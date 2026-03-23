La gran apuesta de Londres por los parques infantiles: acaban de anunciar el de Minecraft y ya construyen el de la Patrulla Canina

Con la película de Minecraft estando entre las más taquilleras de 2025 y reconfirmando (si es que hacía falta) que el videojuego tiene detrás una de las IPs más potentes del mundo, era cuestión de tiempo que el universo sedujese a los fabricantes de parques de atracciones. Ha sido Merlin Entertainment la que se ha adelantado al resto. La compañía anunciaba a finales de 2024 un trato con Mojang que ahora se empieza empieza a tener forma, concretamente la de un parque al que podremos acudir a solo 35 minutos del centro de Londres.

En 2027 llegará a Reino Unido el apropiadamente llamado Minecraft World. En un comunicado oficial de la operadora Merlin Entertainment, confirmaban su llegada al resort de Chessington World of Adventures. Abierto en 1931 como un zoo (con todavía secciones dedicadas a los animales) y reconvertido en parque de atracciones en los ochenta, se trata de uno de los resorts de ocio más importantes de Gran Bretaña, y uno de acceso muy conveniente al encontrarse dentro de Londres.

La inversión es de 50 millones de libras esterlinas (unos 57 millones de euros) para un parque que, de momento, ya promete la primera montaña rusa de Minecraft del mundo entre otras atracciones. Además, tendrá restauración, zonas de juego construidas con bloques y "aventuras interactivas". Desde la compañía afirman estar trabajando estrechamente con Mojang, y lo anuncian como una de sus construcciones más ambiciosas.

Es el segundo gran anuncio del año para Chessington World of Adventures. En enero anticipaban estar preparando un parque de 'La patrulla canina' que ya está en construcción. Por lo que al menos sobre el papel, se está dibujando aquí uno de los resorts temáticos familiares más potentes del mundo. Con sus 52 hectáreas, el parque se asemeja en tamaño a Port Aventura sin contar las nuevas expansiones. Está por ver si la expansión que ofrecen de Minecraft es suficiente para independizarlo del resto del parque o si estará todo integrado.

Reino Unido no se quiere quedar atrás en el mundo de los parques. Su también muy popular Alton Towers Resort anunciaba el pasado septiembre una colaboración con Bluey que derivaría en la primera montaña rusa de Bluey del mundo. Más expectación está generando el nuevo gran parque de Universal en aún sin fecha en Bredford, a 90 kilómetros de Londres. Tras el éxito de Universal Epic Universe, este tampoco parece andar corto de ambición, con áreas previstas para personajes británicos como James Bond, Harry Potter o Paddington.

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