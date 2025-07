"Estaba horrorizado al verme en 'Wonder Woman 1984'". Pedro Pascal confiesa el error que cometió en DC y que no piensa repetir en Marvel

Pedro Pascal ha conseguido entrar en el mundo de los superhéroes por la puerta grande con 'Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos', sí, pero lo cierto es que ya le vimos antes en otra película del género... Aunque es probable que no le reconocieras. Y es que en 'Wonder Woman 1984', Pascal se quitó su icónico bigotillo para interpretar al villano Maxwell Lord, algo de lo, por supuesto, se arrepiente profundamente.

Qué mal, Pascal

Pedro Pascal ha estado hablando con su compañera de reparto Vanessa Kirby en 'Agree to disagree', de LADbible, y ha afirmado que no se afeitaría por nada del mundo a estas alturas de su carrera: "Me crece un vello facial de mierda, pero si tuviera que quitármelo... Estaría horrible. Muy en contra de un afeitado rasurado. Estaba horrorizado al verme en 'Wonder Woman 1984'. Me encantó la película pero lucía tan horrible que nunca he vuelto atrás a no ser que fuera completamente necesario".

Muchos se preguntaron, por ejemplo, por qué Reed Richards llevaba el bigotillo icónico de Pascal cuando en los cómics solo ha tenido vello facial de manera muy ocasional. No fue casualidad: se habló de ello en las reuniones de trabajo en Marvel. "Si me hubieran pedido afeitarme para 'Los 4 Fantásticos' y hubieran insistido, lo habría hecho. Pero fue una creación muy colaborativa hasta conseguir todos nuestros looks en la película".

Entre 'The Last of us', 'The Mandalorian' y 'Los 4 Fantásticos', Pascal se ha ganado la fama de ser el nuevo niño bonito de Hollywood, y no es inmerecida: este año también estrenará 'Materialistas' y 'Eddington' y el año que viene le veremos en 'The Mandalorian y Grogu' y, por supuesto, 'Vengadores: Doomsday'. Nada mal para un hombre pegado a un bigote al que probablemente nunca jamás volvamos a ver sin él.

