A Olaf le pueden los nervios del estreno en Disneyland París y deja una estampa surrealista frente a familias y niños

La llegada del mundo de 'Frozen' a Disneyland París se ha recibido con el entusiasmo esperado pero no sin baches. Su inauguración fue probablemente un día poco idóneo para visitar el parque salvo para los fans más acérrimos de la compañía, con colas interminables en la entrada y en la nueva atracción principal del parque. Otro de los grandes reclamos es poder conocer a Elsa, Anna y Olaf, este último un animatrónico robot de última generación que tiene su propio número en una zona del parque.

Debe ser el pánico escénico, el agotamiento o la falta de testeo por parte de los ingenieros, pero el personajillo ha dejado ya uno de los momentos claves de esta primera semana de 'World of Frozen' en Disneyland París. En un clip que se ha hecho viral, vemos al muñeco de nieve parlante en su salsa entreteniendo al público cuando, de repente, se queda totalmente paralizado y se desploma de espaldas, saliendo disparada su nariz en el proceso y causando un alarido de pavor entre el publico.

Siempre fieles a no salirse del papel, los castmembers humanos que actuaban junto a él han seguido el juego como han podido, pero no han tardado en llegar otros miembros del equipo técnico que lo agarraban y se lo llevaban completamente paralizado. La magia del momento se rompía por completo, aunque siendo justos, los propios adultos parecían más preocupados que los niños en la escena, con algunos pequeños mirando la estampa con una mezcla entre curiosidad y confusión.

Es quizás lo más humano que le veremos hacer al nuevo robot de la compañía. Las redes se han llenado de chistes y comentarios de empatía como "soy yo cuando se me acaba la batería social" o "le ha dado un golpe de calor + el estrés laboral". Los comentarios más negativos bromeaban con que el momento resumía bien su visita al parque.

Más allá de las bromas, habrá sido un pequeño golpe al orgullo de una compañía que lleva meses obsesionada con sus nuevos robots basados en inteligencia artificial y que parece estar poniendo gran parte de su futuro en ellos.

La introducción de estos nuevos animatrónicos ha causado opiniones divididas entre los fans, con algunos preguntándose si no se pierde algo humano esencial de estas mascotas. Olaf es la última creación de los ingenieros Disney después de que llegasen BDX de Star Wars y Herbie de '4 Fantásticos' a Disneyland California. El mismo modelo de robot de Olaf ha sido anunciado también para Disneyland Hong Kong y su área de Frozen. Eso será si no tienen que reemplazarlo, claro.

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