fantasmas, pero también en todo el mundo: España tiene el mismo problema, al igual que Grecia, que los Estados Unidos, cuando se produjo el colapso económico en 2008. Cuando era adolescente, Garret tuvo una experiencia tratando de encontrar la manera de salir de un complejo de viviendas donde todas las casas parecían iguales, y eso lo asustó. Así que probablemente ese miedo residual allí que influyó en nuestro miedo a conformarse, a subir a la escalera de la propiedad, obtener una hipoteca, comprar un siti demasiado caro, y dar un paso predeterminado para tí, lo cual es muy extraño. Estos pasos son en realidad cosas hacia las cuales las personas prosperan, son metas reales en la vida. A veces pueden terminar atrapándolos en una vida en la que realmente no pensaron completamente. Pero la niña al comienzo de la película dice: 'No me gusta cómo son las cosas, es horrible'. ella es la única que representa la posibilidad para una alternativa".

10- La música de The Specials

La banda sonora de 'Vivarium' tiene himnos de la banda de ska The Specials que representa el único atisbo de vida para una pareja diferente, dos chicos especiales abocados a la monotonía que se aferran a 'Message To You Rudy', canción repitida más tarde por un baile bajo los faros que proporciona un raro momento de caos humano dentro de la perfección forzada de su nueva casa y dando un nuevo significado al 'You better think on your future' de la letra. La presencia del ska redondea la mezcla de influencias y significa el único momento de esperanza para un film verdaderamente negro.

11- La trampa de la familia nuclear

Además del comentario sobre el modo de vida se la sociedad capitalista, (irse a vivir donde uno no quiere por imperativo social) 'Vivarium' funciona como alegoría de la paternidad, la monotonía y las dificultades de la vida cotidiana. Asistimos a cómo la relación de la pareja se enfría, nace la ira y, gradualmente, se crea distancia entre ellos. Todo funciona como una parodia de los roles de familia. Gemma abraza la maternidad y Tom se obsesiona con cavar en el jardín con la esperanza de encontrar una salida del infierno interminable de esa vida.

Tom y Gemma quedan atrapados en roles para los que no habían firmado. Cuando el niño grita cuando quiere ser alimentado, no es muy diferente a un bebé real. Si tuvieran vecinos, no hablarían entre ellos, como en los barrios residenciales que carecen de comunidades. Realmente no están solos, hay otras casas están ocupadas por personas que también están atrapadas. Si eliminamos el elemento fantástico, no hay mucha diferencia con la vida de cualquier persona de clase media occidental. Para Finnegan, esto responde a un terror más relacionado con el mundo real: