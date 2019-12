Las 31 mejores comedias de la década (2010-2019)

Diez años. Cientos de películas. Toneladas de diversión. El género más complicado, el más difícil, el que supone un verdadero reto para el creador, es la comedia. Hacer reír no resulta sencillo, pero durante la década que está por terminar, aunque no todo el mundo esté de acuerdo en eso, hemos disfrutado de muchas comedias.

Entre 2010 y 2019 han sido muchas las películas diseñadas con una única intención: provocar carcajadas en el espectador a cualquier precio. Desde el cinismo, la ironía, el mal gusto o el buen gusto inmaculado, pero con una misma finalidad. Por eso estoy encantado de echar un ojo al pasado reciente y destacar las que a mi juicio han sido las mejores (y por tanto más divertidas) comedias de estos últimos diez años. Por supuesto, no están todas las que son, pero son todas las que están. El cine de Juan Cavestany, la secuela de 'Paddington' o la mismísima 'Love & Peace' de Sion Sono han caído en la última repesca.

2010

MacGruber

Dirección: Jorma Taccone

Reparto: Will Forte, Kristen Wiig, Val Kilmer, Ryan Phillippe

Arrancamos la década de los años diez con un huracán cómico y posiblemente la película más divertida salida de un personaje de Saturday Night Live. Habrá algún trol que te dirá lo contrario, pero ni caso. 'Macgruber' llegó de la nada (él mismo se reconoce "en la mierda" cada vez que tiene ocasión), de una seria de increíbles (micro)sketches de apenas un par de minutos que funcionaban a todos los niveles. Por acumulación y por brillantez. Como ya puse el tráiler en la gran noticia del año, nos guardamos el primero de este dossier especial para la siguiente joya de ese año.

Todo sobre mi desmadre (Get Him to the Greek)

Dirección: Nicholas Stoller

Reparto: Jonah Hill, Russell Brand, Rose Byrne, Colm Meaney, Katy Perry, Elisabeth Moss

Nicholas Stoller dio rienda suelta al descubrimiento de su extraordinaria, inolvidable y ya clásica comedia romántica 'Paso de ti' (más conocida como Forgetting Sarah Marshall en el mundo real), entrando de lleno en la vida del imprevisible Aldous Snow, estrella pop venida a menos que necesita limpiar su aura (y su sangre) si quiere volver a ser alguien en la industria musical. Para ello contará con la inestimable ayuda de Jonah Hill y un reparto de secundarios ideal. Banda sonora espectacular y una comedia para explotar en carcajadas.

Crítica en Espinof: 'Todo sobre mi desmadre'.

Scott Pilgrim contra el mundo

Dirección: Edgar Wright

Reparto: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Ellen Wong, Kieran Culkin, Alison Pill, Jason Schwartzman, Chris Evans

Antes de edulcorarse y reconvertirse (esperemos que por poco tiempo) en director para masas fácilmente impresionables, Edgar Wright regaló al mundo la, si no mejor, sí la más festiva, colorista, mejor musicada y más vertiginosa adaptación de cómic de todos los tiempos. También un trabajo que los cineastas del futuro estudiarán como nosotros hicimos con el cine de Welles o Bergman. Una obra total de un autor con libertad y ganas de hacer cosas que nunca nadie ha hecho. Tampoco ha llegado nadie después a intentarlo. Otra banda sonora bob-ombástica.

Crítica en Espinof: 'Scott Pilgrim contra el mundo'.

2011

The Green Hornet

Dirección: Michel Gondry

Reparto: Seth Rogen, Jay Chou, Cameron Diaz, Christoph Waltz

Se supone que después de la tormenta llega la calma, pero nada más lejos de la realidad. Michel Gondry, habituado a torear en plazas de dimensiones más reducidas, se soltaba la melena con la adaptación que Seth Rogen y Evan Goldberg plantearon de los personajes del serial radiofónico de George W. Trendle. Divertidísima pero también trepidante, el avispón verde de Rogen picó donde más dolía, y si bien el resultado no fue especialmente doloroso (recaudó el doble de lo que costó), la corriente de opinión de turno trató de convencerte de que la película no valía la pena. Craso error.

