'Los testamentos' incluye el regreso sorpresa de una protagonista de 'El cuento de la criada'. Su aparición contradice directamente al libro

No lo podían evitar. Ya se sabía desde hace tiempo que era probable que tuviéramos a más gente de 'El cuento de la criada' pululando por 'Los testamentos', la secuela de la serie distópica, aparte de la Tía Lydia. Pero no lo podían evitar y nada más terminar el primer episodio hemos tenido un cameo sorprendente... sobre todo por cómo eso supone una diferencia del libro original. Por supuesto, spoilers.

Y es que nada más terminar el primer episodio, hemos visto un flashback del pasado en el que Daisy (Lucy Halliday) entra en la tienda de sus padres. En ella, una mujer observa: es nada menos que June (Elisabeth Moss). Una aparición que podría haberse quedado en anecdótica de no ser porque el tercer episodio su presencia es mucho mayor. Tanto que contradice directamente la novela de Margaret Atwood.

Junevitable

Pero vayamos por partes. Ya decía en la crítica de la serie que en el fondo la presencia de June iba a ser inevitable de un modo u otro, debido a que es la madre biológica de Agnes (Chase Infiniti). «Es tan importante para el personaje de Agnes que no creo que pudiéramos tener la historia sin June», comenta el creador de la serie Bruce Miller. Así que estaba más o menos claro que la encontraríamos. Otra cosa es el cómo... y aquí es donde entra el tercer episodio.

En 'Daisy' nos encontramos un flashback que nos lleva por la vida del personaje encarnado por Halliday antes de entrar a formar parte de las Perlas, las jóvenes conversas al amparo de la tía Lydia. En ella, vemos cómo después de llegar a casa se topa con los servicios de emergencia frente a su casa: sus padres han muerto. Será en pleno shock cuando una mujer acuda para llevársela, es nuestra June.

Será June la que explique a una sorprendida Daisy que no ha sido para nada casualidad ya que la muerte de sus padres ha sido cosa de agentes de Gilead. Sus padres son parte de Mayday y a quien en realidad buscaban es a la muchacha ya que originalmente ella nació en Gilead. Un relato de fuga y heroicidad que relata una June ligeramente ambigua.

Una parte en la que la serie se diferencia de las novelas en un par de factores. En la novela la que sale en busca de Daisy y le cuenta su historia es una mujer llamada Ada, quien ayudó a que un bebé llamado Nicole (que se llamaría después Daisy) llegase a puerto seguro en Canadá y fuese criada por Neil y Melanie.

Aquí tenemos otra gran diferencia: al contrario de lo que se dice en los libros, en la serie, Daisy no es Nicole, por lo que no podría ser la hija de Nick y June. Así salvan la nimia diferencia de edad que tienen en la serie ya que cuando Nicole nace en la serie Hannah/Agnes ya tiene unos cuantos años.

Por otro lado, esta aparición de June también contradice la novela en el sentido de que "técnicamente" la protagonista de 'El cuento de la criada' no aparece en 'Los testamentos'. Digo técnicamente porque no se nombra a la madre de Agnes y Daisy, a pesar de que todo apunta (vamos, los lectores lo tenemos clarísimo desde las primeras páginas) a que es ella.

Durante la historia, se comenta que es un miembro activo de mayday, con un historial en Gilead y que está en la clandestinidad, lo que de algún modo le da un aire de leyenda. En cualquier caso, en la novela solo aparece hacia el final, por lo que su implicación en este inicio de la historia supone un cambio sustancial.

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2026

En Espinof | Las series más esperadas de 2026