'MacGruber': el personaje de la película más divertida surgida de SNL regresará en una nueva serie

Hace diez años, Jorma Taccone, miembro de The Lonely Island, debutaba en solitario en la dirección con la inmensa 'MacGruber', una de las comedias más divertidas que posiblemente no hayas visto. Mientras muchos esperábamos por una secuela que no termina de encontrar luz verde, el personaje y sus creadores están dispuestos a reventar la televisión.

Un desastre con patas

Salido de Saturday Night Live, donde protagonizaba hilarantes micro-sketches con los invitados al programa, MacGruber es, como su nombre indica, una parodia del mítico personaje de los ochenta y que ahora tiene a punto una cuarta temporada de su correspondiente reboot.

Personaje ideal para Will Forte, uno de los cómicos más incisivos de los últimos años del show, la película debutaba en las salas en 2010, fracasando estrepitosamente en taquilla, en la crítica y en el prestigio. Lo bueno de todo eso es que se convirtió automáticamente en cine de culto. Del mejor.

Desde entonces, Will Forte ha intentando arrancar el proyecto de la secuela que todos esperamos. Su estatus de clásico de culto hizo aumentar las posibilidades de ver de nuevo al tarado y egocéntrico ex-Boina Verde, Navy SEAL y Ranger. Taccone confirmó en su momento que estaba trabajando en la secuela, y, según parece, continúa en progreso.

Will Forte no ha revelado mucho, pero afirma que parece que todo el equipo estará de vuelta. Eso incluye, presumiblemente, a los co-protagonistas Kristen Wiig, Ryan Phillipe y Val Kilmer. Según Taccone, es posible que el villano interpretado por Kilmer tenga los rasgos seriamente desfigurados después de morir varias veces en la primera película.

Forte agregó: "Nos están dando libertad creativa para que podamos ser tan sucios como queramos. La inmundicia, y las gargantas cercenadas estarán por todas partes, pero como no funcionarían bien en la televisión tradicional es probable que la serie termine en alguno de los servicios de streaming que reinan el mercado. Yo ya estoy nervioso.