Crítica en Espinof: 'The Green Hornet'.

Young Adult

Dirección: Jason Reitman

Reparto: Charlize Theron, Patton Oswalt, Patrick Wilson

Con una galáctica Charlize Theron a la cabeza, 'Young Adult' refleja el reverso tenebroso de 'Beautiful Girls', aquella agradable odisea sobre volver a casa. Si algo comparten ambas, además de un amargo retorno hijos pródigos que ha triunfado más o menos (salir de los hogares ya supone un triunfo personal en ambos casos), es una banda sonora llena de himnos generacionales que dicen tanto como las afiladas palabras de sus protagonistas.

Cómo acabar con tu jefe (Horrible Bosses)

Dirección: Seth Gordon

Reparto: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Colin Farrell

Un montón de astros comportándose como lo que son: animales con ganas de divertirse a cualquier precio. El guión de Michael Markowitz, John Francis Daley y Jonathan M. Goldstein funciona como un tiro, y las situaciones hilarantes no dejan de sucederse en una comedia redonda que recupera un espíritu de incorrección y salvajismo contenidos que llevábamos mucho tiempo sin ver. Su finura deja fuera de la lista, aunque por muy poco, a la estupenda 'Your Highness' de David Gordon Green.

Crítica en Espinof: 'Cómo acabar con tu jefe'.

The Muppets

Dirección: James Bobin

Reparto: Los Muppets, Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper

El debut en el largometraje del británico James Bobin cerró 2011 con magia, canciones ganadoras de Oscar y muchos, muchísimos muñecos. Amy Adams y Jason Segel pusieron la carne y los huesos, y el resto de la tropa de los teleñecos puso la magia en una película que habrá hecho muy feliz a Jim Henson desde donde quiera que la haya visto. Una obra majestuosa.

Crítica en Espinof: 'Los Muppets'.

2012

Infiltrados en clase (21 Jump Street)

Dirección: Phil Lord, Christopher Miller

Reparto: Jonah Hill, Channing Tatum, Brie Larson, Dave Franco

Lord y Miller ya habían llamado la atención de propios y extraños con sus chubascos de carne picada, y antes de revolucionar para siempre el cine de animación (dos veces: como directores y como productores) también pusieron patas arriba la comedia que (meta)adaptaba series televisivas. Agujetas de color de risa.

Crítica en Espinof: 'Infiltrados en clase'.

Desmadre de padre (That's y Boy)

Dirección: Sean Anders

Reparto: Adam Sandler, Andy Samberg, Leighton Meester,

Con el apoyo de Andy Samberg, una versión 2.0 perfeccionada y depurada de Sandler, 'Desmadre de padre' es una comedia que vomita sobre otras mejor vistas y respetadas, como la saga de los padres y los suegros popularizada por Ben Stiller. Con un prólogo protagonizado por otro clon de la estrella y un punto de partida brillante y zafio como pocos, la película no pierde velocidad en ningún momento bajo la atenta dirección de un Sean Anders preocupado por mostrar hasta el último gramo de humor.

Crítica en Espinof: 'Desmadre de padre'

Ted

Dirección: Seth MacFarlane

Reparto: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane, Giovanni Ribisi

MacFarlane demostraba que podía ser un genio de la comedia poniendo patas arriba todos los subgéneros que han pasado a través de la historia del cine de humor. Más o menos lo que ha hecho siempre, pero con un filtro mucho más fino y menos saturador. A ver si repite pronto.

Crítica en Espinof: 'Ted'.

2013

Bienvenidos al fin del mundo (The World's End)

Dirección: Edgar Wright

Reparto: Simon Pegg, Nick Frost, Paddy Considine, Martin Freeman, Eddie Marsan, Rosamund Pike

Edgar Wright rueda con 20 millones de presupuesto una colosal epopeya de ciencia ficción llena de diálogos como ráfagas de ametralladora, marca de la casa, que se pelean entre el valor de la amistad, la madurez y el objetivo que tenemos en la vida. Se pelean entre todo eso y otra cosa que tal vez sea mejor que no conozcas si tienes la gran suerte de no haber visto nunca esta espléndida clausura de una trilogía sin igual.

