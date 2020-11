11 series de terror y casas encantadas para ver si te gustó 'La maldición de Bly Manor'

Ha pasado casi un mes del estreno de 'La maldición de Bly Manor' (The Haunting of Bly Manor, 2020) en Netflix y aún está generando debate y conversación sobre su acercamiento al terror gótico con mucho peso puesto en los personajes y en la exploración del amor como tema troncal, representado en diferentes tipos de reacciones.

Aún no queda claro que tras 'La maldición de Hill House' y ahora esta adaptación de la obra de Henry James vayamos a tener una tercera temporada, y si llega, no queda claro qué obra u obras adaptaría, pero mientras tanto, podemos recuperar alguna de las series de terror con casa encantada que vinieron antes de la magna opus de Mike Flanagan.

Rose Red (2002)

Cuando Stephen King vio lo que había hecho Jan de Bont con 'La maldición de Hill House' de Shirley Jackson preparó su propia versión apócrifa para televisión. Tanto por similitudes en la historia, como la estructura y la idea de la casa, ‘Red Rose’ es casi un remake más cercano a la fuente original que la misma serie de Netflix. Sin embargo, la tensión es efectiva y los destellos de horror puro funcionan sorprendentemente bien para su calificación televisiva y se deleita en un uso clasicista del género con momentos que incluso se adelantan a la era paranormal James Wan.

Hospital Kingdom (2004)

De nuevo Stephen King dando horas de televisión al mundo, esta vez según la serie de terror 'Riget' (1994) de Lars Von Trier, que, pese a tener buena fama, resulta un espectáculo de humor especialito, indolencia y tedio que no compensa sus escasos momentos de terror. Pese a no contar con los momentos extraños de la Danesa, la visión de King es una miniserie más compacta, más convencional, pero también muy cinematográfica y adelantada a su época en la televisión, en unos años 2000 donde no abundaban series (y menos de terror de lugar encantado) con una factura tan sólida.

A Haunting (2005-2019)

Los programas de historias paranormales "reales", con su narrador real y recreación en formato docudrama, han pasado de ser un clásico espacio de relleno de canales por cable a convertirse en un subgénero propio de terror televisivo. Tanto es así que Ryan Murphy jugó a la parodia en la temporada 6 de 'American Horror Story'. El hecho es que el nivel de las recreaciones, en algunos casos no son ya muy diferentes al de ficciones televisivas de terror normales, y por convergencia, esta es una de las mejores de esa clase de semi antología, recogiendo, en su mayoría, casos de casas encantadas.

American Horror Story: Murder House (2011)

La primera temporada de una serie muy errática, considerada junto a 'Asylum' la mejor del lote (no es que el nivel de la serie sea muy alto), puede considerarse parcialmente más controlada que el resto, dada la naturaleza antológica de la serie de Ryan Murphy, esta sería la que cubriría en parte las casas encantadas, de una manera más o menos tradicional. Pese a que ya apunta los problemas de una serie que no acaba de entender el tono de parodia del cine de terror, esta primera entrega sirve al menos como muestra del particular estilo del creador.

La maldición de Dark Lake (A Bag of Bones, 2011)

De nuevo Stephen King y una de sus adaptaciones de la época en la que dejó de ser el rey absoluto del terror literario para diversificar las texturas de sus historias, en este caso una versión mucho más romántica y cercana a muchas historias británicas del cuento de fantasmas. Es uno de los raros productos de Mick Garris que no descarrila, en parte gracias a Pierce Brosnan, y tiene bastante en común con el tono más meloso de Bly manor, además de un misterio alrededor de muerte en un lago bastante similar.

El secreto de Crickley Hall (The Secret of Crickley Hall, 2012)

Si 'La maldición de Hill House' tenía una estética muy afín con el terror americano moderno de James Wan y el propio Mike Flanagan cinematográfico, Bly Manor se acerca más al de las miniseries góticas británicas y su fotografía naturalista, cruda y de iluminación brumosa. Hay un buen puñado de buenos ejemplos de relatos de fantasmas con marca BBC como 'Crooked house' (2008), pero esta tiene una mansión de la misma familia y un relato alterno de pasado y presente que rima bien con la última producción de Netflix.

The Enfield Haunting (2015)

Un año antes de 'Expediente Warren 2: el caso Enfield' (The Conjuring 2, 2016), esta miniserie británica adaptó el famoso caso de 1977, sobre una familia del norte de Londres que experimenta una serie de incidentes aterradores e inexplicables. Un investigador cree que es una estafa, pero cuanto más examina la evidencia, más señales recibe de que puede ser verdad. Una estupenda recreación plenamente fantástica del caso real, pero con un tono bastante distinto al film de Wan.

Beyond the Walls (Au-delà des murs, 2016)

Esta poco vista serie de terror y fantasía francesa sigue siendo una pequeña joya a redescubir. Una joven logopeda hereda una misteriosa casa donde se encontró el cuerpo del propietario, muerto hace nada menos que 30 años, que le deja la casa en herencia. Cuando pasa unas noches allí descubre una serie de estancias, pasillos ocultos y habitaciones detrás, junto con un mundo paralelo totalmente atemporal lleno de respuestas sobre su vida y seres ignotos bastante espeluzantes.

Room 104 (2017)

El único nexo con el cine de lugares embrujados de esta serie es que la habitación 104 de un pequeño motel estadounidense es testigo de multitud de historias extrañas lo largo de los años, como si tuviera una fuerza sobrenatural que las atrae. Los creadores, Mark Duplass y su hermano Jay, llevaron el formato de antología tradicional a HBO, donde nos llevan a la psique de varios invitados incursionando en todos los géneros, incluidos el terror y el suspense, un poco a la manera de la británica 'Inside number 9'.

Channel Zero: la casa sin fin (Channel Zero: No end House, 2017)

La gran serie de terror sorpresa de los 2010, un pequeño proyecto suicida de Nick Antosca cuya segunda temporada trata sobre una enigmática casa de los horrores que tiene varias habitaciones que van rotando, y muestran reflejos extraños de la vida de los que entran allí. Todo parece un truco hasta que al salir de la casa los que la visitan se da cuenta de que fuera todo ha cambiado. Una adaptación llena de fugas surrealistas y planteamiento experimental para imaginar el creepypasta de Brian Russell en 6 episodios.

Ghosts (2019)

Salvando las largas distancias, el equivalente a 'Lo que hacemos en las sombras' (What we do in the Shadows, 2019-) británico y con fantasmas en vez de vampiros. Una familia de compañeros de piso de todas las épocas con el denominador común de que son espectros, y una pareja que se encuentra en un nuevo hogar acaba interactuando con ellos. Simpática, con ecos a 'Agárrame esos fantasmas' (The Frighteners, 1996) de Peter Jackson y de capítulos cortos, es ideal para aligerar tanto drama con espectros y terror.