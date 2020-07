Conociendo a los humanos: 'Under the Skin' y otras 11 películas sobre alienígenas solitarios de visita en la Tierra

El estreno tardío de 'Under the Skin' (2013) en España ha reactivado el interés por el film de Jonathan Glazer, haciéndolo accesible por primera vez para miles de personas y recordándonos una buena tanda de películas sobre extraterrestres solitarios que, como la que interpreta Scarlett Johansson buscan, o bien saber más de los humanos, o bien alimentarse de ellos sin necesidad de desplegar un ejército de platillos volantes. Estos son algunos de los ejemplos de cine de turismo alien en nuestro planeta.

Ultimátum a la tierra (The Day the Earth Stood Still, 1951)

Una civilización alienígena pacífica llega a la Tierra ofreciendo revolucionar la tecnología de la humanidad, con un emisario humanoide llamado Klaatu, que ofrece salvar a la Tierra de una destrucción inevitable con la condición de cesar las guerras. Es uno de los primeros ejemplos de visita pacífica que, salvo por la presencia de su guardia amenazante Gort, transcurre como un tranquilo intercambio cultural en donde reina la conversación. Clave en los temas de peligro nuclear de la guerra Fría que en el remake de 2008 con Keanu Reeves fue el cambio climático.

El hombre que cayó a la Tierra (The Man Who Fell to Earth, 1976)

No es de extrañar que 'Under the Skin' tome varias claves visuales, de tono y de puesta en escena de esta favorita de culto de Nicolas Roeg,que no solo comparte el tema sino su cualidad hipnótica artie. Con un David Bowie demacrado y pálido como el alienígena estancado en los Estados Unidos de los 70 el film es una exploración del país que, como Glazer, explora temas humanos, menos relativos al apareamiento y la condición humana, pero si centrado en temas como inmigración, corrupción y el poder de los medios.

Superman (1978)

Superman es una de las grandes películas de superhéroes, pero a menudo se ignora su perspectiva de ciencia ficción tradicional, en la que se sigue la visión de la humanidad de un extraterrestre enviado a la Tierra por sus padres poco antes de la desaparición de su planeta natal. El aprendizaje de sus poderes y sus actos heróicos para proteger a los humanos son parte de su día a día, pero los momentos que le dan profundidad al personaje son de frustración al tratar de entender la complejidad de la condición humana.

E.T., el extraterrestre (E.T., The Extraterrestrial, 1982)

La versión familiar de la visita alienígena de Steven Spielberg fue un fenómeno cultural global instantáneo que ha marcado el cine posterior de ciencia ficción a través de su elegante y sencilla historia de la amistad de un niño con un extraterrestre, que lograba saltar hacer saltar chispas de magia en su drama, bastante más desgarrador de lo que se recuerda y con una perspectiva humanista y que hace gala de un sentimentalismo sin complejos.

Xtro (1982)

Al mismo tiempo que E.T., esta exploitation británica narraba la grimosa readaptación de un hombre que fue secuestrado por extraterrestres y regresa a la Tierra, cambiado, o más bien transformado en un alien que viola, embaraza y renace hecho adulto en una de las secuencias más salvajes y cafres del cine de terror de los 80. Una pesadilla surreal y atmosférica que tiene muchos puntos en común con 'Under the Skin', desde el incómodo arco sexual del visitante, su Reino Unido sarnoso, a los inconcebibles procesos de reproducción e incluso las visiones oníricas en un estado de duermevela febril malsana.

El hermano de otro planeta (The Brother form Another Planet, 1984)

John Sayles es uno de los guionistas más políticamente comprometidos en el cine estadounidense. Si su guin no filmado de 'Night Skies' dio lugar, precisamente, a E.T., 'El Hermano de otro planeta' logró cruzar distintas vocaciones del autor, con un visitante extraterrestre, que se parece mucho a un hombre negro humano, que deambula por las calles de Harlem. Así con una premisa sencilla, la película se revela como una ingeniosa reflexión sobre relaciones raciales, el abuso de drogas y la desigualdad social urbana, con más puntos en común con el film de Glazer de lo que parece.

Starman, el hombre de las estrellas (1984)

Muchos pensaban que John Carpenter acusaba el éxito de 'E.T.' al fracaso de 'La Cosa' (The Thing, 1982), pero a sensibilidad que muestra en 'Starman' la aleja de lo que normalmente se le atribuye como un encargo con el que quiso redimirse. Una película más que que notable sobre un ser del espacio exterior, tremendo Jeff Bridges, que conoce a una joven viuda, tomando la apariencia de su difunto marido, iniciando un viaje a Arizona perseguidos por agentes del gobierno que quieren capturar al hombre de las estrellas, vivo o muerto.

Species, especie mortal (1995)

El argumento de este artefacto camp de lo 90 es básicamente el mismo de 'Under the Skin', con una bellísima extraterrestre buscando hombres desesperadamente, la diferencia es que esta estaba diseñada para explotar los encuentros sexuales y mostrar el cuerpo desnudo de Natasha Henstridge el máximo posible y que esta buscaba procrear y no enviar la carne de los humanos a su planeta. Su segunda parte es una absoluta locura que cambiaba de sexo al protagonista y se convertía en un festival de embarazos explosivos y muertes por pollazo alienígena que funcionaba como sátira salvaje de los devaneos sexuales del presidente Clinton. De ver para creer.

K-Pax. Un universo aparte (2001)

Jeff Bridges da la réplica a su 'Starman' como un psiquiatra que trata a un paciente (Kevin Spacey) en un hospital psiquiátrico que dice ser de un planeta lejano llamado K-PAX. Aunque trata de ayudarlo, comienza a dudar de sus propias explicaciones. Las dos teorias van retroalimentándose durante toda la película, y la resolución acaba siendo lo menos importante, puesto que el desarrollo va borrando la línea que separa a quien es un extraño absoluto en la tierra de los humanos, o al menos los que han sufrido o tienen alguna condición mental que no se ajusta a lo que algunos consideran la "normalidad".

Outlander (2008)

Una variación de acción y terror de nuestra 'El caballero y el dragón' que tiene muy mala fama por su fracaso horrible en la taquilla y una recepción crítica muy tibia. Sin embargo esta especie de Beowulf, con un extraterrestre interpretado por Jim Caviezel que aterriza en la era vikinga para cazar un dragón espacial, es gore, tiene ritmo y posee algunas escenas de acción que hacen que merezca la pena, aunque su conocimiento de los humanos se centra, mayormente, en enamorarse de una escandinava.

Under the Skin (2013)

Cocinada durante nueve años, la ambiciosa película de Jonathan Glazer toma una oscura novela satírica de ciencia ficción de Michael Faber como punto de partida, pero ofrece una meditación de pesadilla abstracta sobre la humanidad desde una perspectiva extraña. Scarlett Johansson interpreta a un extraterrestre que adopta la forma de una mujer atractiva, antes de salir a las calles de Glasgow en busca de presas humanas. Su táctica de seducir resulta efectiva, pero cuando comienza a empatizar con sus víctimas todo se vuelve más... complicado.

Midnight Special (2016)

Tomando como punto de partida 'Starman' y 'Ojos de fuego', Jeff Nichols plantea una road movie en la que la perspectiva alien se plantea desde un punto de vista paternofilial. Un gran Michael Shannon y un tono austero, narrado con grandes angulares y atmósfera de la Norteamérica rural, habla de los errores humanos y la redención al mismo tiempo que ofrece un viaje tenso coronado por un clímax luminoso.