Crítica en Espinof: 'Bienvenidos al fin del mundo'.

Alan Partridge: Alpha Papa

Dirección: Declan Lowney

Reparto: Steve Coogan, Colm Meaney, Felicity Montagu, Tim Key

No te lamentes si no llegas hasta aquí con un conocimiento absoluto del personaje. Solo conociendo el género, el país, al actor, los tics y demás, es fácil sospechar los cómos y porqués de Partridge, así que es imposible no partirse de risa cada vez que abre la boca. O cada vez que su nariz pita. Inédita en España, por supuesto.

Dolor y dinero (Pain & Gain)

Dirección: Michael Bay

Reparto: Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Anthony Mackie, Ed Harris

Michael Bay siempre ha sido "uno de los nuestros" y esta secuela de 'Transformers' inspirada en hechos reales, un lujo.

Un monitor de gimnasio y un par de colegas juegan a los gangsteres y lían la de dios. Cosas de Miami, y si no que le pregunten a Tony Montana.

La diferencia es que la gente que lo hizo realidad era muy fea y aquí casi brillan tanto como Optimus Prime y sus colegas. Cine buenísimo, hermoso y barato. Y muy divertido.

Crítica en Espinof: 'Dolor y dinero'.

2014

El Gran Hotel Budapest

Dirección: Wes Anderson

Reparto: Ralph Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ronan, Edward Norton, Jeff Goldblum, Jude Law, Willem Dafoe

Wes Anderson consigue la mejor peli de aventuras del futuro recuperando el cine del pasado. Aquí hay de todo, y es reluciente, hermoso e incluso animado. Y puede que donde más y mejor mueve la cámara alrededor de unos personajes que parecen salidos del universo de los Hermanos Marx.

Crítica en Espinof: 'El Gran Hotel Budapest'.

Paddington

Dirección: Paul King

Reparto: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Nicole Kidman

'Paddington' es felicidad, sentirse vivo, emocionarse hora y media y tener razones para vivir.

También es una elegantísima y vibrante adaptación de cuento popular que hace más grande aún su leyenda, además del verdadero acontecimiento cinematográfico de los últimos años.





The interview

Dirección: Evan Goldberg, Seth Rogen

Reparto: James Franco, Seth Rogen, Lizzy Caplan, Randall Park

La comedia de Seth Rogen y Evan Goldberg llegó precedida de una polémica y una leyenda que aniquiló por completo su festiva, desfasada, increíble y descacharrante propuesta. Entre el thriller periodístico de los setenta y la mayor mongolada imaginable. Oro puro, en resumen.

Crítica en Espinof: 'The Interview'.

2015

La oveja Shaun: La película

Dirección: Richard Starzak, Mark Burton

Reparto: Una granja de plastilina

La plastilina sigue siendo el material con el que están hechos los sueños. De eso Aardman sabe más que nadie. Una increíble aventura emocional y emocionante que nos hace ser mejores espectadores, pero más importante aún, mejores personas. Y al que no le guste, a pastar.

Crítica en Espinof: 'La oveja Shaun: la película'.

Don Verdean

Dirección: Jared Hess

Reparto: Sam Rockwell, Jemaine Clement, Amy Ryan, Danny McBride, Leslie Bibb, Will Forte

Hess sigue moviéndose mejor que nadie entre la hilaridad y la mayor miseria y pochez imaginable.

'Don Verdean' alcanza niveles de épica que sólo están al alcance del creador de 'Gentlemen Broncos'. Obra maestra. Otra vez.

