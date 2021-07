De 'El proyecto de la bruja de Blair' a 'Searching': 21 películas y series found footage imprescindibles

Las películas de metraje encontrado se han hecho muy populares gracias al cine de terror, pero en realidad la técnica de Found Footage es una forma de narrar que sirve para todos los géneros, puesto que como experiencia cinematográfica añade una crudeza que una producción tradicional de Hollywood no puede imitar, por ello tratamos de seleccionar aquí una lista variada que sea representativa de los títulos esenciales bajo este formato.

Falta de efectos de sonido, ángulos de cámara demasiado pensados y bajo presupuesto, ingredientes que difuminan la línea de la realidad y la ficción, también común con los falsos documentales, un formato en realidad muy parecido y cada vez con más puntos en común, pero que permite otro tipo de edición e incluso tiempo narrativo, por lo que hemos sacado de la selección los que pueden agruparse allí. Más adelante, haremos una lista especial con los básicos y posteriormente dos nuevas específicas de ambos con los más terroríficos.

Holocausto caníbal (Cannibal Holocaust, 1980)

Ruggero Deodato creó una de las películas de terror más controvertidas de la historia, que se convirtió en un clásico de culto gracias a cómo experimentó con el género documental del mondo, e hizo un híbrido entre película de caníbales y el metraje encontrado durante la otra mitad, narrando el destino de un equipo de documentalistas americano que explora el Amazonas y ha desaparecido. Pese a sus salvajadas con animales vivos, la película sigue teniendo el ABC de lo que vendrán a hacer el 90% de películas de terror que usan el formato.

84 Charlie Mopic (1989)

Que no todas las películas found footage son de terror no es una sorpresa, pero que esta la crónica de la guerra de Vietnam filmada en primera persona se adelantara 10 años a 'El proyecto de la bruja de Blair' no suele comentarse. Una demostración narrativa del formato aplicado al cine bélico para meternos de cabeza junto a un pelotón que está en una misión de reconocimiento en la jungla de Vietnam. Muy tenso, valiente, realista y más moderno que la mayoría de films de su época, el famoso inicio de 'Salvar al soldado Ryan' le debe parte de su enfoque.

'El proyecto de la bruja de Blair' (Blair Witch Project, 1999)

La película que revolucionó el formato puede porque no fuera la primera pero sí la que resultó más efectiva, siendo aún hoy la producción más rentable de la historia del cine, recaudando más de 250 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto original de alrededor de 40.000. Hizo que el terror found footage trascendiera el mero formato para conseguir establecer también las líneas de cuadrícula para poderlo considerar subgénero, además de crear la primera campaña viral gracias a internet. Partiendo de una idea similar a 'Holocausto Caníbal', en realidad, la película es una de las más fieles adaptación de los encajonados narrativos de la técnica de H.P. Lovecraft llevada a la pantalla.

Freakylinks (2000-2001)

La moda Blair Witch chocó con la irrupción de internet y el estilo de las nuevas televisiones de "impacto" para derivar en esta desconocida serie de culto en la que Ethan Embry lideraba un grupo de investigadores a lo "Ghost Hunters" que llevan una web llamada 'FreakyLinks.com' (lo que hoy sería un canal de youtube) que busca verdades oscuras y prohibidas tras fenómenos paranormales y leyendas urbanas, al mismo tiempo que iban descubriendo pistas que podrían revelar la verdad sobre el destino del hermano del protagonista, muerto en extrañas circunstancias. Los trozos de "investigación in situ" eran puro found footage.

Rec (2007)

Paco Plaza y Jaume Balagueró convirtieron en un pequeño clásico del estilo esta odisea en directo de una reportera y su equipo de cámara en un edificio de apartamentos de la Rambla que se unía a la ola de revival de la influencia Blair Witch a modo de explotación de 'Amanecer de los muertos' su éxito a tres secuelas desiguales en los años posteriores, pero la original es la que más miedo da, especialmente en su tramo final y ese descubrimiento que fue la niña Medeiros que perdona las interpretaciones teatrales y poco creíbles de buena parte del elenco.

Paranormal Activity (2007)

Siguiendo los pasos de Blair Witch, el director Oren Peli preparó esta reinvención del género de casa encantada con un presupuesto de solo 15.000 dólares y ganó más de 193 millones en todo el mundo, quedándose cerca de la rentabilidad del film de Eduardo Sánchez y Daniel Myrick, solo que en este caso generó una ristra de secuelas baratas y con taquillas millonarias que si que la convierten en la franquicia más rentable. No hay que olvidar que 'Insidious' (2010) de James Wan parte de su éxito (la produjo Peli), con lo que también le debemos el resurgir del terror sobrenatural de casa encantada con demonios.

