Dentro de ‘La maldición de Bly Manor’: referencias, curiosidades y final explicado de la serie de terror de Netflix

‘La maldición de Bly Manor’ (The Haunting of Bly Manor, 2020) sigue sorprendiendo en Netflix con una temporada sólida y exitosa, que, pese a no tener el mismo acabado formal de puro cine de ‘La maldición de Hill House’ (The Haunting of Hill House, 2018) está convenciendo y seduciendo a sus fans, incluso gustando más que la anterior a otros.

Ahora que ya ha reposado un poco, y que las primeras impresiones van tomando forma en redes y en los hogares, podemos diseccionar con más detenimiento todos los detalles que hacen que ‘Bly Manor’ sea, de nuevo, todo un universo de referentes, influencias y detalles a los que hay que prestarle atención y revisitar por segunda vez para sacarle todo su jugo. Entremos dentro de los secretos de la mansión Bly.

SPOILERS de toda la temporada

Otra vuelta de tuerca a ¡Suspense!

La historia principal de ‘La maldición de Bly Manor’ se centra en una de las grandes historias de fantasmas gótica de todos los tiempos. ‘Otra vuelta de Tuerca’ sigue a una institutriz sin nombre hasta la remota mansión rural inglesa de Bly para cuidar de dos niños recientemente huérfanos llamados Miles y Flora. Poco después de su llegada, la institutriz ve las apariciones fantasmales de un hombre y una mujer. Y hasta aquí, todo correcto, Mike Flanagan hace algunos homenajes visuales claros a ‘¡Suspense!’(The Innocents, 1961), la mejor adaptación hasta el momento de la novela.

No por casualidad nombra a la niñera como Dani Clayton, en referencia al director Jack Clayton, pero además configura algunas apariciones —como la de Miss Jessel en el lago o Quint en la ventana— a modo de homenaje, además de usar la siniestra y melancólica nana ‘O Willow Waly’ como leit motiv de la banda sonora, incluso inspirando todo el artesonado temático de la serie prácticamente más en la letra de canción que en la propias ideas de represión y perversidad de la novela.

Los relatos de Henry James I

Aunque la trama principal comienza y se desarrolla a partir de ‘Otra vuelta de tuerca’, la gran pirueta de esta serie es explorar y dar contexto a muchos enigmas del libro de James a partir del resto de sus otras historias de terror. Así, por ejemplo, entendemos cómo llega a convertirse en alguien tan esquivo y huraño Henry Wingrave a partir del cuento ‘La esquina alegre’ (The Jolly Corner), de donde sale el terror del doppelgänger, como representación de la culpa, la vergüenza y el poder de elegir. O todo el trasfondo de la mansión Bly y todo su embrujo a partir de ‘Romance de la ropa antigua’ (The Romance of Certain Old Clothes).

En el comentado episodio 8 se acomete la adaptación más fiel de los relatos, en un flashback casi independiente, con el tono de los grandes filmes de terror góticos de los 60, pero el relato se expande para unir con el embrujo de toda la mansión utilizando la base de ‘Owen Wingrave’—que también tiene relación con el personaje de Owen—, lo que explicaría la fuerte evocación a ‘La caída de la casa Usher’ de Poe, y la presencia de fantasmas soldado e incluso justifica más el romance homoerótico entre las dos mujeres protagonistas, un tema muy presente, de hecho, en toda la literatura de James.

‘La Bestia en la Selva’ inspira el trágico final de Dani al final de ‘Bly Manor’, que toma de la novela la idea de la obsesión con un destino catastrófico que le impide disfrutar la vida y no permitirse nunca amar a compañera, May, pues no quiere someterla a su inminente perdición. Flanagan toma estas mismas ideas pero les da un giro más agridulce, mostrando que Dani sigue encontrando el amor y la felicidad con Jamie durante años, a pesar de saber que su bestia acecha, hasta que un día Viola regresa y Dani sucumbe a su destino para convertirse en la Dama del Lago.

La señora Grose, de ‘The Haunting of Bly Manor’ tiene más en común con el protagonista de ‘El Altar de los Muertos’ de 1899, un hombre que se dedica fielmente a su templete con valas, como una forma de honrar a su difunta prometida, hasta que el altar se vuelve más importante para él que vivir la vida, otro poso temático similar al de ‘La bestia en la jungla’ que se acaba convirtiendo en la energía de la serie. En su altar, enciende una última vela para sí mismo y muere. Es fácil ver sombras de Hannah, así como de su relación con Owen (Rahul Kohli).

