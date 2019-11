'E.T. el extraterrestre': esta asombrosa campaña navideña funciona como secuela del clásico de Spielberg

'E.T. el extraterrestre' ha regresado para poner los puntos sobre las íes y demostrar a los hijos de Elliot de dónde viene eso de 'Stranger Things'. La creación más famosa de Steven Spielberg vuelve a aparecer para una campaña navideña de la compañía de televisión Xfinity, para encontrarse con un Elliot ya padre tras volver a la Tierra, encontrarse con su hijo mayor y conocer luego a su familia entera.

Cuatro minutos de pura nostalgia y bicicletas voladoras.

Los cuarentones no podrán evitar soltar una lagrimilla con la música de John Williams y de encontrarse, sobre todo, con un E.T. animatrónico alejado de las horrendas inclusiones CGI de la edición 20 aniversario que perpetró Spielberg. En Estados Unidos hoy se celebra el Día de Acción de Gracias y el proveedor de cable e internet Xfinity ha querido tocar la fibra de los nostálgicos de E.T. enfrentando al alienígena a los avances tecnológicos del presente.

El canal Xfinity ha comentado su campaña publicándolo en youtube y redes sociales con esta nota:

"ET está de vuelta en la tierra para una visita sorpresa con Elliott, quien ahora tiene su propia familia. Aunque la tecnología ha cambiado nuestro mundo desde la última vez que se vieron hace 37 años, su conexión y amistad sigue siendo fuerte y es un recordatorio conmovedor de cuán importante es volver a conectar durante la temporada de vacaciones".

El anuncio es un reboot con los momentos más míticos de E.T., desde las flores que vuelven a la vida cuando el alienígena está cerca, el susto en el cobertizo, y por supuesto, sacar a los niños de Elliott en un paseo en bicicleta frente a la luna llena. Para volver a otra triste despedida que nos recuerda por qué el clásico de Spielberg es tan poderoso. Eso sí, echamos en falta a Drew Barrymore.