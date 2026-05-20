'Los testamentos' acaba de dar su giro más loco. Pero el final del episodio nos lleva a un misterio aún mayor

El 13 de julio de 1793 el revolucionario francés Jean-Paul Marat moría en su casa ajusticiado. Jacobino y gran defensor del reinado del terror que sucedió a la Revolución francesa, tuvo su fatídico destino en un momento en el que se encontraba bastante vulnerable. Su nombre, bueno concretamente el título de una obra sobre él, da título a un noveno episodio de 'Los testamentos' que ha generado su giro más loco. Por supuesto, a partir de aquí, spoilers.

Ya el episodio anterior mostraba que esa subtrama del padre de Becka que aprovechaba la anestesia para tocar no solo los dientes iba a ser una bomba de relojería a punto de estallar. Sobre todo cuando Agnes le cuenta a Daisy que este había abusado de ella. Sin embargo, lo que ha pasado en este 'Marat Sade', reconozco, no me lo esperaba.

Daisy el gustazo

En líneas generales podríamos decir que el episodio podría titularse también Daisy decidiendo que es hora de hacer cosas: el anunciar que ha tenido la regla convierte a la Perla en Morada y eso implica, entre otras cosas, ir al dentista. El no ser manoseada por el doctor Grove hace que tire de inventiva y monte un escándalo. Una acusación injusta en sí pero que busca justicia para sus amigas.

Aquí podemos observar que en un mundo en el que lo que se implica no es exactamente lo que se dice o se hace, a veces hay que ser más claros que nunca. La conversación con Tía Lydia es un claro ejemplo de ello: sabe perfectamente que es mentira... y las Perlas son su herramienta principal para sacar a la luz las manzanas podridas que hay en Gilead. Esto hace que reme completamente a favor (de hecho en la novela Lydia ejecuta un plan al respecto).

Por cierto, aquí cabe destacar una pequeña diferencia respecto a la novela de Margaret Atwood ya que en el libro sí que se cuenta que también Becka es víctima de los tocamientos de su padre, mientras que en la serie parece que no lo es... o está en un estado de negación tan grande que no se lo cuenta a Agnes en el diálogo pertinente.

Con lo que creo que no contaban ni Daisy ni tía Lydia ni nadie es que después de descubrir la acusación hacia su padre y que Agnes le reconociese que había abusado de ella, Becka decidiese vengar a su amada. Y aquí es donde la referencia a Marat viene que ni pintada, la joven sube sigilosamente las escaleras de su casa y apuñala a su propio padre mientras está en la bañera.

Un acto de justicia y venganza que sacude el universo de la serie. Sin saber qué hacer, la chica acude a casa de Agnes quien, después de bañarla y ayudarla la entrega a su prometido, Garth. Pero la tración es todavía mayor para la muchacha ya que de repente un grupo de Ojos la rodea y se la lleva.

Y aquí cabe detenerse un momento más ya que quien se la lleva no son ojos normales: son mujeres. Esto cambia bastante las cosas y abre un misterio aún mayor en la trama de la serie despertando las teorías de los fans. La más improbable es, claramente, que no sean ojos sino agentes de Mayday.

Sin embargo puede que no sean "Ojos" tradicionales sino algo que también supervise la Tía Lydia. El personaje de Ann Dowd lleva años amasando influencia como leal servidora del regimen y puede que el de las Perlas no sea el único servicio que tiene en marcha sino que también tenga una suerte de sección femenina del cuerpo policial a la que, quizá, se acceda siendo bien una Perla bien una Tía.

¿O podrían ser criadas ante la ausencia de estas en toda la serie? Una teoría que, de momento, se queda en teoría en espera de ver qué pasa con Becka la semana que viene.

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