Los relatos de Henry James II

Otros episodios que cuentan recovecos nunca explicados en la novela llevan títulos de relatos de James, aunque no todos se basan en el texto que les da nombre. ‘El alumno’ cuenta la historia por la que expulsaron a Miles, cuyas interpretaciones siempre han sido un misterio que muchas adaptaciones solían interpretar como una conducta sexual impropia. En el episodio 2 de ‘La maldición de Bly Manor’ se juega con el trauma por la muerte y se dan detalles que indican y llevan a la posesión de Miles, como la lectura del pasaje del exorcismo de los demonios por Jesús. La muerte del pichón es otra referencia a ‘¡Suspense!’.

‘El gran lugar agradable’ da título al primer episodio de la serie, pero en realidad el relato incluye idas y venidas al mundo de los sueños que pueden encontrarse en varios de los fantasmas y poseídos de Bly Manor, en especial Hanna Grose y la base de su episodio. Dani está obsesionada por el fantasma de su ex prometido, Edmund (Roby Attal), cuando llega a Bly, una maldición inspirada en la historia ‘Sir Edmund Orme’ centrada en un narrador masculino que se enamora de Charlotte Marden solo para comenzar a ver al fantasma que durante mucho tiempo ha perseguido a la madre de Charlotte, que pertenece al antiguo prometido, a quien la viuda había dejado plantada justo antes de casarse.

El episodio de Dani, ‘The Way Tt Came’, también tiene detalles del cuento que lo inspira ‘Los amigos de los amigos’, la amistad de varios años que sucede entre la narradora y su amigo. Finalmente, ‘Retrato de una dama’, además de inspirar el nombre de la hija de Viola del episodio 8, Isabel Archer, quien arroja conexiones con Rebecca Jessel, ya que ambas son dos mujeres jóvenes, ambiciosas e inteligentes, cuyo brillante futuro se descarrila al enamorarse de hombres siniestros que las ven como objetos de posesión. Su relación con Quint, tiene menos que ver con el título del relato que bautiza a su doble episodio, ‘Las dos caras’.

El final, explicado

La historia bíblica que le contó su maestro en el internado, sobre el endemoniado, cuenta cómo Jesús exorcizó a los demonios conocidos como Legión de un hombre (o dos hombres, según el evangelio) al invitar a los demonios a entrar en una piara de cerdos, que luego mueren en un lago. Miles elige el detalle más importante de la historia: que los demonios tenían que ser invitados a entrar y que, por tanto, el poseso debió haberles ofrecido una invitación. El padre Stack confirma esto, diciendo: "El mal existe y somos tentados. Pero no estamos obligados".

Peter Quint y Rebecca Jessel planean la posesión de Miles y Flora tomando un control parcial y temporal de sus cuerpos, pero no pueden tomar posesión completa hasta no ser invitados con el "Eres tú, soy yo, somos nosotros" y se representa por la heterocromía de los ojos. Cuando a Viola se le ofrece la posesión del cuerpo de Dani, esta mantiene el control a pesar de que uno de sus ojos cambia de color como señal de la presencia de Viola. No se explica explícitamente por qué Dani puede permanecer dominante durante diez años después de haber sido poseída originalmente, pero puede deberse a que Peter estaba recién muerto y aún tenía todos sus recuerdos, mientras que Viola era simplemente una sombra sin rostro de su antiguo yo.

En el episodio 8, 'El romance la ropa antigua' vemos las repetidas negativas de Viola a aceptar la muerte hicieron que el segador dejara de llegar a Bly Manor. Su terquedad atrapó a Viola en Bly cuando finalmente murió, y creó un pozo de gravedad que causó que todos los demás que morían en la propiedad quedaran atrapados allí también, por eso, cuando Viola es invitada al cuerpo de Dani, su control sobre Bly Manor deja de tener fuerza y todos los demás fantasmas, incluidos Rebecca, Peter y Hannah, finalmente pueden seguir adelante.

Esto hace que Viola quede dentro de Dani, quien, después de ver el rostro de Viola reflejado, toma la decisión de regresar a Bly Manor y ahogarse, antes de que se apoderase de su cuerpo con resultados letales para Jamie, al fin y al cabo vimos que es lo único que hacía ya ese fantasma. Dani se asegura que Viola vuelva a quedar atrapada en la propiedad como Jesús ahoga a los cerdos poseídos por demonios. Pero, al fusionar sus dos espíritus, puede caminar por Bly sin causar daño. Un acto final de Dani de amor por Jamie.

