Ha conquistado la televisión infantil y ahora quiere repetir la jugada con los parques de atracciones. Bluey tendrá su montaña rusa en 2026

Pocas series infantiles han tenido la tracción en los últimos tiempos que ha tenido 'Bluey'. La serie australiana creada por Joe Brumm sobre la familia canina y sus divertidas tardes de juego ha resultado ser un fenómeno global que ahora quiere trasladarse al mundo de los parques de atracciones.

Será Reino Unido y no Australia, eso sí, el país que rompa la veda. La primera montaña rusa basada en los Heeler llegará en primavera de 2026 a Alton Towers Resort, uno de los parques británicos por excelencia situado en Staffordshire. La atracción estará dentro del área de CBeebies Land, la única del parque específicamente centrada en niños de preescolar, y que contiene atracciones de otras series infantiles de la BBC como 'Octonauts'.

Junto con la montaña rusa en sí, el parque introducirá a la familia Heeler como mascotas del parque, para que puedan interactuar con los visitantes al más puro estilo Mickey Mouse. Disney propuso algo similar el año pasado, empezando en la línea de cruceros y con planes aún por concretar para Disneyland y Disney World. Desde luego es el comienzo de una carrera por ver quien llega primero, y no sería extraño ver apuestas más grandes que estas en el futuro.

Un destino quizas más encantador que todo esto está en el país natal del personaje. El año pasado Australia acogió en Brisbane 'Bluey’s World', un escenario inmersivo para los niños que recrea minuciosamente los espacios de la serie y los llena de actividades de todo tipo para ellos. Suponía además una inversión segura, con estimaciones de que podía dar beneficios de 18 millones de dólares australianos al estado de Queensland.