Monstruoso (Cloverfield, 2007)

La mayor prueba del resurgir del found footage en el siglo XXI no fue la proliferación de pequeños proyectos que buscaban pegar un buen susto, sino la inversión de los grandes estudios en películas que evitaban el rodaje tradicional. Así, esta reinvención del género kaiju a través de cámara personal fue producida por J.J. Abrams y dirigida nada menos que por Michael Reeves, creando una trágica mirada al cine de monstruos atacando ciudades que aun está llena de misterios y resulta extrañamente perturbadora en su mirada realista a las consecuencias de un ataque de esas características.

'La cuarta fase' (The Fourth Kind, 2009)

Una de las variaciones más interesantes del formato es cuando su uso se entrecruza con metraje clásico, al estilo 'Holocausto Caníbal', pero a diferencia de aquella, esta se basa en el testimonio de una psicóloga que descubrió, alrededor del año 2000, que muchos de sus pacientes habían comentado que se despertaban a las 3 de la mañana y que veían a una lechuza mirándoles. El tema de las abducciones, la conspiranoia real, y escenas de vídeo recreadas como grabaciones caseras, e imágenes de archivo, hacen que esta dramatización de hechos reales sea una macedonia de realidad, ficción y leyenda urbana tan ridícula, falsa y sinvergüeza como escalofriante y atrevida.

Sin tregua (End of Watch, 2012)

Antes de empezar a flojear en el mainstream con 'Escuadrón suicida' (Suicide Squad, 2016), David Ayer dirigió este potente thriller policial protagonizado por Jake Gyllenhaal y Michael Peña que tomaba un pulso a la realidad dentro del mundo de LAPD a lo 'Colors', pero desde una perspectiva similar a la serie 'Cops', siendo el metraje falso utilizado como el punto de vista para aumentar la tensión irrespirable de su trabajo.

Proyecto X (Project X, 2012)

Puede que la mayor prueba de la popularidad del estilo found footage a principios de la década pasada fue esta especie de visión subjetiva del cine adolescente que combina todo lo que no se ve en 'Resacón en las Vegas' y el espíritu chiflado del cine universitario tipo 'Despedida de soltero' (Bachelor Party, 2014) y 'Desmadre a la americana' (Animal House, 1978) sobre tres adolescentes que desean organizar una fiesta salvaje para poner fin a todas las fiestas, con lo que vemos videos caseros grabados por uno de los asistentes, un desastre a cámara lenta que inspiró a grabar otras grandes fiestas reales hasta que se ha convertido en las stories de todos los días.

Chronicle (2012)

En medio de la explosión del cine de superhéroes, Josh Trank se sacó de la manga esta historia sobre tres adolescentes que obtienen superpoderes, y deciden filmar sus avances y locuras, un poco como el adolescente de 'Shazam!' pero sin el buen espíritu de aquella, y con más puntos en común con la posterior 'The Dirties', una crónica de la caída de uno de los chavales en el camino del odio que marca el punto de partida de obras de terror como 'Brightburn' y nos descubrió al siempre malsano Dane DeHaan.

The Dirties (2013)

No acaba de ser un falso documental ni un found footage puro, pero el debut del joven Matt Johnson propone una versión de cine dentro del cine con cámara en mano que da sentido a la forma que tenía 'Elephant' con otra exploración del bullying y a lo que puede llevar a la gente que parte de cine adolescente para llegar a lugares oscuros con dos chicos que fantasean con acabar con los malotes de la clase y cómo cada uno toma su proyecto de dos formas diferentes, dando una de las propuestas más tristes, creíbles y estimulantes del formato.

En el ojo de la tormenta (Into the storm 2014)

Otro ejemplo de la atracción de los grandes estudios a los géneros a través de una cámara subjetiva, en esta ocasión refrescando 'Twister' (1996) de Jan de Bont y el cine de catástrofes visto como película de palomitas. De nuevo mezclando formatos, narra como la población de Silverton es azotada por una serie de tornados sin precedentes, mientras que los cazadores de tormentas se meten con sus gopro en el núcleo de los ciclones erráticos y mortales para recoger imágenes aterradoras y hermosas al mismo tiempo.