Reinterpretando ‘Bly Manor’

Si ‘La maldición de Hill House’ cobraba un nuevo sentido tras conocer sus giros y revelaciones, ‘La maldición de Bly Manor’ tiene incluso más detalles escondidos. La grieta que va viendo Hanna Groose durante los primeros episodios, que luego sabemos que es del pozo donde yace, el sueño de Miles “haciendo daño” a Hanna, la tumba de Viola en la iglesia y sus huellas en la casa, que explican también por qué los niños encierran a Dani y tratan de avisarla cuando se dan cuenta que la muñeca sin cara está al acecho.

No están haciéndoselo pasar mal, sino protegiéndola de un destino del que al final no se podrá librar. Por otra parte, de neuvo, volver a ver la serie ofrece una dimensión más potente a muchos de los diálogos. Ninguna frase o momento está clocada al azar, y el final revela un trasfondo muy potente a la conversación entre Jamie y Dani frente a las flores de luna. La idea de disfrutar el momento, llevada a la jardinería, un trabajo para pocas horas de brillo, dice mucho del camino que les queda por delante a la pareja y cómo Dani no es capaz de disfrutar por su bestia en la jungla.

Los saltos de sueño. Todo es confeti.

Tal y como explicaba Nell al final de ‘La maldición de Hill House’, la muerte no es el final. Ni el principio de nada. La existencia no sigue las reglas de las fichas de dominó cayendo, sino las de la lluvia o el confeti. Es decir, ser un fantasma con la capacidad de estar en todas partes, en todas las vivencias del pasado, por eso es capaz de verse muerta, desde que es una niña. Algo similar podemos ver en el episodio 5 con las idas y venidas de Hanna Grose por recuerdos suyos e incluso no suyos. Es cuando se da cuenta que está muerta que nos percatamos, junto a ella de que es un fantasma.

Esto añade otro detalle a la mitología fantasmal de la serie. El fantasma puede aparecerse y coger cosas siempre y cuando esté muy apegado a la idea de la vida. Cuando se da cuenta que ha muerto empieza a tener saltos y fallos en su realidad, coincidiendo con la imagen de la raja de la piedra en el pozo, que solo ella podía ver en capítulos anteriores. Luke sí sabe que está muerto, por lo que no puede materializarse tanto como ella, salvo cuando estaba confuso, aún recién fallecido a manos de la mujer del lago.

Estos saltos son diferentes a los que tienen los niños, ya que lo que vemos en su caso son los momentos en los que pierden la conciencia y son llevados a otro lugar y momento. Como explica el creador de la temporada:

“Los niños se pierden en sus propias imaginaciones, como soñar, de esa manera, cederán el control sobre su mente consciente el tiempo suficiente para que Peter tome el volante. Les desplazan a un lugar que los mantiene dóciles. Les impide expulsar a estos espíritus interferentes fuera de sus cuerpos. Cada vez con más frecuencia, a medida que mejoran haciéndoselo a los niños, estos pierden control. Son empujados hacia algún recuerdo agradable, ninguno de los cuales es real, para mantenerlos callados hasta hacerse tan pequeños como para tomar el control.”

La referencia a 'IT' de Stephen King

El epílogo de Bly Manor confirma que la narradora es Jamie y la novia es Flora. Cuando Jamie y Dani van a cenar al restaurante de Owen, él les dice que Flora y Miles ya no recuerdan nada de lo que les pasó en Bly Manor, más o menos lo que les acaba pasando a los chavales de las películas de ‘It’ cuando crecen, teniendo en cuenta que Stephen King es el autor fetiche de Flanagan, no sorprende en absoluto. La Flora adulta no recuerda nada de lo que dice la historia porque Jamie cambia nombres y lugares. Otro detalle de King es la relación de las hermanas en el episodio 8, que recuerda a la historia de Zelda en ‘Cementerio de animales’.

También hay fantasmas escondidos

Hay más de 40 fantasmas ocultos en ‘La maldición de Bly Manor’, un pasatiempo que la anterior temporada desarrolló de forma brillante y aquí está en un segundo plano. Los más sencillos de localizar es el doctor de la peste, con sombrero y ese pico de cuervo, que hace muchas apariciones en el primer episodio. El soldado, curas sin cara y la niña. Pronto haremos un repaso de todos los que puedes ver en Espinof.