Langosta (The Lobster)

Dirección: Yorgos Lanthimos

Reparto: Colin Farrell, Rachel Weisz, Olivia Colman, John C. Reilly, Léa Seydoux, Michael Smiley, Ben Whishaw

El reverso punk, radical y protestante de la variopinta colección hotelera de última generación, con películas tan distintas como 'El Gran Hotel Budapest' o 'El Exótico Hotel Marigold'. Lanthimos no ha perdido pegada, algo que ya quiere dejar claro en la primera secuencia de la película, incluso antes de los créditos de esta amarga fábula sobre la soledad. Todo su cine incluye, además de altas cotas de violencia contenida (y también ejecutada), una potente carga sexual, y en 'Langosta' no iba a ser menos. Y es que el cine del griego es un cine muy animal.

Crítica en Espinof: 'Langosta'.

2016

Popstar

Dirección: Akiva Schaffer, Jorma Taccone

Reparto: Andy Samberg, Imogen Poots, Sarah Silverman, Jorma Taccone, Tim Meadows

Pues tuvo que llegar The Lonely Island para hacer el mejor chiste sobre España y sus habitantes del hemisferio sur, qué cosas. Actualización constante de su ingenio musical, este falso documental sobre una leyenda pop insultantemente real es una obra maestra desde cualquiera de los puntos por los que te aproximes. Disco y comedia de oro.

Agente contrainteligente (Grimsby)

Dirección: Louis Leterrier

Reparto: Mark Strong, Sacha Baron Cohen, Isla Fisher, Rebel Wilson

No sé si el bueno de Sacha Baron Cohen tenía alguna línea que traspasar antes de este templo de grosería y lágrimas de histeria entre pintas, fútbol y britpop, pero ahora mismo lo que está claro es que ya no tiene ninguna.

No tengo palabras. Bueno sí, tengo una: gracias.

Crítica en Espinof: 'Agente contrainteligente'.

De-mentes criminales (Masterminds)

Dirección: Jared Hess

Reparto: Zach Galifianakis, Owen Wilson, Kristen Wiig, Jason Sudeikis

Jared Hess confirma todas las sospechas: es un director de comedia con un timing espectacular y lo demuestra en su primera película dirigiendo un guión ajeno.

Un canto a la libertad y a la comedia física, un reparto alucinante y un director que sabe dejarlos correr a su aire y que consigue dos de los gags más absolutamente tronchantes de ese año. Ya era hora de que Galifianakis tuviera una película a la altura de sus excesos.

Aunque te lo diga al principio, está basada en hechos reales. Tranquilo, al final te lo recuerda.

2017

Brigsby Bear

Dirección: Dave McCary

Reparto: Kyle Mooney, Matt Walsh, Michaela Watkins, Ryan Simpkins, Greg Kinnear

Durante los noventa y siete minutos de 'Brigsby Bear' asistimos alucinados a cómo su historia y narrativa no se desvían ni un milímetro del camino correcto. Aquí no hay espacio para más sentimentalismos que los provocados por un guión que no está escrito con palabras: está escrito con amor. Sin edulcorar. Sin excesos. El único oso que ha logrado superar a la secuela de 'Paddington' para estar en esta lista.

La muerte de Stalin

Dirección: Armando Iannucci

Reparto: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor, Michael Palin, Andrea Riseborough

¿Sabes esos golpes que al principio provocan un agradable cosquilleo pero terminan estropeando una tarde plácida? Algo así pasa con esta adaptación del cómic de Robin y Nury que no he leído y que, sospecho, será incluso más incómodo que esta brillante sátira a medio camino entre Un pez llamado Wanda y Sopa de ganso.

A pesar de las risas y las caricaturas, imposible que la sangre no se congele cada vez que se pone realista.

Crítica en Espinof: 'La muerte de Stalin'.

Algo muy gordo

Dirección: Carlo Padial

Reparto: Berto Romero, Carlo Padial, Carolina Bang, Miguel Noguera, Carlos Areces

¿Qué es el cine?