Tierra a Eco (Earth to Echo 2014)

En plena explosión de la nostalgia Amblin, antes de hablar de "películas que quieren ser 'Stranger Things'" veíamos "películas que querían ser 'Super 8' (2011), el verdadero modelo de la serie de Netflix, que acaba de cumplir 10 años. 'Tierra a eco' era un poquito mas Joe Dante, pero también tenía mucho de Spielberg, con una especie de Wall-E alienígena que busca volver a su casa, todo ello rodado con videocámaras, espíritu Goonies y toques similares a 'Nuestros maravillos aliados'. No todo el FF es oscuro y horrible.

Bienvenidos al ayer (Project Almanac, 2015)

Una variación del modelo adolescente de 'Chronicle' aplicado al modelo de ciencia ficción de 'Primer' y 'Regreso al futuro', lo que deriva en un diario a través de los viajes en el tiempo de unos chavales que hacen cosas de chavales, como cambiar cosas de su pasado reciente o comprar lotería premiada. Pero ya sabemos cómo acabó Biff y su almanaque, que forma parte del título original, con una predecible pero entretenida aventura fantástica con lección moral.

Dawson City: Frozen Time (2016)

Pocos de los filmes de found footage de esta lista son verdaderos hallazgos de metraje encontrado, pero aunque siendo estrictos 'Dawson City: Frozen Time' es un documental, parte de un descubrimiento alucinante que fue todo un acontecimiento en el mundo del cine. Durante la construcción de un centro de recreo en Canadá, cerca de Alaska, en 1976 se desenterraron 533 películas que fueran recuperadas en esta insólita reconstrucción histórica de la vida del pueblo homónimo durante varios años a partir del metraje recuperado, siendo una experiencia espectral y misteriosa, casi como ver fantasmas en movimiento.

Hardcore Henry (2015)

Ilya Naishuller, el director de la excelsa 'Nadie' (Nobody, 2021) dirigió este aún impactante thriller de acción y ciencia ficción en el que vemos durante toda una película en primera persona el despertar de un cyborg llamado Henry, en busca de venganza y atravesando toda Moscú con secuencias que de verdad parecen inhumanas y te hacen preguntar cómo han sido captadas. Una especie de delirio de las escenas de punto de vista subjetivo de 'Robocop' llevadas al extremo.

Searching (2018)

Cuando Nacho Vigalongo ideó "una película enteramente rodada en la pantalla de un ordenador" no había ninguna parecida. 'Open Windows' (2014) sentó las bases de toda una ramificación del Found Footage demasiado pronto, cuando todavía el vídeo no era el lenguaje del día a día en internet. Quizá por eso 'Searching' tuvo más éxito combinando pantallas de PC, smart phones, metraje de noticias y diversas redes sociales en un vibrante thriller, a veces azucarado de más, que detalla los intentos de un padre de reconstruir un misterio en torno a su hija desaparecida.

Caminantes (2020)

Un experimento similar a 'Crowsnest' 2012, pero en forma de miniserie. Orange sorprendió en 2020 con esta deliciosa visión del cine survival de terror de Koldo Serra, quien lleva al camino de Santiago grandes clásicos de los 70 como 'La Presa' (Southern Confort, 1981) y'Defensa' (deliverance, 1972) con una visión moderna que por primera vez adapta con dignidad a la península movimientos revival como 'Km 666' y el cine más salvaje de Rob Zombie. Una pequeña maravilla de Orange Tv a reivindicar.

Utoya. 22 de julio (Utøya 22. juli, 2018)

Una angustiosa recreación en plano secuencia de la matanza en el campamento de verano de la isla noruega de Utøya, el 22 de julio del 2011, considerado el peor día de la historia moderna de Noruega. No es un verdadero Found Footage (es difícil que una persona grabara asi la tragedia) pero imita la técnica como si alguien lo hiciera, para conseguir la inmersión en el horror verdadero del atentado, con una vuelta sobre los pasos de los angustiosos 77 minutos en los que el militante de la extrema derecha Anders Behring Breivik acabó con la vida de 69 jóvenes, dejando en evidencia la neglicencia de las fuerzas de seguridad, donde cada minuto de retraso se contaba vidas.

My Mexican Bretzel (2020)

Otro documental como 'Dawson City' en el que tenemos oportunidad de ver un metraje real descubierto de forma reciente. La historia de Vivian Barrett, una mujer acomodada, a través de su diario íntimo narrado sobre las filmaciones caseras de su marido, un rico industrial, durante los años 40 y 60. Pasiones, inquietudes, dudas y miedos que se transforman en un melodrama clásico a lo Douglas Sirk o Todd Haynes, como un ensueño romántico por la vieja europa que nos acerca a la vida de un desconocido que toma forma como un fantasma y deja abiertos muchos misterios.