La herencia del terror y romance gótico en el cine y la literatura.

Parte de la influencia de James en toda la serie es el uso del amor como centro temático, pero, además el romance gótico que despliega ‘La maldición de Bly Manor’ tiene influencias literarias y cinematográfica, desde la obra de las Hermanas Brontë a Daphne du Maurier y sus adaptaciones, con especial atención a las atmósferas de los films de los 40, como la encantadora ‘Los intrusos’ (The Uninvited, 1944), ‘Jennie’ (Portrait of Jennie, 1948) o ‘El fantasma y la señora Muir’ (The Ghost and Mrs. Muir, 1947) en sus momentos más amables.

La serie también comparte el ánimo denso y pesadumbroso de las novelas románticas góticas de bolsilibro, compartiendo el poso trágico de los espectros y su embrujo sobre sus hogares malditos y suntuosos de films afines a ese revival, como ‘La cumbre escarlata’ (Crimson Peak, 2015) de Guillermo del Toro. El influjo del amor y los fantasmas, las relaciones condenadas y romances de ultratumba también de películas del folklore japonés como ‘Cuentos de la luna pálida’ (Ugetsu Monogatari, 1958).

Finalmente, el episodio 8, la adaptación de ‘Romance de la ropa antigua’, además de referencias visuales directas a 'The Haunting' (1963), como cierto plano con un espejo, se empapa de los fantasmas trágicamente enamorados, malditos y condenados a repetir su misma rutina centenaria de ‘Danza macabra’ (1964), además de reflejar su blanco y negro tenebroso. Todo ello con el gusto clásico del terror gótico de las adaptaciones de Poe de Roger Corman como ‘La caída de la casa Usher’ (Fall of House of Usher, 1960) o ‘La tumba de Ligeia’ (Tomb of Ligeia, 1964) bajo el filtro moderno de fantasmas vengativos de pelo largo de influencia J-Horror, asociados al agua o a los pozos, como ‘The Ring’ (Ringu, 1998).

La casa de muñecas

‘La maldición de Bly Manor’ también es el acercamiento de Mike Flanagan al terror con casas de muñecas con lado inquietante, invocando episodios como 'The Geezenstacks' (1986) de ‘Historias del más allá’ (Tales from the Darkside) o el primero de la serie ‘Creepshow’ (2019-) siguiendo una tendencia más cercana al uso del film que resucitó su uso como ‘La maldición de Rookford’ (The Awakening, 2011) que la de ‘Hereditary’ (2018).

Sin embargo, como la serie ‘La casa de las miniaturas’ (The miniaturist, 2018) o ‘Heridas abiertas’ (Sharp Objects, 2018), la casa de muñecas de Flora está llena de pistas y secretos, y la historia que cuenta da pistas, por ejemplo, para cuando aparece la fantasma del lago, que se mueve desde debajo de la cómoda a la casita de muñecas, sirva de alarma para los niños, por lo que se enfadan si alguien lo mueve de su sitio. En otros pasajes podemos ver viñetas inquietantes y presagios de lo que vamos a ver más adelante.

Podemos ver al médico de la peste en los pasillos, mientras que Rebecca suele estar junto a la cama de Flora, aparentemente representada por una muñeca nueva con un vestido negro, como en el que murió. Mientras Peter está, obviamente, cerca de Miles. Dani ve a la niña fantasma jugando con la casa de muñecas y más tarde le vemos literalmente girando la muñeca Flora de lado justo cuando la verdadera niña gira en la cama, revelándose que es ella quien observa todo y va colocando las figuras.

Flanaganadas

El director Mike Flanagan es prolífico y ha tocado muchos palos dentro del cine de terror, por lo que no es difícil encontrar su sello en muchos detalles de ‘La maldición de Bly Manor’. Por ejemplo, tenemos niños malvados y poseídos como en ‘Ouija: el origen del mal’ (Ouija: Origin of Evil, 2016), pero además, su forma de presentar algunos fantasmas, con ojos brillantes, coincide en muchos filmes de su filmografía, que también usa los rostros sin rasgos, bocas u ojos desaparecidos, incluyendo los pósters de la reciente ‘Doctor Sueño’.

