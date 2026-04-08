El festival de Tomorrowland tiene una montaña rusa en su nombre. Es una de las mejores en Europa y solo hay dos como ella en el mundo

Hace tiempo que estamos viendo un patrón en las grandes marcas en el mundo de los parques temáticos: grandes parques como Disney o Universal están priorizando la inmersión por encima de la adrenalina. El resultado están siendo atracciones como la nueva de Harry Potter en Universal Epic Universe o de Frozen en Disneyland París. Muy espectaculares de presenciar, pero no necesariamente un desafío para los sentidos.

En Tomorrowland (sí, ese Tomorrowland, el festival de música electrónica que ocurre anualmente en Bélgica) tienen una idea distinta de como quieren que se piense en ellos fuera de sus escenarios. En 2021 estrenaban orgullosamente The Ride to Happiness. Localizada en Plopsaland Belgium, en el pueblo belga de Adinkerke, es a día de hoy el reclamo principal del relativamente desconocido parque europeo. Una adrenalínica montaña rusa única en Europa, y solo la segunda de su especie en el mundo entero.

Con una temática a caballo entre la fantasía y la música, The Ride To Happiness es la más nueva de las siete montañas rusas del parque y una ambiciosa inversión para el parque de 17 millones de euros. La magia está en su vehículo, un prodigio de ingeniería que lo convierte en una experiencia sustancialmente diferente al resto de montañas rusa. Los pasajeros se sientan en grupos de cuatro en vagones de diseño circular, con los pies apoyados en una plataforma y asegurados por los hombros. La atracción cuenta con una altura máxima de 35 metros, cinco inversiones y velocidad de 90 kilómetros por hora. Algo que de por sí estaría bastante bien si no fuera por un detalle que eleva considerablemente la sensación de adrenalina: estamos constantemente girando.

No hay dos recorridos iguales. La gracia aquí es que el vehículo tiene libertad total de giro horizontal. Este no está programado sino que es una capacidad mecánica del vagón, reaccionando a los vaivenes e inversiones de la pista. El recorrido empieza con una pequeña inversión con la que tantear las sensaciones que produce, y es entonces cuando empieza una ascensión antes de caer a toda velocidad. La sensación se define como frenética pero también muy suave, y lo impredecible de su movimiento es lo que genera que muchos quieran repetir.

El entusiasmo con ella está justificado para todo aquel que la experimenta. Los aficionados a los parques no han tenido problemas en darle el puesto de mejor montaña rusa de Europa, galardón que corroboraron diversas publicaciones especializadas. En Golden Ticket Awards (apodados como los Oscars de los parques de atracciones) la consideraron la quinta mejor atracción del mundo. Es tan buena que los visitantes se aseguran de ir con tiempo suficiente para poder montarse como mínimo un par de veces seguidas y saborearla lo máximo posible, aunque sea a costa de perderse otras experiencias del parque.

Imágenes: Tomorrowland, Scrouty (Flickr)

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