Algo muy gordo no responde a esa pregunta. Es más, plantea muchas otras, y yo me quedo con la más mordaz del maldito show business: ¿De quién es el cine? Carlo Padial alcanza la cima de esa épica troll que maneja como nadie y convierte los dos años de espera por la comedia cgi por excelencia en una catarsis amarga (¡cómo no!) sobre el lado más chungo del cine. La primera comedia del posthumor, Berto Romero en el papel de su vida y unos personajes que ya no sabemos si son reales o no.

2018

Noche de juegos (Game Night)

Dirección: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

Reparto: Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Sharon Horgan, Jesse Plemons

¿La mejor película con Denzel Washington de lo que llevamos de siglo? John Francis Daley y Jonathan Goldstein se lo pasan como niños grandes poniendo en imágenes un hábil juguete escrito por Mark Perez y con un reparto con una química increíble. Las mayores risas comerciales de 2018 están aquí.

Crítica en Espinof: 'Noche de juegos'.

#SexPact (Blockers)

Dirección: Kay Cannon

Reparto: Leslie Mann, John Cena, Ike Barinholtz, Kathryn Newton, Graham Phillips

Extraordinaria. Un prodigio cómico escrito con un amor a los personajes inusual a estas alturas de la vida.

Reparto perfecto, chicas adorables y una inteligencia sin igual a la hora de elaborar el trazo grueso. Una de las mejores comedias "tradicionales" que hemos visto en años.

Crítica en Espinof: '#SexPact'.

Un gesto estúpido e inútil (A Futile and Stupid Gesture)

Dirección: David Wain

Reparto: Will Forte, Domhnall Gleeson, Seth Green, Thomas Lennon

Tragedy plus time equals comedy. Tragedy plus time plus Chevy Chase equals tragicomedy.

Wain logra su mejor película utilizando sus recursos narrativos con personalidad. El 'Boogie Nights' de la nueva comedia americana acierta de lleno en el recurso visual, la entrega de Forte y el resto del reparto y, oh dios, esas audaces visitas a los sets de dos comedias históricas.

Una última broma cargada de humor negro que pone a cada uno en su sitio. Lástima que el gran villano de la función sea mi adorado Chevy Chase, pero eh, eso ya lo sabíamos todos.

Crítica en Espinof: 'Un gesto estúpido e inútil'

2019

Le Daim

Dirección: Quentin Dupieux

Reparto: Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy

Un hombre de los de ante.

'Le Daim' es la mejor peli de Quentin Dupieux, y presenta a un personaje alucinante que rompe con todo y que permite a Jean Dujardin sacar su lado más, digamos, salvaje y divertido. Y oscuro, muy oscuro. Un extraordinario retrato de la ruptura cabal y de la posesión. Sea material o física, no va a terminar bien, no te engañes. Llámalo obsesión.

Chicos buenos (Good Boys)

Dirección: Gene Stupnitsky

Reparto: Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon, Molly Gordon, Midori Francis

Lo que podría haber consistido en una mecánica repetitiva que apuntase directamente a un objetivo común, se convierte en una aventura vertiginosa llena de carcajadas y de obstáculos de corrección sabiamente esquivados, aunque más que esquivar, 'Chicos buenos' derriba a patadas los muros de lo políticamente correcto.

Ágil, bien escrita, divertida y, atención, por debajo de los noventa minutos. Un poco más y esta gente reinventa la comedia cuando géneros tan agradecidos a la ligereza (de minutaje) como el terror y la comedia están sacando títulos con un metraje como el de los clásicos de David Lean.

Crítica en Espinof: 'Chicos buenos'.

La oveja Shaun. La película: Granjaguedón (A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon)

Dirección: Will Becher, Richard Phelan

Reparto: Una granja de plastilina y algo más

Tras el fiasco de su anterior película, Aardman regresa a lo que mejor sabe hacer: llenar de corazón a sus figuras y a sus historias.

La secuela de la segunda mejor película del estudio se convertirá con todo merecimiento en la tercera mejor película del estudio.

Slapstick en la tercera fase y un frenesí de referencias geniales desde el primer al último plano.

La mejor película de animación del año otra vez. Magia blanca.

Crítica en Espinof: 'La oveja Shaun. La película: Granjadedón'.