Hay muchos tipos de fantasmas

Uno de los detalles de ‘La maldición de Hill House’ respecto a la existencia de los fantasmas es que según Steve, hay varios tipos: recuerdos, traumas, anhelos… como justificación de que no existen. ‘La maldición de Bly Manor’ desarrolla más la mitología de los fantasmas aplicando esa máxima para establecer algunas reglas sobre por qué quedan atrapados en las casas, cómo pueden interactuar con el mundo físico y obligarse a ser vistos, y cómo pueden tomar posesión de las personas. Pero también crea una línea borrosa entre fantasmas como Viola, Peter y Rebecca, y manifestaciones como las visiones de Dani de Edmund en los espejos, o el espeluznante doppelgänger que atormenta a Henry en su oficina.

Esta distinción explicaría el plano final en la que se ve la mano de Dani descansando sobre el hombro de Jamie mientras duerme. Jamie explica que la versión de Dani que se convirtió en la dama del lago habrá olvidado quién es ella y su vida con Jamie. Sin embargo, la verdadera Dani vivirá a través de los recuerdos que Jamie tiene de ella, y es ese "fantasma" que se ve al final. También está la teoría de que, cuando Jamie gritó "tú, yo, nosotros" logró invitar a una pequeña parte de Dani a su interior, aunque queda en manos del espectador decidir cómo quieren interpretar esa última escena.

La maldición de Nell Crane

Pedretti, en el episodio 2 de ‘La maldición de Bly Manor’,le pide a Miles y Flora que le muestren que se han cepillado los dientes poniendo una cara grotesca, que recuerda mucho a la que la actriz hace en el primer episodio de ‘La maldición de Hill House’, que terminaba con un susto cuando el fantasma de Nell Crane, recién muerta después de ser engañada para ahorcarse en su antigua casa, se le aparece a su hermano mayor, Stephen, y le grita en la cara.

Oh, Hi Mark!

Otro guiño a Jack Clayton en ‘La maldición de Bly Manor’ es el nombre de pila del novio del prólogo y el epílogo, Jack, interpretado por Greg Sestero, el actor que hizo de Mark en la infame ‘The Room’ (2003) y que posteriormente escribió el libro ‘The Disaster Artist’, que dio lugar a la película de los hermanos Franco. Bien, resulta que Mike Flanagan es un fan absoluto del film y quiso hacerse con los derechos del libro, por lo que aprovechó al coincidir en una convención con Sestero, para ofrecerle un cameo en la serie que quizá le ayude en su carrera interpretativa más allá de su asociación con Tommy Wiseau. Por cierto en ‘The Room’ los smoking y las bodas tenían un papel importante.

El lugar oscuro de Matthew Holness

Dominic Wingrave está interpretado por Matthew Holness, actor británico conocido por crear la serie 'Garth Marenghi's Darkplace' (2004) en la que era un sosias parodia de Stephen King, un autor fetiche de Mike Flanagan, que se encamina ya a la tercera adaptación. También es escritor, experto en literatura de horror y un reciente director de género, en concreto de la impresionante y aterradora ‘Possum’ (2019), de la que Flanagan, por supuesto, es un gran fan, como se puede seguir en su cuenta de twitter.

I ordered the whole set. Gorgeous prints from @MrHolness genius film POSSUM https://t.co/jxXMdECVd1 — Mike Flanagan (@flanaganfilm) June 22, 2020

Vuelve a casa

Miles recibe en el internado una carta y un dibujo de Flora pidiéndole que vuelva a casa. Un mensaje parecido al conocido "Vuelve a casa, Nell" garabateado en las paredes de la mansión de ‘Hill House’, aunque cuando Nell regresaba a la casa como adulta, se revelaba que el mensaje completo era "Bienvenida a casa, Nell".

El fantasma de Elijah Wood

En el episodio dedicado a Dani, se nos narra la historia del fantasma de Edmund Orme, el prometido con gafas iluminadas. Es imposible no pensar en el personaje Kevin de ‘Sin City’ (2005), que fue interpretado por Elijah Wood. Puede que Mike Flanagan tuviera la idea del aspecto del fantasma gracias a ese look, puesto que él y Wood son grandes amigos.

La casa para siempre

Peter convence a Miles y Flora de invitarles a él y a Mrs Jessel a poseerles prometiéndoles que cuando estén "escondidos" podrán vivir en “forever house”, una versión de Bly Manor en donde sus padres todavía estarán con ellos. En ‘La Maldición de Hill House’, la "forever house" era una casa diseñada por Olivia Crain para su familia tras vender Hill House. Cuando quedaba embrujada por la casa, lo planos de Hill House tenían cientos de veces con el plano de la casa para siempre, indicando que Olivia ahora consideraba que Hill House era su casa para siempre.

Siempre he estado aquí

Cuando Nell desaparecía y la familia la busca en la casa, la encontraban diciendo: "Estaba aquí. Estaba aquí, estaba gritando y gritando y ninguno podía verme”, presagiando a la adulta Nell muriendo y atrapada en Hill House como un fantasma invisible. Cuando Peter Quint regresa en el episodio 7 de ‘Bly Manor’, ‘Las dos caras, parte dos’ resuena el eco de las palabras de Nell y le dice a Rebecca: "Nunca te dejé. Estuve aquí todo este tiempo, pero No podías verme, no de inmediato".

Te esperábamos

El “you’re expected” que sirvió de tagline para ‘La maldición de Hill House’ se repite aquí de nuevo cuando Dani llega y Flora se lo dice en primera instancia. Además, era lo que le decía Olivia a Nell por última vez en la anterior temporada, antes de engañarla para que se suicide en las escaleras. Esto hace que sospechemos que Flora está poseída por un fantasma.

La aldaba maldita

El ornamento para llamar de la puerta de la mansión de Bly tiene una forma familiar. La cara de león esculpida en metal es la misma que aparece en el pomo de todas las puertas de la casa de ‘Hill House’, incluida la famosa habitación roja.

Puedo arreglarlo

Cuando Charlotte Wingrave le dice a Henry que no pueden seguir juntos y quiere criar a su familia le dice “puedo arreglarlo”, el “i can fix it” que era la frase que Hugh, interpretado por Henry Thomas en la anterior temporada, decía una y otra vez, como forma de tratar de solucionar todo lo que pasaba en la casa, incluso la muerte de su mujer.

Espejismos de Hill House

Hay otras muchas frases y detalles que reflejan pequeños momentos de ‘La maldición de Hill House’ en ‘La maldición de Bly Manor’. La manipulación emocional de Peter Quint por su madre recuerda a la misma que sufrían los Crane por parte de Luke, el personaje de Oliver Jackson-Cohen en la anterior. Hanna está a punto de repetir “el resto es confeti” de Nell en el episodio 9 y en el mismo, Dani se despierta a punto de estrangular a Jamie, como Olivia a Hugh. Más sutil, la posición horizontal de la aparición del doble en el episodio 6 recuerda a la mujer del cuello torcido. La frase "he tenido el sueño más extraño", se repite de nuevo en ambas series.

Pequeños guiños cinéfilos

Sin llegar a ser un desparrame de nostalgia, Mike Flanagan también pone su granito de arena al homenaje de confort al cine de los ochenta y propone a un Miles con apetencias cinéfilas, que tiene pósters de ‘Una pandilla alucinante’ (The Monster Squad, 1987) y ‘Exploradores’ (Explorers, 1985) de Joe Dante, dos películas importantes en el desarrollo de la idea de niños contra monstruos de ‘Stranger Things’. Hay otras muchas películas referenciadas, como 'Star Trek'. Aunque parece que Bly nadie ve la tele.

El universo ‘Doctor Sueño’

Además de la mujer sin cara, que ya es marca del autor en varias películas, hay muchos detalles de los fantasmas de ‘Bly Manor’ que coinciden con el juego de viajes mentales, y fantasmales que proponía ‘Doctor Sueño’, que en su versión de tres horas podría perfectamente ser ‘The Haunting of the Overlook’, ya que está dividida en capítulos, incluso. Además del final, con Danny Torrance siendo un fantasma consciente, la idea de que en ‘El resplandor’ él mismo sea su amigo Tony, que le avisa de los peligros, tiene que ver con la misma idea del fantasma capaz de comunicarse a través del tiempo que proponen ambas series.

En ‘Hill House’ teníamos a Theo, cuyos poderes de médium eran poco menos que el resplandor que tienen los personajes de King, pero es que toda la temporada era un ensayo de los temas y estructura de la secuela de ‘El resplandor’, casi un pack de ambas películas. En ‘The Haunting of Bly Manor’ tenemos un momento que recuerda mucho al momento en el que Dan se encontraba con su padre en la barra del hotel, incitándole a beber. Parece que Henry Thomas tenía ensayado el momento, cuando replicó una conversación similar en el episodio 6, en el que interpreta también a un alcohólico, y a su yo diabólico. Ambas producciones se rodaron casi al mismo tiempo.